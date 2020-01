AUTHOR : Jan Blaszkevizc

MSI Vigor GK80 Tastatur

MSI kan andet end blot at lave lækre grafikkort og bærbare computere. Dette så vi da vi fornyligt testede deres Immerse GH70 headset. Nu er turen kommet til endnu et anderledes produkt fra den store producent. Denne gang er navnet Vigor GK80, som gemmer på et highend mekanisk gamer tastatur. Klik ind på testen og få alle detaljerne, samt vores vurdering!

Det er ikke længe siden vi sidst hilste på et produkt fra MSI, som ikke var et bundkort, grafikkort eller bærbar – ja de kan også andet. Hvor vi sidst hilste på et af deres nyeste headsets, er turen i dag kommet til at kigge på et af deres seneste highend tastaturer.

Vi har modtaget deres Vigor GK80, som skal en tur igennem maskineriet her på siden. Mekaniske Cherry MX kontakter, RGB lys og inkluderet håndledsstøtte er blot nogle af de spænende features som dette tastatur kommer med. Læs med når vi går i dybden og tager et grundigt kig på Vigor GK80 fra MSI. Som altid starter vi ud med vores præsentations video nedenfor, efterfulgt at et kig på specifikationerne.

Vi har vanen tro produceret en eksponeringsvideo, som tager jeg med en tur rundt om MSI Vigor GK80.

Specifikationer og features

Jeg har naturligvis været en tur forbi MSI´s hjemmeside og fundet en række oplysninger på Vigor GK80 tastaturet til jer. Nedenfor finder i først og fremmest specifikationerne listet op, efterfulgt af et par beskrivende detaljer, med nogle af de features der tilbydes:

Model: Vigor GK80 Gaming Keyboard

Kontakter monteret: Cherry MX RGB Silver/Speed (også tilgængelig med Red)

Tilslutning: 2xUSB 2.0 (en til tastatur, og en til passthrough)

Systemkrav: Enhed med USB-port

Dimensioner: 439 x 141 x 38

Vægt: 1400 gram cirka

Baggrundslys: Ja, RGB med 16.77 millioner farver

OS support: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 og 10 samt Mac OS X

Kabel: 2 meter stof

Levetid på mekaniske kontakter: +50 millioner tryk

Multimedie knapper: Volume op/ned/mute samt play/pause

Gamingmode plus andre genveje via FN-tast

Unboxing – hvad får man med?

Med vores præsentationsvideo, og det tekniske overblik på plads kan vi nu få pakket tastaturet ud af kassen. Som de fleste andre gaming produkter vi har set på fra MSI, kommer Vigor GK80 også i en sort kasse. På fronten ser vi et stort billede af selve tastaturet, model navn samt at vi bliver gjort opmærksom på at tastaturet er udstyret med Cherry MX kontakter og understøtter MSI´s Mystic Light.

Bagsiden af kassen byder på en masse tekst, beskrivelser og billeder af nogle af de forskellige features som Vigor GK80 er pakket med. Apropos pakket, så lad os få tastaturet pakket ud. Når kassen åbnes op, finder vi selve Vigor GK80 tastaturet pakket ind i en hvid pose, for at beskytte det under transport. Lad os tømme kassen og se hvad man får med.

Nedenfor ser vi alt indholdet fra kassen. Ud over selve tastaturet, finder vi også en håndledsstøtte i aluminium, samt en kasse som indeholder nogle ekstra keycaps. Du har nok allerede bemærket de lidt sjove farver på WASD knapperne – bare rolig der er også normale med i kassen, hvis de andre er lidt for meget banjo for dig.

En tur rundt om MSI Vigor GK80 tastaturet

Lad os ligge tilbehøret til siden for nu, og tage en tur rundt om selve tastaturet. Uden håndledsstøtten ligner Vigor GK80 mere eller mindre et hvert andet stilrent og anonymt tastatur. Den øverste plade er fremstillet i aluminium, ligesom håndledsstøtten hvilket både giver en lækker følelse, men også gør at tastaturet er stabilt og ikke kan flekse.

I den højre side finder vi naturligvis numpad delen, som i modsætning til næsten alle andre knapper på tastaturet – ikke er med genveje til andre funktioner. Der er rigtig mange ekstra genveje på Vigor GK80 som kan aktiveres via FN-knappen som har fået et dragelogo påtrykt. Der er blandt andet en række spændende genveje i Page-up, end, home etc knapperne, som vi vender tilbage til lidt senere. Det ellers så stilrene grå/sorte design bliver brudt når vi tager et kig på toppen af Vigor GK80. Her finder vi nemlig en rød linje der løber hele vejen langs tastaturets kant i toppen. Oppe i det højre hjørne er der diskret implementeret knapper til styring af volumen, samt play/pause. Der er desuden også en USB 2.0 port her oppe.

Vi fortsætter over i den modsatte ende af tastaturet, hvor vi finder de førnævnte sjove keycaps på WASD tasterne. Disse har en rød base og en nærmest sandfarvet top, som har en underlig overflade som i den grad skiller sig ud fra de andre. Personligt er jeg ikke fan af sådanne keycaps, så det er lækkert at MSI har inkluderet de normale også. Oppe i knapperne F1-F4 finder vi kontrol af lyset, mens at talrækken fra 1-5 huser de forskellige profiler der kan gemmes på tastaturet. Den førnævnte FN-knap er placeret til højre for den højre ALT knap, og har MSI´s karakteristiske gamer drage.

Som på de fleste andre gamer tastaturer der benytter Cherry MX kontakter, er disse monteret på toppen af aluminiumspladen. Det betyder at knapperne på Vigor GK80 tastaturet faktisk ”svæver” og ikke er nede i en ramme. Det gør det lettere at rengøres tastaturet, samt at se RGB lyset som hver og en knap er udstyret med. Bemærk desuden de hvide områder i hver ende af tastaturet. Disse er en del af det indbyggede RGB lys, og noget vi giver et nærmere kig senere i test delen.

Bunden på tastaturet består udelukkende af plastik. Der er to dedikerede gummifødder, mens at de indbyggede ben også fungerer som fødder når de ikke er slået ud i toppen. Der er desuden også en kabelføringskanal i bunden, så du selv kan bestemme om kablet fra tastaturet skal løbe ud i midten, eller en af siderne.

De to billeder nedenfor, viser tastaturet liggende på bordet henholdsvis med fødderne slået op, og ud. Som det kan ses giver det Vigor GK80 et betydeligt løft og vinkel, når fødderne er slået ud hvilket jeg personligt foretrækker. Mere om komforten senere i testen.

Inden vi springer videre og tager et kig på softwaren, runder vi lige turen rundt om Vigor GK80 af med et billede af tastaturet sammen med håndledsstøtten. Selvom denne ikke kan fastgøres til tastaturet, gør den høje vægt at den faktisk ligger fast hvor den skal selv under intense gaming sessioner – en lille spoiler for test delen som kommer efter softwaren.

Softwaren – MSI Gaming Center

Efter en hurtig tur forbi MSI´s hjemmeside for at hente deres Gaming Center software, installation overstået og en genstart senere – og vi er nu klar til en kort gennemgang. Når softwaren åbnes mødes vi af synet på det første billede nedenfor. Har du flere understøttede MSI enheder tilsluttet, vil disse fremgå her. Det er blot at trykke på enheden du ønsker at konfigurere – vi trykker på Vigor GK80 tastaturet og mødes af billede to. Her er det muligt at vælge en hvilken som helst knap på tastaturet og knytte en macro til. Ude i venstre side kan man konstant vælge mellem de fem forskellige profiler, så man let kan foretage ændringer uden alt for mange tryk. På det sidste billede nedenfor har jeg valgt knappen ”1” og er nu klar til at optage macro – super enkelt.

Det næste menupunkt hedder blot LED. Her er det som navnet indikerer, muligt at ændre på det indbyggede RGB lys i Vigor GK80 tastaturet. Der er en række forskellige effekter at vælge imellem, og du kan vælge farver på et farvehjul eller skrive deres specifikke farvekoder. Har du et MSI bundkort og softwaren Mystic Light installeret, kan du også styre lyset den vej igennem og synkronisere det med resten af dit setup, hvilket er ret smart. Sidste menupunkt hedder ”Hotkey” og giver mere eller mindre sig selv, MSI forklarer det meget godt i softwaren – bemærk dog at disse funktioner KUN virker såfremt du har et MSI bundkort og/eller grafikkort.

Testen – Komfort og Brugen

Det er nu blevet tid til at kigge nærmere på hvordan Vigor GK80 tastaturet rent faktisk er at bruge. I stedet for at fokusere super meget på kontakterne, har jeg i stedet valgt at gå lidt mere i dybden med komforten og de mere specielle features som der tilbydes. Grunden til dette er at alle Cherry MX Silver/speed kontakter er identiske, og kender man til disse vil man uden problemer kunne gå i gang med at bruge dette tastatur for fuld skrue – hvis man da er vandt til det engelske layout som vores eksemplar har. Får du fat i Vigor GK80 med nordisk layout, er der naturligvis inden tilvænning. Hvis du ønsker flere oplysninger omkring Cherry MX Silver/Speed og de mange andre varianter der findes på markedet fra både Cherry og andre producenter. Henviser jeg til vores store guide og gennemgang af de forskellige slags der er på markedet. Du kan finde vores guide af disse ved at klikke HER.

Med dette på plads er det blevet tid til at snakke omkring komforten som Vigor GK80 tilbyder. Hvis du har læst nogle af mine tidligere tastaturanmeldelser, ved du også at jeg elsker når producenter inkluderer håndledsstøtter til deres tastaturer. Jeg blev derfor glad da jeg fandt den lækre støtte som er inkluderet til dette tastatur. Jeg forventede også lidt ekstra allerede inden modtagelsen, da jeg på forhånd kendte den lidt høje pris som Vigor GK80 kommer med.

Ved at have en naturlig gang fra bordet og op til tastaturet, betyder det at håndledende ikke skal have sjove vinkler når man bruger tastaturet. Med benene slået ned for at få tastaturet vinklet og håndledsstøtten lagt foran, var Vigor GK80 virkelig behageligt at sidde og arbejde med. Som nævnt er vores eksemplar med engelsk layout, men køber du tastaturet med nordisk, vil layoutet være helt standard da der ikke er nogen macro knapper eller andet til at forskyde dette. De dedikerede knapper til volumestyring og play/pause er altid et kærkomment syn selvom disse er ret små og lidt sjovt integreret på Vigor GK80.

Ud over at være behageligt at bruge og være udstyret med velkendte Cherry MX kontakter, har Vigor GK80 et par ekstra tricks i ærmet. Ud over at kunne styre det indbyggede RGB lys direkte via tastaturet – uden brug af software, er der også en masse andre genveje man kan bruge via ”FN” tasten som har et dragelogo. Der kan gemmes og skiftes mellem op til fem forskellige profiler, og så er der også styring af grafikkort og bundkort direkte via tastaturet. Med dette menes der at det er muligt at styre overclocks og lignende igennem tastaturet – bemærk dog at dette KUN virker med MSI´s egne produkter. Derfor var det heller ikke muligt for os at teste hvordan det virkede i praksis, da jeg har et Zenith Extreme X399 bundkort fra Asus, og to GTX1080 FTW grafikkort fra EVGA. Alt i alt er Vigor GK80 bestemt et lækkert tastatur, som har meget lækkert at byde på, men samtidig også har nogle ting der kunne være gjort bedre/smartere. En af de ting der dog er super smart tænkt, er muligheden for at gemme sine overskydende keycaps direkte i håndledsstøtten, hvilket er en sjov lille detalje – lad os få snakket pris og konkluderet!

Pris

I skrivende stund d. 29/05 2018 kan MSI Vigor GK80 tastaturet findes på nettet til omkring 1450,- DKK. Dette er forholdsvis mange penge for at tastatur, på trods af at være et mekanisk et af slagsen. Du skal næsten være ejer af MSI bundkort og grafikkort, for at prisen kan retfærdiggøres og du kan få det fulde ud af Vigor GK80 tastaturet. Ellers er der mange andre billigere alternativer som bør overvejes inden du trykker på aftrækkeren.

Alle detaljerne på Vigor GK80 tastaturet, kan naturligvis findes hos MSI selv. Klik blot på banneret nedenfor, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Tastaturjunglen kan være svær at finde rundt i, og MSI har bestemt ikke gjort det lettere med lanceringen af deres Vigor GK80 tastatur. De har skabt et lækkert highend tastatur, som gør rigtig mange ting rigtigt, men også har et par ting der kunne være gjort bedre eller anderledes. Hvis vi starter med plusserne vi har observeret i den tid vi havde det på testbænken. For det første er der ikke en finger at sidde på byggekvaliteten, som er lige hvor den skal være for et tastatur i denne prisklasse. Ægte Cherry MX kontakter, og ekstra keycaps er lækkert at se, og det samme er de mange indbyggede genveje samt indbygget RGB lys i både knapper og siderne. Håndledsstøtten i aluminium er lækker og tung med en blød overflade. Selvom den ikke kan fastgøres til selve tastaturet, gør den tunge vægt at den bliver hvor den skal, selv under intenst brug under gaming.

En af de fedeste features (såfremt du har et MSI bundkort eller grafikkort) er at du kan styre dine overclock indstillinger direkte på Vigor GK80 tastaturet. Dette er ikke noget jeg personligt har set før, så jeg blev positivt overrasket da jeg så og læste omkring dette. Desværre var dette ikke noget vi havde mulighed for at teste, da undertegnedes computer er udstyret med dele fra Asus og EVGA. Hvad angår designet er det lidt hit eller miss, alt efter hvad man er til – personligt syntes jeg det er lidt for meget med den store røde stribe der løber hele vejen hen af tastaturet. Havde MSI holdt farverne i sort og grå som resten af tastaturet, havde designet været spot on i min optik.

Prisen er i den høje ende af skalaen, men man får også et lækkert tastatur med en god bunke features. Hvis du ejer et MSI bundkort eller grafikkort, og er på udkig efter et highend mekanisk tastatur. Kunne Vigor GK80 fra MSI måske være et nærmere kig værd. Vi lander på en solid score der hedder 8/10 i denne omgang, og runder testen af.

Godt

Solid byggekvalitet med aluminium

Cherry MX Silver kontakter

Masser af genveje via FN knap

Der medfølger ekstra keycaps

RGB lys og lysbarer i siderne

Dedikerede knapper for lydstyrke og play/pause

Inkluderet håndledsstøtte i aluminium

Kontrol af bundkort og grafikkort…

Knap så godt

… virker dog KUN med MSI´s egne produkter

Prisen er i den høje ende

Score: 8