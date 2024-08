Klassisk Rockstar-spil vender måske tilbage

Ny Bully-konsolversion vurderet i Taiwan. Rygter peger på en moderniseret udgave til PS5 og Xbox Series X/S. Kan være forbundet med GTA+ tjenesten.

19 aug. 2024 kl. 14:06 Af Maria DEL:

Bully, også kendt som Canis Canem Edit i Europa, er et anmelderrost Open WOrld actioneventyrspil skabt af Rockstar Vancouver. Det blev oprindeligt udgivet til PS2 i 2006, før en forbedret version af spillet, med undertitlen Scholarship Edition, kom til Wii, Xbox 360 og PC to år senere.

En tredje udgave debuterede i 2016, da Bully: Anniversary Edition blev lanceret på iOS App Store og Google Play Store. Nu, ifølge ny offentliggjort rating i Taiwan, kan Bully være på vej tilbage. De nyopståede beviser tyder på, at Rockstar måske arbejder på at modernisere Bully for de nyeste to konsolgenerationer.

Selvom fans har efterspurgt Bully 2 i årevis, har Rockstar ikke formået at levere, og på dette tidspunkt kan en genudgivelse være bedre. Rockstar har netop tilføjet Bully til sin GTA+ abonnementstjeneste, der er tilgængelig på PS5 og Xbox Series X/S.





Dette træk kan have fået dem til at opdatere spillets aldersklassifikationer. Rockstar har tidligere haft succes med at remasterere klassikere, som de gjorde med Grand Theft Auto: The Trilogy i 2021 og med Red Dead Redemption i 2023.

Så en remastering af Bully ville ikke være usædvanligt. De nye aldersklassifikationer er dukket op online kort efter en rapport, der hævdede, at Rockstar engang arbejdede på en Bully DS port, der dog blev lagt i skuffen omkring 2009.

Udover nye versioner af Bully, har Taiwans spilklassifikationsmyndighed for nylig også offentliggjort ratings for konsoludgaver af Nine Sols, et kritikerrost metroidvania-spil. Bully er skabt af Rockstar Games, det samme team bag Grand Theft Auto og Red Dead Redemption. Bully omtales ofte som "GTA i skolen", da spillet er sat i en kostskole, hvor spillerne vil deltage i klasser, lave venner og fjender, og følge en spændende fortælling om at nedbryde sociale barrierer.