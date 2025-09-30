Logitech Signature Slim Solar+ K980

Logitech er klar med endnu et tastatur til det kontor orienterede segment. Det er et trådløst tastatur med lav profil som du aldrig behøver lade op, takket være de indbyggede Logi LightCharge solceller, der sørger for hele tiden at sørge for strøm.

Centrale features

Powered by Logi LightCharge

Works for up to 4 months in total darkness once fully charged

Full-size layout with number pad

Laptop-style typing experience

Multi-OS printed layout (Windows/macOS/ChromeOS)

Easy-Switch keys (connect and type on up to 3 devices)

Customizable Action Key

Customizable AI Launch Key

Fully customizable row of F-Keys

Supported by Logi Options+ App on Windows and macOS

Supported by Logi Tune and Logitech Sync for IT management

Compatible with Logitech Flow when paired with supported mouse

Durable battery with up to 10-year lifespan

On/off power switch





En tur rundt om Logitech Slim Solar+ K980

Hvis man tidligere har set et tastatur i Logitechs MX serie, så vil designet her være meget bekendt.

Det er et afdæmpet og funktionelt design, som ser godt ud og vil passe fint ind de fleste steder.

Tastaturet har en slank flad profil og kommer naturligvis med flade taster i samme stil, som vi kender fra et laptop tastatur.

Logitech Slim Solar er et tastatur i fuld størrelse, hvilket næsten giver sig selv når der er fokus på kontorarbejde, hvor ting som et numpad ofte er et must.

Som vi kender det fra en del af Logitechs andre tastaturer, så er der på F1 til F12 tasterne et udvalg af funktionstaster som alternativ. Det er en kombination af mediekontrol og Windows funktioner og programgenveje. En del af dem kan tilpasses via Logitechs software, hvilket jeg ser på senere i testen.

Den trådløse forbindelse klares via Bluetooth, men du kan også tilslutte via en af Logitechs Bolt USB Dongles. Der er dog ikke en med i kassen, så man skal binde den op på en anden.

Man har mulighed for at være forbundet til tre forskellige enheder, og der er på tastaturet genveje, så man hurtigt kan skifte imellem de tre.

I toppen af tastaturet kan vi se det Logi LightCharge solcelle felt, som sørger for strøm til det indbyggede batteri. Logitech lover at selv det kunstige lys fra vores lamper indendørs er nok til at der vil være strøm nok på Logitech Signature Slim Solar+. I opladet tilstand angiver Logitech, at der er batteri nok til at det kan klare sig fire måneder i totalt mørke.

Hvis man bruger tastaturet i et mørkt lokale, så kan man dog opleve udfordringer og blive nød til at flytte det til et lysere område for at få strøm på ind i mellem.





Software

Styring og tilpasning af Logitech Signature Slim Solar+ sker via Logitechs Options+ software.

Her har du mulighed for at tjekke status på strøm og opladning af tastaturet. Der er en lille testfeature, der tester om tastaturet får strøm nok i de omgivelser det er placeret.

Via Options+ har du også mulighed for at tilpasse funktionerne på i alt 23 forskellige taster. Du kan ændre funktionerne til et væld af forskellige ting, som Windows funktioner, programgenveje og meget mere. Det kan også bindes op på programspecifikke funktioner som fx Microsoft Teams.

Logitech Options+ er efterhånden godt gennemprøvet og giver gode muligheder for at tilpasse dine Logitech enheder, så de fungerer optimalt med dine behov og dit workflow.





Testen

Jeg har brugt Logitech Signature Slim Solar+ i et par uger sammen med min arbejds PC, hvor det er blevet brugt til en masse skrivearbejde kombineret med lidt generelt Windows brug og webbrowsing.

Samlet set har oplevelsen været rigtigt fin og der har ikke været meget at klage over.

Det er let at se at Logitech sigter efter et design og en oplevelse der minder meget om deres MX serie af tastaturer.

Kvalitetsmæssigt er der dog lidt et trin ned derfra og til Logitech Signature Slim Solar+. Ikke fordi der direkte er tale om et dårligt tastatur, men det føles som vi er i en billigere klasse.

Materialer, finish og byggekvalitet føles billigere med Logitech Signature Slim Solar+, der giver et lidt mere plastisk feel end de mere solide MX tastaturer.

Skriveoplevelsen har dog været let og ligetil, og som en der i den grad foretrækker lav profil tastaturer til skrivearbejde, har jeg været fint tilfreds med min tid med Logitech Signature Slim Solar+.

I forhold til strøm, så har der ikke været noget problem under min test. Logitech Signature Slim Solar+ har hele tiden angivet at være fuldt opladt på trods af at mit kontor ikke har store vinduer og dermed ret begrænset solindfald.

Så Logitechs udsagn om, at det kunstige lys fra vores lamper er nok, ser ud til at passe fint.





Pris

Logitech Signature Slim Solar+ K980 er så nyt, at jeg i skrivende stund ikke kan finde en onlinepris ude i butikkerne. Logitech har dog oplyst en forventet salgspris på 899 kroner.

Det betyder, at det faktisk er dyrere end Logitech MX Keys S, som jeg pt kan finde online til omkring 650 kroner.





Konklusion

Logitech har med Logitech Signature Slim Solar+ udvidet deres sortiment med en fin tilføjelse. Den rammer meget fint dem, som gerne vil have et trådløst tastatur, men ikke gider at spekulere på batterier eller opladning.

Alt det slipper man for her og kan i stedet for nyde en fin lav profil skriveoplevelse, sammen med en masse gode genveje og funktionstaster, der kan lette arbejdet.

Vi rammer ikke helt den samme solid kvalitet, som man fx ser med Logitechs MX serie af produkter. Derfor er det mig også lidt en gåde, at Signature Slim Solar+ ender med at koste mere end et MX Keys tastatur.

For at det ville give mening for mig, skulle kvaliteten og fornemmelsen være den samme, nu bare med solceller i stedet for et indbygget genopladeligt batteri. Det er dog slet ikke tilfældet. Signature Slim Solar+ føles som et billigere tastatur i materialer, byggekvalitet og skriveoplevelse.

Vi lander med en endelig karakter på 7 er et fint og velfungerende tastatur, som dog rammer lidt forbi skiven i min bog, da det føles billigere end Logitechs MX Keys S, men koster mere.

Den eneste fordel det har over MX Keys S er Logi LightCharge solcellerne, og personligt vil jeg hellere have et mere gennemført tastatur i materialer og byggekvalitet, og så leve med at det skal lades op fra tid til anden.





Fordele

Trådløst uden behov for opladning og batterier

Lækkert lav profil design

Masser af genveje og funktionstaster





Ulemper