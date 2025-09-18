Et væld af Logitech G PLAY nyheder

I går på Logitech G PLAY 2025 i Shanghai, Madrid og via livestream afslørede Logitech G en af de mest betydningsfulde opgraderinger af deres produktportefølje til dato. Udvalget af produkter og oplevelser omfattede banebrydende nyheder inden for både PC- og consolspil, esport, simracing, og streamingværktøjer, samt partnerskaber med blandt andre McLaren Racing og NVIDIA.

18 sep. 2025 kl. 09:06 Af Kenneth Johansen DEL:

Logitech G PLAY 2025 er et livestreamet globalt gaming event, som bringer presse, partnere, kreatører og fans sammen for at udforske fremtiden inden for gaming, drevet af banebrydende teknologi, inkluderende design og fællesskabet.

Se hele Logitech G Play Stream herunder.





"Gaming er en passion der deles med flere end tre milliarder mennesker verden over," udtaler Ujesh Desai, Vice President og General Manager hos Logitech G. “Det er den unikke kombination af håndværk og præcision i de banebrydende innovationer, der gør gaming sjovere, konkurrencepræget og personligt, hvilket er hvad der driver os til at fortsætte med at forbedre os og udvikle bedre produkter,” fortsætter Desai. “Uanset om du konkurrerer, streamer, racer, udforsker eller bare hænger ud med venner, er vores mål at gøre hvert øjeblik bedre og hjælpe dig med at yde dit bedste.”

I dag præsenterer virksomheden sin hidtil mest avancerede række af nyheder, designet til alle typer gamere, fra professionelle gamere til sociale streamere. Disse nye produkter løfter spiloplevelsen til det næste niveau, drevet af innovation, samarbejde og fremtiden for gaming som drivkraft.





Sim Racing: McLaren Racing samarbejde og RS-udvidelsen

Logitech G har designet to nye produkter, der leverer enestående realisme, kontrol og mulighed for tilpasning. Denne udvidelse af den modulære Racing-serie er skabt til at gentænke, hvad der er muligt for racere på alle niveauer. Produkterne tilbyder præcision, holdbarhed, personlig tilpasning, kompatibilitet, komfort og bæredygtighed – alt sammen med fokus på at øge tilgængeligheden og forbedre ydeevnen for simracere.





Logitech G RS50 Base er en direct drive-motor, der leverer op til 8 Nm i maksimalt drejningsmoment – det optimale niveau fastsat af erfarne racerkørere under Logitech G’s præstationsundersøgelser. Motoren er kombineret med TRUEFORCE-teknologi, som omsætter fysikken fra spillet til virkelighedstro kræfter med imponerende præcision og giver dig en dybt engagerende køreoplevelse, hvor du mærker hver eneste detalje.

Logitech G RS Pedaler har en bremse med en 75 kg load cell, justerbar placering og mulighed for finjustering via G HUB. Disse pedaler er designet til at fungere i perfekt harmoni med RS50; de racerinspirerede komponenter leverer en reaktionshastighed, der ikke efterlader plads til fejl - kun ren performance.





Derudover har Logitech G og McLaren Racing løftet sløret for McLaren Racing Collection - en eksklusiv serie af sim racing-udstyr, inspireret af McLaren Racings ikoniske motorsportshistorie. Kollektionen inkluderer:

Logitech G A50 X McLaren Racing Edition Wireless Headset, der leverer lyd i professionel kvalitet, PLAYSYNC-systemskifte og en 48 kHz mikrofon i broadcast-kvalitet for en medrivende racerkøreoplevelse.

der leverer lyd i professionel kvalitet, PLAYSYNC-systemskifte og en 48 kHz mikrofon i broadcast-kvalitet for en medrivende racerkøreoplevelse. Logitech G RS Formula Wheel: McLaren Racing Edition, udviklet med fokus på præcision og ydeevne i hvert eneste sving.

udviklet med fokus på præcision og ydeevne i hvert eneste sving. Playseat Formula Instinct: Logitech G McLaren Racing Edition, en cockpit-lignende racer-stol, der gengiver den autentiske siddeposition fra en Formel 1®-bil. Designet i samarbejde med McLaren Racings ingeniører og esports-kørere.





Disse gennembrud i teknologien leverer realisme, komfort og kontrol på mesterskabsniveau i et stilfuldt design til simracing-entusiaster verden over.





PRO-serien: Nyt udstyr udviklet sammen med esports-professionelle

Designet i samarbejde med verdens førende esports-PRO’er har Logitech G introduceret to nye gaming mus, herunder:

Logitech G PRO X 2 SUPERSTRIKE Gaming Mus, introducerer et revolutionerende haptisk induktivt triggersystem, der erstatter traditionelle kontakter med en induktiv analog sensor og realtids-haptisk feedback ved klik. Denne innovation giver det hurtigste og mest tilpasselige klik, hvilket øger hastighed og præcision i både First Person Shooter (FPS) og Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) spil.

Logitech G har også annonceret PRO X SUPERLIGHT 2c, en kompakt, trådløs gaming-mus baseret på den prisvindende SUPERLIGHT 2-platform. Den har et nyudviklet, kompakt design, omdesignede tommelfingerknapper og ultralette materialer, der sikrer ydeevne på eliteniveau.





Streamlabs: AI-drevet streaming og spilkontrol





Streamlabs lancerer industriens første AI Streaming Agent, bygget på NVIDIA ACE og Audio2Face technology, en ægte game-changer for streamere. Agenten tilbyder realtids-sceneskift, gameplay-kommentarer og automatiseret klipning af højdepunkter. Alt sammen understøttet af en livagtig virtuel avatar, der kan fungere som co-vært og producer på alle streams. Denne teknologi er nu tilgængelig for udviklere og designere via Streamlabs App Store og Overlay Library, hvilket åbner nye kreative muligheder for interaktive livestreams.





Softwareoplevelser: Logitech G HUB-spil





Logitech G annoncerer G HUB opdateringer, herunder en ny 'Spil'-funktion, der samler spiladministration på tværs af platforme (Steam, Xbox Cloud Gaming, EPIC Games Store m.fl.) og tilbyder fællesskabs-præindstillinger samt integrationer med G-teknologier som LIGHTSYNC og TRUEFORCE.





PC Gaming: Udvidet G-Serie and nyt lavprofiltastatur

Logitech G udvider PC-gaming-kategorien med to nye tilføjelser til G3- og G5-serierne:

Logitech G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset leverer lyd i høj kvalitet, komfort hele dagen og pålidelig trådløs forbindelse til en overkommelig pris. Designet til almindelige spillere med LIGHTSPEED trådløs teknologi for minimal forsinkelse og højtydende lydkomponenter for en medrivende lydoplevelse. Den bløde memory foam-hovedbøjle, åndbare ørekopper og mikrofon med flip-to-mute sikrer komfort og klar kommunikation. G321 er ideel til spillere, der ønsker et godt lydende, behageligt og højtydende trådløst headset.

Logitech G515 RAPID TKL er Logitech G’s mest avancerede lavprofiltastatur. Med en tykkelse på kun 22 mm er det udstyret med magnetiske analoge kontakter, rapid trigger og KEYCONTROL-teknologi, der giver mulighed for justerbar tilpasning helt ned til 0,1 mm, hvilket sikrer lynhurtig respons og præcision på pixelniveau. Dette kompakte, tenkeyless-tastatur har en holdbar topplade i rustfrit stål, dobbeltstøbte PBT-taster og for-smurte taster for en glidende skriveoplevelse, hvilket gør det ideelt til højhastighedspræcision.

Det nye udstyr afspejler Logitech G’s designfilosofi om at skabe performance-værktøjer, der er skræddersyet til forskellige spillestile - fra nysgerrige udforskere til moddere og teknikentusiaster.





Console Gaming: New A20 X Headset

Designet til den næste generation af konsolspillere, leverer den nye Logitech G A20 X Wireless Gaming Headset problemfri lyd på tværs af platforme med Logitech G’s signatur kvalitet og komfort. Med PLAYSYNC AUDIO-teknologi giver A20 X spillere mulighed for nemt at skifte mellem to spillekonsoller og mobilenheder med ét tryk på en knap.





Med en 48 kHz mikrofon, PRO-G-lyddrivere, LIGHTSYNC, Bluetooth-forbindelse og indbygget DSP med tilpasselige lydprofiler er A20 X skabt til en medrivende spiloplevelse på alle platforme. Headsettet er let, åndbart og fremstillet med genanvendte materialer, hvilket gør det til den perfekte ledsager til lange spilsessioner – uanset om du kæmper i ranglistespil eller udforsker åbne verdener.



