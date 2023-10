Ny Phantom Liberty Cinematic Trailer

Den stort anlagte udvidelse til Cyberpunk 2077 med navnet Phantom Liberty er lige om hjørnet. Op til lanceringen har vi netop fået en ny lækker Cinematic Trailer fra holdet hos CD Projekt RED.

15 sep. 2023 kl. 08:46 Af Kenneth Johansen DEL:

Den nye trailer sætter i den grad en stemning for det kommende Phantom Liberty DLC til Cyberpunk 2077. Idris Elba er naturligvis i centrum igen i den nye trailer og vi får lidt mere af hans baggrundshistorie, inden vi møder ham i spillet.

Det nye DLC giver os et helt nyt område af Night City at udforske, sammen med en helt ny historie at følge for V. Sammen med Phantom Liberty kommer der også en massiv opdatering af spillet, der tilføjer nye elementer til spillet og sørger for en stor opdatering til en del af kerne funktionerne i spillet. Læs mere om den opdatering her.

Samtidigt med den nye trailer kom der også en Night City Wire video fra CD Projekt RED, som gennemgår nogle af alle de nye ting der bliver tilføjet spillet med både Phantom Liberty og den store Patch 2.0.









Cyberpunk 2077: Phantom Liberty lander til PC, Xbox og PlayStation den 26. september.