IQUNIX F96: Trådløst 96 % mekanisk tastatur

IQUNIX byder på et 96 % mekanisk keyboard, der understøtter Bluetooth 4.0, op til tre enheder, Cherry MX switche, PBT keycaps og solid byggekvalitet i aluminiums chassis. Har din PC ikke Bluetooth, medfølger en USB BT Dongle, samt et USB-A til USB-C kabel. Ekstra keycaps, gør det let at skifte til Mac layout, og det er muligt at forbinde til tre forskellige enheder via Bluetooth forbindelsen.

8 dec. 2021 kl. 09:05 Af Nahassa DEL:

IQUNIX er forholdsvis nye spillere på markedet for mekaniske tastaturer og forsøger med F96 at komme ind i premium segmentet.F96 er, som de skarpe nok har regnet ud, et 96 % tastatur. IQUNIX lægger stor vægt på at keyboardet er fuldt programmerbart og af solid kvalitet

IQUNIX har med F96 Wireless forsøgt at tjekke alle de rette bokse af;

Aluminiums chassis

Konfigurerbar RGB backlighting

Bluetooth 4.0

Fuldt programmerbart

Cherry MX switche

96 % space saver layout

N-key rollover

PBT keycaps

Let at skille ad

USB Type-C

Let skift mellem op til tre enheder

Med ovenstående selling points, er der lagt i ilden til at ramme ned i entusiastmarkedet, men kan IQUNIX F96 indfri ambitionerne?





Design

IQUNIX har gjort meget ud af designet på F96 og det fås i mange forskellige farvekombinationer. IQUNIX lægger vægt på at F96 er bygget i aluminium og samtidig er let at skille ad. Der er gjort en del ud af farvekombinationerne og selvom de har genbrugt design elementer fra andre producenter både i kabinettet, der minder meget om Keychron K-serien med samme måde at samle aluminiumssiderne på, og fundet inspiration i entusiastmarkedet for keycaps, vil jeg ikke kalde deres design en kopi af andre keyboards. Faktisk adskiller designet sig tydeligt fra andre mainstream eller niche producenter.

Unboxing

Fra det øjeblik man får æsken i hånden, er man ikke i tvivl om at der er gjort en indsats for at man skal få en oplevelse af kvalitet. Alene vægten adskiller F96 fra mange andre keyboards.

Tastaturet kommer i en lækker sort æske med hvidt "bånd" omkring. Under båndet gemmer sig firmaets logo:

Inde i æsken bliver tastaturet præsenteret under et dust cover, som også kan bruges til hverdag, hvis man har lyst. Det eneste minus er, at den pose, som tastatur og dustcover er pakket ind i, har en ubehagelig kemisk lugt. Låget har et tyndt lag skum på indersiden og der er huller til F96-tastaturets fødder, så tastaturet er i den grad sikkert pakket ind.

I den lille æske til højre for F96-tastaturet gemmer sig tilbehøret. Alt i alt får man et rigtig godt førstegangsindtryk af IQUNIX F96, især når man har skilt sig af med den ildelugtende pose.

For mange vil IQUNIX F96 nok virke meget farverigt, når man ser det første gang, men hvis man er lidt nede i kaninhullet for mekaniske tastaturer, vil man genkende mange af designelementerne. Er man derimod ude efter et anonymt tastatur, skal man kigge andet steds. Jeg har modtaget to versioner af F96-tastaturet i to forskellige farver (Coral Sea og Cyber Space) og med henholdsvis Cherry MX Brown og Cherry MX Red switche. Cyber Space ses nedenfor.

Under bunden sidder den lille kontakt til at skifte mellem kablet og trådløs tilstand. Det havde været mere brugervenligt at placere den et andet sted, da den ikke er super let at finde uden at kigge:





Mekanisk opbygning (tear down)

IQUNIX har virkelig forsøgt at bygge et lækkert tastatur med premium features, så udover fuld aluminiumschassis, er det bygget til at være let at skille ad, selv chassiset kan skilles ad med en almindelig skruetrækker, hvis man skulle få lyst til det.

Når man tager keycaps af med den medfølgende keycap puller, får man let adgang til 9 skruer og så snart de er ude, kan man tage PCB, aluminumsplade og switches ud som en samlet enhed. Dog skal man lige huske at tage batterikablet ud af stikket på bunden af PCB'et.

Desværre opdager man undervejs i processen, at IQUNIX har valgt at bruge Costar stabilisatorer, som godt nok fungerer fint og faktisk også er prelubed. For de uindviede, bruger man stabilisatorer på nogle af de længere taster, specifikt fra to gange almindelig tastestørrelse og opefter. Der findes flere forskellige slags stabilisatorer, men generelt er de inddelt i to typer:

Cherry style:

Costar:

De mest brugte er Cherry, blandt andet fordi de er lette at have med at gøre, da de er udformet som stilken på en Cherry MX switch og dermed kan keycaps trykkes direkte på. Desværre er Costar besværlige at have med at gøre, når man skal have keycaps af og især på igen, fordi de skal lirkes på som en krog i hver ende af keycappen og let kan gå i stykker, når man skal have keycaps af:

Samtidig er det ikke muligt at skifte til andre stabilizers uden at aflodde alle switches, skille PCB, plade og switche ad og modificere monteringshullerne til costar stabilisatorne. Så med andre ord, det vil ikke være det værd. Er costar stabilisatorer en deal breaker, så er IQUNIX F96 ikke et godt valg.

Der er skum i bunden af chassiset og skum i mellem PCB og monteringspladen, hvilket var en behagelig overraskelse, men desværre ikke nok til at undgå resonans i aluminium chassiset.





Software

Det er ikke nødvendigt at bruge software til IQUNIX F96, med mindre man vil programmere det, naturligvis. F96 software hedder slet og ret IQUNIX og er meget simpelt opbygget. Det er muligt at tilpasse RGB lyset, at lave flere profiler, omprogrammere taster og optage macroer.

Der er rigeligt med muligheder for at lave lir med RGB lyset

IQUNIX påstår at F96 er fuld programmerbart, men desværre er deres software ikke specielt intuitivt og det er fx ikke lykkedes mig at finde en måde, hvor jeg kan binde en macro til en key combo med Fn tasten, hvilket gør det lidt ligegyldigt at kunne programmere tasterne, for i realiteten kan man kun programmere taster, man alligevel ikke bruger, fx PrintScreen (PRT) og højre CTRL, det er dog ikke altid jeg overhovedet har været i stand til at vælge en tast og omprogrammere den. Ofte nulstiller mit valg af tast, så snart jeg vælger andet end reset i listen over muligheder. Desuden har jeg heller ikke finde finde en måde at skifte mellem profiler uden software, så man kan heller ikke omgås begrænsningerne ved at have flere profiler og en eller to taster til at vælge imellem dem. Med andre ord, det er ikke muligt at lave flere lag.

Det er let at programmere macros og man har god kontrol over hver del af de enkelte macroer, men interfacet er ikke specielt intuitivt.

Desuden er programmet heller ikke færdig oversat, så hvad COMBO KEY funktionen man kan programmere taster til gør, må man gætte sig til.

Er macroer på funktionslag et must, er F96 ikke for dig. Desuden genkender deres software ikke at det er et ISO (nordic) keyboard, der sidder til, så man kan ikke gøre noget ved hverken lys eller programmering på <> tasten.





Test

Jeg har mest af alt brugt F96 som arbejdstastatur, men jeg har også gamet en lille smule på det. Personligt er jeg ikke specielt vild med 96 % layoutet og mener generelt at alt over TenKeyLess (uden numpad) er for stort, med mindre man arbejder meget med tal. IQUNIX F96 fungerere glimrende som arbejdstastatur, det er lækkert at det er trådløst og kan skifte mellem flere enheder ved at trykke på Fn+1,2 eller 3. Det er især fedt, når man deler kontor med sin bedre halvdel og dermed kan trolle hende et par gange om dagen uden at rejse sig. Det er sikkert også fedt, hvis man bruger tastaturet til både PC og iPad.:)

IQUNIX F96 fungerer rigtig godt som arbejdstastatur og den trådløse funktion virker også efter hensigten. Hvis man har tænkt sig at bruge det til at spille på, skal man dog lige være opmærksom på at den dongle, der følger med udelukkende er en Bluetooth dongle og ikke en 2.4 GHz dongle og byder derfor ikke på 1 ms responstid, hverken med eller uden kabel. IQUNIX lægger vægt på at F96 understøter N-Key Roll Over og dermed kan registrere alle tastetryk, selvom alle taster trykkes ned samtidig. N-Key Roll Over understøttes dog kun i kablet tilstand, så F96 forsøger ikke at konkurrere med Logitech eller andre trådløse gaming tastaturer. Skal man spille på det, vil jeg anbefale at man bruger det medfølgende USB-C kabel.

F96 har RGB per-key LED, så der er rig mulighed for at få lidt farve på hverdagen. Det er let at skifte mellem forskellige RGB modes med Fn+SHIFT og for de modes, der understøtter det, kan man skifte farve på Fn+'. Lysstyrken styres på Fn og PilOp/PilNed. IQUNIX leverer F96 med PBT keycaps og de er egentlig fine at skrive på, men man opdager hurtigt at der er sparet lidt på materialet, så en del af RGB lyset skinner igennem nogle af keycapsne. Det skæmmer desværre kvalitetsindtrykket.





F96 er som sagt et ganske behageligt keyboard at skrive på, desværre betyder den forholdsvis store aluminiumskasse at det 'pinger', når man taster på det. Det er meget svagt, men stadig meget tydeligt, hvis man sidder i et forholdsvis stille rum. Man vil evt. kunne afhjælpe det ved at skifte skummet i bunden, men da F96 ikke er hotswappable, kan man desværre ikke forsøge sig med at modde switche med film eller lube. Udover det, så burde det heller ikke være nødvendigt i et tastatur i den prisklasse som F96 befinder sig i.

Som sagt er jeg ikke en fan af layoutet, især fordi det for mig er besværligt at finde piletasterne uden at kigge ned på tastaturet og numpad har jeg kun brugt, når jeg har husket mig selv på at det er der. Cherry MX brown er heller ikke mit førstevalg, når det kommer til switches, men alt det er subjektivt og andre kan have det helt anderledes. Min kone er fx rigtig glad for at F96 også har et numpad og har fået lov til at bruge det ene tastatur, når jeg har brugt det andet. Mindre subjektivt er IQUNIX's designvalg, når det kommer til at man ikke nemt kan justere vinklen på tastaturet. Man kan godt tage de bagerste fødder af, men de skal skrues af inde fra, så hele tastaturert skal skilles ad for at tage fødderne af. Samtidig er IQUNIX F96 ret højt fortil og da keycaps er med OEM profil, som ikke er lave i sig selv, kan skrivevinklen godt blive lidt aggressiv. Personligt blev jeg træt i håndleddene af at arbejde på IQUNIX F96 og kunne godt have svært ved at arbejde på det en hel arbejdsdag. Det skal potentielle købere være opmærksomme på.





Pris

Jeg har fundet IQUNIX F96 online til 1649,- og det placerer keyboardet i den højere ende. På nogle punkter får man meget for pengene, men på andre punkter halter det noget mere, og desværre er det på nogle af de vigtigste punkter. Den trådløse funktionalitet er lækker, men Keychron tilbyder samme funktionalitet, samme type aluminiums chassis og samme layout til under halvdelen af prisen, så jeg har svært ved at se, hvad de ekstra penge går på, bortset fra et lækkert design. Desuden mener jeg ikke at man kan kalde IQUNIX F96 fuldt programmerbart, men det kan er bare min mening.





Konklussion

IQUNIX F96 er et fysisk lækkert tastatur i solid byggekvalitet, men prisen følger så også med. Design og farvevalg er jo subjektivt og personligt vil jeg hellere have et farverigt tastatur end et sort, men det er synd, at der er sparet på kvaliteten af keycaps, da det trækker ned i det samlede indtryk og samtidig er den del af tastaturet man rører ved. Mange vil nok også savne justerbare fødder bagtil, da 6 ° vinklen godt kan virke aggressiv i længden. Personligt er jeg ikke en fan af layoutet, men jeg bruger heller aldrig numpad og mener derfor at alt over TenKeyLess eller 75 % layout er spild af skrivebordsplads. Bruger man derimod numpad meget, men synes at et full size tastatur er for stort, så er 96 % layoutet et godt kompromis.

Layoutet til trods, var jeg begejstret, da jeg pakkede tastaturerne ud, men min begejstring svandt desværre hurtigt ind, da jeg begyndte at bruge det og straks hørte det 'pinge' og da jeg samtidig ikke kunne udnytte de ekstra taster numpad'en giver som macropad via Fn tasten. Der er ingen tvivl om at F96 på mange punkter er et lækkert keyboard, men det er svært at retfærdiggøre til prisen, med mindre man vægter design højere end funktionalitet. F96 er på mange måder et friskt pust på mainstream markedet og jeg ville virkelig gerne kunne lide det, men det har simpelthen for mange fejl til at jeg kan anbefale det.





Godt:

Design, der adskiller sig fra de fleste producenter

Byggekvalitet





Skidt:

Ping-lyd fra tasterne

Ufærdig software

Mangel på justeringsmuligheder

Costar stabilisatorer

Tynde PBT keycaps