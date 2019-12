AUTHOR :

2018-03-07

ASRock rygtes til at hoppe med som grafikkortproducent fra april.

Da NZXT hoppede med på bundkort vognen, overraskede de uden tvivl de fleste nørder, og nu kommer et lignende tiltag fra ASRock. ASRock kender vi normalt som en bundkortproducent, og en producent vi utallige gange har stiftet bekendtskab med på Tweak.dk gennem test af bundkort.



Nu melder en ny rapport, at ASRock meget vel kunne ende med også at være AIB indenfor grafikkort som en eksklusiv AMD partner.



Informationerne kommer via Digitimes.com, som citerer "some market watchers", der mener ASRock vil kaste sig over, set ud fra et økonomisk synspunkt, cryptocurrency mining konceptet med grafikkort henvendt til netop omtalte. Dette passer fint i symbiose med, at ASRock også lancerer kryptomining bundkort, og derfor et naturligt tiltag for producenten.



Der er dig ingen melding omkring, hvorvidt ASRock udelukkende hopper med på grafikkorts delen udelukkende med henblik på cryptocurrency mining, eller planen også omhandler konsumer grafikkort.



Selvsamme rapport peger også i retning af et snarligt skift hos ASRock, så allerede fra april 2018, kunne det tænkes vi ser ASRock som eksklusiv AMD partner indenfor grafikkort.



Det fylder dog ikke markedet med grafikkort, og ASRock vil uden tvivl få ligeså store problemer med at skaffe grafikkort.