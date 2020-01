AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-12-18 08:14

Warcraft 3: Reforged er klar d. 28. januar

Warcraft 3 er en RTS klassiker, som mange lidt ældre gamere og fans af strategispil, nok har gode minder omkring. Vi har længe vidst, at der var en remake af spillet på vej, men nu har Blizzard offentliggjort, hvornår vi kan få fingrene i den nye version.





Det bliver d. 28. januar 2020, hvor vi igen kan vende tilbage til Azeroth, og tage kampen op for The Horde og The Alliance. Ifølge udviklerholdet bag er spillet blevet en anelse forsinket, og det oprindelige mål var egentlig en udgivelse i 2019. Den ekstra tid har holdet hos Blizzard dog brugt på at finpudse spillet noget mere, så vi gerne skulle ende med en bedre oplevelse, når spillet lander i starten af det nye år.





Warcraft III: Reforged er et remake af Warcraft 3 og det inkludere både det originale Reign of Chaos og udvidelsen The Frozen Throne. Spillet kommer til at strække sig over 60 missioner med fornyet grafik. Hver karakter, bygning og område i spillet er blevet genopbygget fra bunden, for at flytte hele spillet over som et nyt og moderne spil. Det betyder også, at der er blevet lavet nye cutscenes og voice overs til spillet.





På Mulltiplayer siden er der et ny afbalanceredet spil at se frem til, og der er kommet en masse nye features til, som gør det lettere at finde modstandere og i det hele taget interagere med hinanden. Det originale spil havde ikke mange af de sociale og matchmaking features, som de fleste af os tager for givet i online spil i dag.

Hvis man har lyst til selv at kaste sig over at skabe en verden i Warcraft 3, så får vi også en ny og kraftigt opdateret World Editor med til spillet. Det vil give spillerne en masse nye muligheder for at lave custom maps. Det var jo blandt andet ud af et Warcraft 3 mod, at spil som League of Legends voksede frem, så der kan komme meget ud af at arbejde med en World Editor som den.