Pokémon Unite ude til Nintendo Switch og mobil

Pokémon Company har nu annonceret til Pokémon Unite, som er et nyt strategispil i realtid, der vil bygges op omkring hold på fem spillere mod hinanden. Hvis du har spillet en multiplayer-online-spil som (MOBA) -spil eller League of Legends eller Dota 2, vil Pokémon Unite være velkendt territorie for dig. Du vælger en Pokémon i starten af et spil, og som kampen skrider frem, vil du låse op for nye evner til din Pokémon.

Tencents TiMi Studios har ansvaret for at udvikle spillet. Studiet er bedst kendt for sit udviklingsarbejde med Call of Duty: Mobile. Så de er mere end velegnede til opgaven. Pokémon Unite vil være free-to-start og tilgængelig på Nintendo Switch og mobile enheder, med crossplay support inkluderet.

Folkene hos Pokémon har ikke omtalt, hvornår spillet officielt lanceres. Men mellem et nyt Pokémon Snap-spil og den nylige udgivelse af Sword and Shield DLC har fans af serien meget at se frem til i de næste par måneder.

Det er et godt tidspunkt at være Pokemon-fan.





