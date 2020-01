AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-05-03 11:26:00

Cooler Master MasterSet MS120

Hvis du har et stramt budget og er på udkig efter mus og tastatur, kunne MasterSet MS120 fra Cooler Master måske være noget for dig. Med mus og tastatur i samme kaste og til en pris der er til at betale, kan alle nu få gamer udstyr med RGB lys og smagen af mekaniske tastatur kontakter, takket være Mem-Chanical fra Cooler Master. Hvor meget tastatur og mus kan man få for under 600 kroner? Klik ind på testen og få svaret og vores vurdering af MasterSet MS120 sættet!

Hvis du er på udkig efter et mus og tastatur sæt til din computer som ikke må koste alverden, men stadig skal være af en hvis kvalitet så stop engang. I denne test skal vi se nærmere på MasterSet MS120 fra Cooler Master som består af både mus og tastatur, hvilket med andre ord betyder at du har alt hvad du skal bruge for at komme i gang med at game – lige på nær musemåtten dog.

Tastaturet gør brug af Cooler Masters egne Mem-Chanical kontakter som vi tidligere har stiftet bekendtskab med. Det samme gør sig faktisk gældende for den inkluderede mus. Dette skal dog ikke holde os fra at give MasterSet MS120 et grundigt kig og se om der er tale om et budget produkt der er værd at kaste sine penge efter. Lad os starte ud med at få gennemgået specifikationerne på henholdsvis musen og tastaturet, og gå videre der fra.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cooler Masters hjemmeside og fundet lidt specifikationer og features på MasterSet MS120 sættet. Nedenfor starter vi ud med musen, og dernæst tastaturet. Der er desuden også to billeder – et der beskriver Cooler Masters Mem-Chanical kontakter, og et andet der fortæller lidt om musen… MS520 host host…

Musen:

Type: Claw greb mus

DPI: Fire niveauer – 500, 700, 1500 og 3500

Indbygget lys: Ja, RGB

Tilslutning: USB 2.0

Dimensioner: 118 x 78.5 x 39.5 mm

Vægt: 105 gram

Tastaturet:

Type: Fuld størrelse med numpad

Kontakt type: Cooler Master Mem-Chanical

Levetid kontakt: 50 millioner tryk minimum

Konstruktion: Plastik

Farve: Sort

Indbygget lys: Ja, RGB

Pollingrate: 125 Hz

Indbygget hukommelse: 32KB

Multimedie genveje: Ja, via FN knap

Tilslutning: USB 1.1

Dimensioner: 441 x 132.5 x 38 mm

Vægt: 1041.5 gram

Unboxing – hvad får man med i kassen?

Lad os starte ud med at tage et hurtigt kig på kassen som MasterSet MS120 kommer i. På fronten af den sorte/grå kasse finder vi naturligvis modelnavnet, samt et stort billede af både tastatur og mus. Vi bliver også gjort opmærksom på at tastaturet er udstyret med Cooler Masters Mem-Chanical kontakter, samt at de understøtter Cherry MX knapper, hvis man skulle have lyst til at skifte dem på et tidspunkt. Bagsiden af kassen byder på et overbliksbillede over tastaturet, samt nogle features listet op på forskellige sprog – inde i kassen finder vi både tastaturet og musen pakket ind i plastik.

Ud over selve tastaturet og musen, er det eneste andet i kassen en qucik start guide, samt en af de små Mem-Chanical kontakter så at man kan se hvordan de ser ud. En spøjs lille detalje, men fedt at få med. Vi har også set Razer inkludere smagsprøver af deres kontakter til deres BlackWidow tastaturer for eksempel.

Et nærmere kig på musen

Vi starter ud med at tage en tur rundt om musen, dernæst tastaturet og samler dem derefter til sidst i test delen. Hvis du læste vores review af MS520 musen tilbage i 2017, kan du blot rulle videre, eftersom at musen der er inkluderet i MasterSet MS120 sættet er fuldstændig identisk. Vi har stadig at gøre med en mus der udelukkende henvender sig til claw greb og som har en lidt sjov form. Tilslutningen er naturligvis også stadig USB 2.0, via det lilla stik som musen er udstyret med.

Med et skud lige forfra, kan vi tydeligt se den lidt sjove form musen har. Forhøjningen på højre side er til at støtte ringfingeren på, for derved naturligt at skabe claw grebet. Personlig havde jeg dog hellere set en flad sid, men her er vi alle forskellige. Der er naturligvis også lys i musen, faktisk hele tre zoner. Ud over hjulet i fronten, er der også lys i Cooler Master logoet i bagenden, samt striben der løber nede langs bunden – mere om dette senere.

Et par billeder fra hver side viser igen forhøjningen, eller skal vi kalde den ringfinger støtten på den højre side. Den venstre har to knapper som begge har både gode størrelser og placeringer. Overfladen på hele musen er lidt rug, hvilket sikrer at man har et godt greb.

Bagved hjulet i fronten er der placeret en knap til at skifte mellem de fire forskellige hastigheder som er prækonfigureret fra Cooler Master. Eftersom at der ikke er nogen software til MasterSet MS120, betyder det at man må ”nøjes” med standard indstillingerne, eller tilpasse resten i Windows og sine spil. Både venstre og højreklik benytter desuden Omron kontakter, som er kendt for deres gode holdbarhed og feedback ved tryk – denne mus er ingen undtagelse, da den jo i princippet ”bare” er en MS520 mus med en AVAGO PWM-3360 sensor i bunden.

En tur rundt om tastaturet

Vi har nu været turen hele vejen rundt om musen, og kaster derfor blikket på tastaturet som det næste. Ligesom at musen i MasterSet MS120 sættet er en MS520 som kan købes separat, er tataturet også at finde andre steder i Cooler Masters line-up. Tilbage i 2017 kiggede vi på MasterKeys Lite L sættet som tilbød samme tastatur layout som MasterSet MS120, men har Cooler Master ændret noget siden da? Lad os kigge nærmere.

Oppe i F-tasterne finder vi stadig genveje til at styre det indbyggede RGB lys, eftersom at der ikke er nogen software til MasterSet MS120. Alle ændringer gemmes direkte i den indbyggede hukommelse, således at du altid har dine indstillinger med dig, lige meget hvilken computer du bruger. I stedet for Windows flag, har Cooler Master skiftet disse ud med deres egne små logoer – fin lille detalje.

Tastaturet har en overall meget tynd profil og minimalistisk design. Kontakterne er gemt nede i selve tastaturet på en hvid baggrund, hvilket skal sikre at det indbyggede lys bliver gengivet bedst muligt. Som det fremgik på kassen, kan du uden problemer udskifte knapperne på tastaturet, da der er fuld support for knapper med ”+” som også Cherry MX benytter. Dette er et stort plus, især da vi har med et budget produkt at gøre.

I bunden ser det faktisk ud som om at der kun er to gummifødder på den ene side af tastaturet hvilket ville være en smule underligt. Dog er undersiden på de to fødder der kan slås ud også i gummi, hvilket betyder at de fungerer som yderligere to fødder. Derved kan tastaturet ligge fast på næsten et hvert underlag uden problemer.

Som vi kan se på de to billeder herunder, giver det en betydelig vinkel hvis man slår de to fødder i bunden ud på tastaturet. Det er meget en smagssag hvorvidt man ønsker det liggende fladt på bordet, eller løftet en smule – personligt er jeg mest til den sidste af disse to, hvilket også betyder at jeg tager udgangspunkt i at fødderne er slået ud når vi gå til test delen lige om lidt.

Vi snupper dog lige et sidste billede inden vi springer videre til test delen. Med MasterSet MS120 på bordet har du et stilrent par af mus og tastatur som ser godt ud – men ydelsen er jo en anden ting. Lad os gå videre til sidste afsnit inden konklusionen, vi skal teste!

Testen – Brugen og komfort

Vi skal nu have sat nogle ord på hvordan det var at bruge MasterSet MS120 komboen. Som nævnt et par gange, har vi allerede kigget på både tastatur og mus hver for sig, så jeg viste mere eller mindre hvad jeg gik ind til. Første gang jeg prøvede Cooler Masters Mem-chanical kontakter, var da vi kiggede på MasterKeys Lite L sættet tilbage i 2017. Der er tale om en rubberdome kontakt, som føles som en mekanisk. Vi har også tidligere set denne slags kontakter i Razers Ornata tastatur med deres Mecha-membrane kontakter.

Sidste gang vi så på Cooler Masters Mem-chanical kontakter skrev jeg: De hverken larmer eller har et ”klik” punkt når der trykkes. De minder mest af alt om en Cherry MX brun/sort kontakt, dog med en træls følelse når kontakten presses i bund. Med MasterSet MS120 tastaturet er historien dog lidt en anden. Hvor kontakterne tidligere var forholdsvis støjsvage og ikke havde noget markant klik – er de nu det stik modsatte. Der er et tydeligt, mærkbart og hørbart klik når kontakterne trykkes ned som mest af alt minder om Cherry MX Blue både på lyd og feedback siden. Du kan klikke her for at komme direkte til vores store guide omkring mekaniske kontakter og se hvad der er hvad.

Ganske som med den tidligere udgave af tastaturet som vi testede, observerede jeg at jeg blev betydeligt langsommere til at skrive, og lavede flere tastefejl end med mit Sound BlasterX Vanguard K08 tastatur som nu er mit daglige bræt på bordet. Dette skyldes uden tvivl at kontakterne ikke er lige så hurtige som PRES fra Creative, og ofte ikke registrer tryk korrekt da de SKAL presses helt i bund. Til gaming oplevede jeg dog ikke nogle større problemer, da jeg her altid trykker kontakterne i bund. Så til dette formål gjorde tastaturet det ganske fint – og det er jo også hvad Cooler Master har tænkt med det.

Hvad angik komforten på tastaturet, var det dog en lidt anden og mere positiv historie. Normalt er jeg stor tilhænger til håndledsstøtter, men savnede den faktisk ikke ved MasterSet MS120 tastaturet. Den meget tynde ramme gjorde at håndledende kunne støtte på bordet på mine store musemåtte, i stedet for en skarp tastatur kant – så thumps op her. Musen tilbød også en rigtig fin komfort, på trods af den lidt sjove form. Eftersom at musen er fuldstændig identisk med MS520 som også bliver solgt separat, betyder det også at der kun er support for claw grebet da formen ganske enkelt ikke tillader andet.

Hvad angik performance på musen, har jeg lånt et afsnit fra vores test af MS520 musen da de jo er identiske og jeg stadig står ved min vurdering: Jeg har i min tid som anmelder kigget på et utal af forskellige mus, men mange af dem har faktisk haft ting tilfælles. AVAGO PWM-3360 sensoren som musen er udstyret med er nemlig en meget udbredt sensor, på grund af sin gode performance. I øjeblikket spiller jeg utrolig meget Playerunknowns Battlegrounds, også kendt som PUBG. Dette er et spil hvor det gælder om at overleve, lave rigtige beslutninger og ikke mindst dræbe de andre. Høj præcision og tilpas hastigheds justering på sin mus er et must i et spil som dette. AVAGO sensoren leverede lige hvad den skulle, og sammen med de velkendte Omron kontakter som stort set enhver gamermus benytter i dag – var oplevelsen lige i skabet. Hvad end der skulle sprayes folk ned på klods hold, eller foretages sniper skud, var musen lige hvor den skulle være. Fuldstændig identisk performance med MS520 og MS530 musene.

For mere dybdegående detaljer omkring musen og tastaturet, henviser jeg til vores tests af MS520 musen, samt MasterKeys Lite L sættet som du kan tilgå ved at klikke på navnene her i teksten. For nu vil jeg runde test afsnittet af, og snakke lidt mere omkring prisen og runde af med en konklusion.

Pris

I skrivende stund d. 21/02 2018 kan MasterSet MS120 sættet findes på nettet til omkring 600,- DKK inklusiv fragt. Dette er en yderst skarp pris for både en mus og et tastatur. Du får alt hvad du skal bruge for at komme i gang, og så endda i ganske fin kvalitet. Som jeg har nævnte flere gange har vi i princippet kigget på både musen og tastaturet tidligere, hvor vi også roste dem begge. Det er fedt at se Cooler Master lave et sæt med begge produkter i en. Ønsker du at komme direkte til prisoversigten med de forskellige forhandlere kan du klikke HER.

Alle informationer på MasterSet MS120 kan naturligvis også findes direkte hos Cooler Master selv. Klik blot på banneret med deres navn nedenfor, og bliv sendt direkte til deres side.

Konklusion

Lad os få sat de sidste ord på vores test af MasterSet MS120 sættet fra Cooler Master. Det er ofte ret spændende at kigge på budget produkter, da det her er lettere at blive overrasket positivt eftersom forventningerne ikke er så høje. Med MasterSet MS120 vidste jeg dog mere eller mindre hvad jeg gik ind til, eftersom at vi allerede har kigget på begge produkter så at sige – hver for sig. Tastaturet har et lækkert og minimalistisk design med RGB lys og Cooler Masters egne Mem-chanical kontakter som faktisk er OK. Hvis du er vandt til rigtig mekaniske kontakter er det dog en tydelig nedgradering, men for nybegyndere som sættet her er tiltænkt til er det super.

Musen leverede igen – så at sige, også en ganske fin performance. God AVAGO sensor sikrer at man har høj præcision lige meget hvad man måtte lave på sin computer. Du skal dog være fast besluttet og sikker på at du benytter claw grebet på din mus, da formen ikke tillader andet. Der findes dog også et MasterSet MS121 som har samme tastatur, men i stedet en mus til palm greb – valget er dit. Alt i alt har Cooler Master skabt et rigtig godt begyndersæt for personen der ønsker noget lækkert gaming gear, men ikke ønsker at betale alverden. Uden software er det bare at tilslutte tingene og komme i gang med at spille, what is not to like. Vi lander derfor på en samlet score der hedder 8/10 samt vores Safe Buy award, ganske som i vores test af MasterKeys Lite L Combo, da tastaturet mere eller mindre er fuldstændig identisk, og MS520 musen stadig gør det godt.

Godt

Fin byggekvaltiet til prisen

RGB lys i både mus og tastatur

Alt du skal bruge for at komme i gang

Pænt neutralt design både mus og tastatur

God AVAGO sensor i musen

Custom taster passer på (tastaturet)

Kræver ingen software – plug-n-play!

Mem-chanical kontakterne er OK men…

Knap så godt

… bliver aldrig rigtig mekaniske

Formen på musen er lidt speciel

Score: 8 + Safe Buy award