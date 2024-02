Ubisoft udgiver endelig Skull and Bones

Efter mange års produktion er Ubisofts ofte forsinkede piratspil Skull and Bones endelig ude!. Modtagelsen har dog været blandet.

19 feb. 2024

Ubisofts meget forsinkede piratspil "Skull and Bones" er endelig blevet udgivet efter mange års produktionsvanskeligheder. Lanceringen, der er en af de mest omtalte i år, er et sats for spilgiganten. På trods af, at sørøvere er populære i film og andre medier, har pirater hidtil ikke været et ret almindeligt tema i videospil. I et sjældent eksempel inviterede Rare/Microsoft's "Sea of Thieves", som blev udgivet i 2018, spillere til at "være mere pirat". Men et par år efter succesen i 2013 med det pirattematiserede "Black Flag" afsnit af den blockbuster-franchisen "Assassin's Creed", dykkede Ubisoft ned i, hvad den håber, vil være en selvstændig franchise med Skull and Bones.

Udviklingen af spillet viste sig dog at være mere en odyssey end en caribisk krydstogt, da der har været mange forsinkelser, medarbejderomsætning, strategiændringer og pres for at levere i den højomkostningsverden, der er skabelsen af store spiltitler. Ved afslutningen arbejdede en række Ubisoft-ejede studios sammen for at holde spillet i gang. Syv år efter at de første billeder af spillet blev offentliggjort i 2017, er "Skull and Bones" nu klar.





Skull and Bones er sat i en åben virtuel verden, hvor spillere kan sejle alene eller "skabe en bande pirater med dine venner og sammen terrorisere handelsruterne i Det Indiske Ocean," sagde Ubisofts kreative direktør Justin Farren. Spillere indtager rollen som en skibbruden pirat, der med ingenting stræber efter at blive den største pirat i Det Indiske Ocean gennem plyndring og byttehandel. Ved det virtuelle ror skal en spiller navigere strømme og vejr; holde skib og besætning i kampform; samle ressourcer og kæmpe kampe.

"Det er et meget stort spil," sagde Ubisofts administrerende direktør Yves Guillemot under et nyligt indtjeningsopkald. "Spillere vil se, hvor stort og komplet det spil er." Ubisoft har nu til opgave at overbevise gamere om, at "Skull and Bones" var ventetiden værd og fortjener den forventede pris på 450 kroner. Der er ingen tvivl om, at mange har ventet på Skull and Bones og hypen har til tider været stor, på trods af den lange ventetid. Den indledende modtagelse har dog ikke været specielt god.

Spillere, der fik tidlig adgang til spillet, var allerede begyndt at skyde med skarpt i dedikerede Reddit-fora, nogle klagede over ikke at have mulighed for at gå af skibene og besøge land. "Troede nogen, det kunne være andet end skuffende?", spurgte et medlem af Reddit-forummet. Nogle på foraene var bekymrede for, at spillet ville lide under presset for endelig at få det færdigt, og derefter være fyldt med ingame muligheder for at for at købe outfits, bannere eller andre digitale genstande for ekstra penge ud over den fulde pris man har givet for spillet. Uanset spillets modtagelse planlægger Ubisoft allerede mere indhold, såsom nye skibe, modstandere og andre muligheder. At etablere en hengiven skare af fans kunne gøre det muligt for Ubisoft at holde spillet i live og profitabelt, på ubestemt tid, med nyt indhold, funktioner og begivenheder.

Ser man på anmeldelser så lander Skull and Bones dog i sin nuværende form de fleste steder med at få middel karakterer.





