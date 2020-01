AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-02-04 07:50:00

Corsair K63 Wireless & Lapboard Combo

Er der noget bedre end at flade ud i sofaen mens at du spiller dine yndlings computerspil? Dette har før været svært, men med Corsair K63 Wireless og Lapboard comboen er dette nu en realitet. Fuldblods mekanisk tastatur, samlet på en stor flade med integreret musemåtte og en blød pude til benene - det tegner godt.

I denne test skal vi ikke blot se på et, men hele to produkter. Dog er der tale om to produkter som er skabt for hinanden, hvor det ene af dem kan bruges for sig selv, mens det andet er ubrugeligt uden sin makker. Her snakker jeg om Corsair K63 Wireless tastaturet, samt Lapboardet som er lavet præcis til dette tastatur. Corsair har sendt os begge ting til test, og i dette review skal vi have dem igennem maskineriet her på siden. Har Corsair skabt det ultimative makkerpar til gaming fra sofaen?

Specifkationer og features

Jeg har været en tur forbi Corsairs hjemmeside, og fundet en række oplysninger på de to produkter som er listet op herunder, efterfulgt af to billeder der beskriver nogle af de features sættet tilbyder:

Garanti: 2 år

Samlet vægt: 2.94 kilo

Baggrundsbelysning: Blå (ingen RGB)

Report Rate: 1000 Hz

Kontakt type: Cherry MX Red

Matrix: 87 knapper

Tilslutning: Kablet og trådløst

Justerbar højde: Ja

Mediegenveje: Ja

Key Rollover: 100 % Anti ghosting

Kablet forbindelse: USB 3.0 eller 3.1 Type-A

Trådløs forbindelse: 1ms 2.4 GHz eller Bluetooth

Håndledsstøtte: Inkluderet (kan ikke bruges sammen med Lapboard)

Software: Ja, Corsair iCUE

Trådløs rækkevidde: Op til 10 meter

Batterilevetid: Op til 25 timer med lys / 75 timer uden lys

En tur rundt om Corsair K63 Wireless samt Lapboardet

Inden vi kan se på de to spændende produkter, skal vi naturligvis først have dem pakket ud. De kommer i hver sin kasse, da man ikke er tvunget til at købe dem begge. K63 Wireless kan bruges for sig selv, men det er noget andet med Lapboardet som kun understøtter dette tastatur og derfor er ret så ubrugeligt uden. Som et hvert andet moderne Corsair produkt, kommer de begge to i sorte/gule kasser, hvor vi på fronten kan se produkterne og enkelte features listet op, med yderligere detaljer på bagsiderne af kasserne.

Lad os starte ud med at tage en tur rundt om K63 Wireless tastaturet, og se på hvad man får med her. I kassen finder vi følgende inkluderet:

Corsair K63 Wireless tastatur

Håndledsstøtte

USB data/lade kabel

Trådløs USB-modtager og adapter

Diverse papirer

Da vi har at gøre med et trådløst tastatur, betyder det naturligvis at det skal lades op ind i mellem. Til dette formål finder vi det inkluderede USB-kabel i kassen. Corsair inkluderer desuden også et lille adapter stykke, der gør det muligt at tilslutte USB-modtageren for enden af kablet, selvom dette er udstyret med et micro-USB stik – smart lille detalje. Håndledsstøtten kan let klikkes på og har en overflade i gummi.

Med tilbehøret lagt til siden, kan vi nu tage det første rigtige kig på selve K63 Wireless tastaturet. På billedet nedenfor ser vi et overbliksbillede over hele herligheden. Lad dig ikke narre af den blå farve bagved tasterne, tastaturet er slukket. Der er blot en blå baggrund bagved alle tasterne som gør at det indbyggede blå baggrundslys bliver gengivet bedre. Ja du læste rigtigt, der er ikke noget RGB-lys i dette tastatur fra Corsair.

Selvom vi ikke finder noget RGB-lys, betyder det dog ikke at Corsair har sparet på resten. Oppe i det højre hjørne finder vi nemlig volumekontrol med dedikerede knapper til volume op/ned og mute. Der er også indikator dioderne her oppe, sammen med en knap til at kontrollere lysstyrken i baggrundslyset og tænde/slukke for Windows tasten.

Bevæger vi os over i det modsatte venstre hjørne, finder vi her dedikerede mediekontrol knapper. Der er både stop, frem/tilbage og en play/pause knap monteret, hvilket er virkelig lækkert at se. Det betyder at man er dækket ind på mediefronten, hvilket er et stort plus, men også lidt et must på et tastatur der henvender sig til brug i stuen og hjemmealteret.

Et kig ned af siden på K63 Wireless gør det tydeligt at vi ikke ligefrem har med et tyndt tastatur at gøre, selvom dette er den nyeste trend i øjeblikket. Dette er dog forståeligt, eftersom at Corsair også har skulle få plads til batteriet inde i tastaturet, som jo naturligvis også optager noget plads. K63 Wireless er omkring de samme dimensioner som et normalt mekanisk tastatur, så alt godt her.

Tager vi et kig på kontakt-fronten er historien den samme her. Corsair har alle dage gjort brug af ægte Cherry MX-kontakter, og her er det ingen undtagelse. Vi finder Cherry MX Red kontakter monteret, som ikke er den klare RGB-udgave men altså blot er udstyret med nogle blå dioder. Dette er uden tvivl gjort for at spare på batteriet, og tilbyde længere spilletid, kontra et stort lysshow.

Med et kig på toppen af tastaturet, finder vi i midten power-knappen, samt micro-USB stikket til opladning af tastaturet. Corsair skriver på deres hjemmeside at K63 Wireless tilbyder op til 25 timers brug med lyset sat til low, eller hele 75 timer hvis man helt slukker for det, hvilket er okay men ikke voldsomt. I hvert hjørne på toppen, finder vi desuden nogle huller som ikke normalt er at finde på andre tasturer. Hvilken funktion disse har, vender vi tilbage til lidt senere.

Lad os vende bunden i vejret på tastaturet og give det et kig hernede også. Vi finder fire solide gummifødder – en i hvert hjørne, samt mulighed for højde/vinkeljustering. Det er fedt at se Corsair tilbyde dette i et tastatur som er lavet til at bruges sammen med et andet produkt, som gør at det slet ikke kan bruges. Her er vi tilbage ved at det er bedre at have flere features end man har brug for, i stedet for at mangle dem og det skal Corsair have ros for her.

På de næste to billeder har jeg klikket håndledsstøtten fast på K63 Wireless tastaturet, samt fået liv i det så der er knald på de blå dioder. Såfremt man bruger tastaturet til et normalt setup med skrivebord og det hele, er dette det look man vil have. Men vi stopper langt fra her, vi er faktisk kun halvvejs – nu skal Lapboardet også kigges efter.

I modsætning til selve tastaturet, er tilbehøret til Lapboardet lidt mere begrænset. Ud over selve produktet finder vi nemlig kun en stak papirer og nogle plastikklips, som skal bruges til at holde tastaturet fast – mere om dette lidt senere.

Turen rundt om Lapboardet bliver en hurtig en af slagsen, da vi fortsætter efter et kig på softwaren når tastaturet skal monteres. Nedenfor ser vi hullet hvor K63 Wireless skal monteres, samt den integrerede musemåtte. Overfladen er den samme som på Corsairs andre måtter, men betydeligt mindre. Hvis man spiller med lav sensitivitet, kunne man måske godt løbe ind i pladsproblemer her. Hvor vidt dette er tilfældet ser vi på når vi når til test delen.

På bunden af Lapboardet finder vi en stor blød pude som er omkring 1.5 centimeter tyk. Denne skal sikre at det er behageligt at bruge setuppet på skødet i mange timer i streg – der er navnet Lapboard. Lad os springe videre til et kig på softwaren som det næste, og der efter se på hvordan det rent faktisk er at bruge dette sæt.

Softwaren – Corsair iCUE

For dem der i forvejen er bekendt med Corsairs iCUE software, er der ikke meget nyt under solen her. Der er tale om et stykke software med gode muligheder for justering af diverse ting, og samler alle understøttede enheder på et og samme sted. Når softwaren åbnes op, mødes vi af synet på det første billede herunder. Såfremt man har flere understøttede enheder tilsluttet vil de alle komme frem her. I vores tilfælde er der både K63 Wireless og Harpoon RGB Wireless tilsluttet – vi klikker på først nævnte.

Første menu kaldet ”Actions” er stedet hvor du kan optage, redigerer og administrere dine macroer til tastaturet. Herfra kan du også tilpasse funktionen for hver enkelt tast på tastaturet, så du kan få det lige som du måtte ønske.

Lightings menuen giver mere eller mindre sig selv, men er dog lidt begrænset i forhold til hvad vi er vandt til at se. Dette skyldes at vi naturligvis kun har én enkelt farve at lege med, hvortil der er en række forskellige effekter at vælge imellem. Performance menuen gør det muligt at vælge hvad der skal ske når Windows lock/sluk tasten er aktiveret, og det er mere eller mindre det man kan her.

Klikker vi på ”Settings” oppe i toppen af softwaren, får vi en række muligheder frem. Her kan der justeres polling rate, om lyset skal være blåt eller lidt lysere blåt, hvad er batteristatus og lidt andre ting vedrørende selve softwaren. Alt i alt er der de indstillinger man har behov for, og det er let at have med at gøre.

Testen – Opsætning, brugen og komfort

Det er nu blevet tid til at vi skal se på hvordan K63 Wireless sammen med Lapboardet, rent faktisk er at bruge. Eller det vil sige at vi først og fremmest skal have de to produkter til at arbejde sammen. Som jeg kort viste tidligere er der et aflangt hul hvor tastaturet passer i. I bunden af dette er der to klips som griber fat i tastaturet, der hvor man normalt monterer håndledsstøtten – som vist på billede et herunder.

Når tastaturet er klikket helt ind, er der yderligere to klips som skal vippes op i hvert hjørne på ydersiden. Kan du huske de huller jeg nævnede tidligere da vi kiggede på powerknappen og lade-stikket? Det er disse huller der skal bruges nu, som vist på de to næste billeder. Når disse er klikket fast, går K63 Wireless tastaturet ingen steder, og man er klar til at gå i gang med at game og bruge sættet, så dette er hvad jeg nu har tænkt mig!

Hvis du ikke skulle have lagt mærke til det nu, så mangler vi naturligvis også en mus for at kunne komme i gang med at bruge dette sæt og game fra sofaen. Passende sendte Corsair deres nye Harpoon RGB Wireless mus med, så vi havde alt hvad vi skulle bruge for at kunne teste. I alt sin enkelthed, gik testen ud på at bruge tastatur combo sættet fra både sofa og foran computeren for at finde eventuelle stærke og svage sider. Som altid når jeg tester tastaturer, bliver der både spillet og skrevet længere tekster for at vurdere hvordan tingene opfører sig.

Lad mig starte ud med at sidde nogle ord på komforten. Hvis vi kigger på K63 Wireless for sig selv til at starte med, leveres tastaturet med en håndledsstøtte som vi tidligere har set fra Corsair. Der er en blød gummi overflade, og den er let at af og påmontere og giver en naturlig overgang fra bordet op til tastaturet. Når K63 Wireless er monteret i Lapboardet, er det dog ikke muligt at bruge denne håndledsstøtte, men det gør faktisk ikke noget. Der er nemlig en integreret en af slagsen indbygget i Lapboardet, som også har samme overflade som den der medfølger til selve tastaturet. Ganske vidst får man ikke en helt samme vinkel som hvis tastaturet lå på bordet, men der er stadig god support og naturlig overgang til tastaturet, hvilket er et klart plus til både tekstskrivning og gaming.

Hvad angik performance eller hvad man skal kalde det på et tastatur og dertilhørende Lapboard, så var det også en positiv oplevelse for det meste. Alle der kender til Cherry MX Red kontakter, kan uden videre springe på dette tastatur/sæt og komme i gang for fuld hastighed. Så vidt vi ved tilbydes K63 Wireless udelukkende med denne kontakt type, så det er lidt hit eller miss på dette punkt. Ønsker du at læse mere omkring de mange forskellige kontakttyper der findes derude, kan du klikke HER og komme direkte til vores artikel om netop dette.

Den trådløse forbindelse var stærk og jeg oplevede på intet tidspunkt ”huller” på linjen eller andet mærkeligt, lige meget om jeg var tilsluttet via 2.4 GHz eller Bluetooth, så tommel op her. Komforten med Lapboardet på skødet var også overraskende god. Den enorme pude som dækker stort set hele bunden, gør at det er behageligt at sidde med, selv under længere perioder af gangen. Dog kan man godt opleve at det bliver lidt varmt hvor Lapboardet hviler, men dette er forventeligt og giver ligesom sig selv.

Hvis du ligesom mig spiller med lav DPI-hastighed, så kan måtten på Lapboardet godt være til den lille sidde. Jeg oplevede flere gange at jeg var en tur ud over musemåtten når jeg spillede FPS spil som ROE og PUBG. Dette er ikke super fedt, og optimalt. Omvendt ville det dog heller ikke have været fedt hvis Lapboardet var endnu større end det allerede er, så her må man gå lidt på kompromis. Hvis du er vandt til at spille og bruge din mus med højere DPI, er det højst sandsynligt heller ikke et problem du vil løbe ind i lige så ofte som mig. Alt i alt er K63 Wireless sammen med Lapboardet et solidt makkerpar, som tager gaming på sofaen til et helt ny niveau, hvor det faktisk er en god oplevelse – for det meste.

Pris

I skrivende stund d. 02/02 2019 skal man have den store pung op af lommen, hvis man vil være ejer af dette kombi sæt fra Corsair. Mens at K63 Wireless koster lige over 1000,- DKK i sig selv, skal du yderligere betale lidt over 550,- DKK for selve lapboardet. Med andre ord er du af med omkring 1600 gode danske kroner for at kunne spille trådløst fra sofaen. Dette er mange penge for normale forbrugere, så du skal VIRKELIG ønske at kunne klare tingene trådløst, da der kan købes 2-3 kablede mekaniske tastaturer for samme beløb.

Med det sagt så er K63 Wireless kombineret med Lapboardet lækkert at bruge, og helt sikkert pengene værd, for den rette målgruppe. Ønsker du alle detaljerne på sættet fra Corsair selv, kan du give deres hjemmeside et besøg. Klik blot på banneret med Corsair logoet nedenfor, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Vi er nået til enden i vores test af disse to spændende produkter fra Corsair, og hvilken fed oplevelse det har været. K63 Wireless sammen med Lapboardet, er det ultimative makkerpar, for dig der ønsker at game fra sofaen men ikke gider sidde foroverbøjet hen over sofabordet. Nu er det muligt at læne dig tilbage og stadig have alle de funktioner du er vandt til. Lapboardet er udstyret med en stor behagelig pude på bunden, som gør at det er behageligt at sidde med, selv under længere sessioner. Den indbyggede musemåtte er lækker, og af stoftypen, selvom den er ret lille i størrelse hvis man som jeg, bruger sin mus med lav DPI-hastighed.

Selve K63 Wireless tastaturet er solidt konstrueret i plastik, og med dedikerede knapper til både medie og volumekontrol, hvilket er lækkert at se, og en ting som Corsair altid har været gode til. Med mulighed for både kablet USB, 2.4 GHz (USB-modtager) og Bluetooth tilslutning er der nok af muligheder således at alle kan være med. Selvom vi har med et trådløst tastatur at gøre, har Corsair stadig udstyret det med indbygget baggrundslys. Dog er vi begrænset til en blå farve, hvor stort set alle deres andre tastaturet er udstyret med RGB. Dette er uden tvivl gjort for at spare på batteriet, og det er sådan set også okay med mig.

Brugen af ægte Cherry MX Kontakter er også lækkert at se, og en ting som Corsair alle dage har gjort. Cherry MX Red kontakten som er at finde i K63 Wireless er også en af de mest udbredte gamer kontakter, så selvfølgelig finder vi den i dette tastatur. Vi lander på en samlet score på 8.5/10 samt vores Safe Buy award. K63 Wireless plus Lapboard sættet er lækre produkter, som for alvor åbner op for gaming fra sofaen. Dog kommer det med et ret heftigt prisskilt på over 1500,- DKK, hvilket kan være lidt svært at sluge for de fleste normale forbrugere. Derfor er det også rart at se at K63 Wireless også kan bruges som et ganske normalt tastatur, såfremt man ikke gider smide de ekstra penge efter Lapboardet, eller blot ønsker et kompakt, trådløst mekanisk tastatur.

Godt

Lækker komfort samlet og hver for sig

Op til 75 timers uafbrudt brug (lys slukket)

Tastaturet fastgøres let og godt

Mulighed for at bruge tastaturet kablet

Dedikerede medieknapper

Håndledsstøtte medfølger

Ægte Cherry MX Red kontakter brugt

Indbygget blåt baggrundslys…

Knap så godt

… ingen RGB?

Egner sig ikke til gaming med lav DPI (lille måtte)

Det koster at være trådløs (1600,- for sættet)

Score: 8,5 + Safe Buy award