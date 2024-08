I den seneste trailer for Star Wars: Outlaws ser vi lidt mere til flere af de planeter og måner vi kan besøge, når spillet udkommer den 30. august.

Ubisoft har netop udgivet en ny in-engine trailer for Star Wars: Outlaws, der viser nogle af spillets planeter og måner. Mere præcist får vi i denne video et kig på den frosne luft på Kijimi, den tætte jungle på Akiva, de vindblæste sletter på Toshara og den tørre ørken på Tatooine.

Star Wars: Outlaws foregår mellem begivenhederne i The Empire Strikes Back og Return of the Jedi. I dette spil vil spillerne udforske forskellige planeter i galaksen, både ikoniske og nye.





Spillerne vil påtage sig rollen som Kay Vess, en fremadstormende slyngel, der søger frihed og midlerne til at starte et nyt liv. Sammen med Vess vil spillerne finde hendes ledsager Nix. Spillerne vil kæmpe, stjæle og narre sig vej gennem galaksens forbrydersyndikater, mens de slutter sig til galaksens mest eftersøgte.

Spillet vil have Ray Tracing-effekter og understøtte DLSS 3.5 Ray Reconstruction. Som NVIDIAs Jacob har bemærket, vil Outlaws have ray-traced skygger, refleksioner og RTGI. Så jeg ser virkelig frem til at få fingrene i det og teste det.

Du kan også finde de officielle systemkrav til PC her. Ubisoft udgiver det nye Star Wars: Outlaws spil den 30. august.