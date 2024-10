ASUS ROG Crosshair X870E Hero

Med den nye 9000 serie af CPU’er fra AMD, kom der også et nyt AM5 chipset. I toppen af det finder vi X870E bundkortene og i dag ser vi på en af top kortene fra ASUS ROG, når vi ser på deres ASUS ROG Crosshair X870E Hero.

25 oct. 2024 kl. 10:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale features:

AM5 Support for 9000, 8000 og 7000 series CPUs

5x M.2 Slots - 3x PCIe 5.0 x4 + 2x PCIe 4.0 x4

2x PCIe 5.0 x16 slots

2 x USB4® (40Gbps) PORTS

8 x USB 10Gbps PORTS

REALTEK 5Gb ETHERNET PORT

WI-FI 7

Som vi kan se er der med den nye X870E platform masser af muligheder for tilslutninger og fuld fart på både WiFi, PCIe 5 og USB mulighederne.





Lidt om det nye chipset

Der er dog på mange måder ikke et specielt stort spring fra den tidligere X670 platform. Så hvis man allerede er på den og er tilfreds, så vil der ikke være meget at hente ved at skifte.

Der vil altid være variationer imellem hvad producenterne vælger at prioritere på deres bundkort, mens andet er bundet op på chipset specifikationerne.

Hvis vi ser på AMDs egen liste over AM5 chipsets, så kan vi se at den eneste reelle chipset forskel mellem X870E og X670E er, at USB 4.0 nu er blevet et krav på X870E, mens det var et tilvalg på X670E.

Den nye Ryzen 9000 serie vil også kunne bruges på de ældre AM5 kort, så der er ikke noget krav om at skifte til et 800 chipset, selv om det lanceres sideløbende med de nye Ryzen 9000 CPU’er.





En tur rundt om ASUS ROG Crosshair X870E Hero

Designet på Crosshair X870E Hero er en fin balance af afdæmpet, men alligevel tilpas aggressiv gaming stil. Farverne er holdt i sort og sølv og der er ikke noget der skriger alt for meget, hvis ikke man vil have det til det.

På I/O skjoldet er der et ASUS ROG logo med RGB lys, hvis man har lyst til at bruge det. Det suppleres af endnu et ROG øje logo over PCIe skjoldene hvilket dog dækkes af de fleste moderne grafikkort. Ellers er der en smule tekst branding fordelt på kortet, men samlet set synes jeg, det er et ret afdæmpet og smagfuldt design.

Bagsiden af bundkortet har fået en ret massiv backplate. Den er sammen med resten af de mange heatsinks på kortet med til at give kortet en solid vægt og en massiv fornemmelse uden fleks.

Kortet kommer med et solidt 18+2+2 power stage design, som er forsynet med solide heatsinks, der er placeret på en heatpipe, som dækker alle komponenter.

Strømmen til CPU’en leveres af to otte pins stik i toppen af kortet. Ud over det er der naturligvis det normale 24 pins stik til bundkortet, som her også er suppleret af endnu et otte pins PCIe stik. Så man er altså sikret mere end rigelig strøm til evt. kraftig hardware med overclocking for øje.

Der er sørget for køling samtlige af de fem M.2 pladser på kortet. Den øverste har en ekstra stor aluminiumsheatsink, mens de øvrige fire pladser er dækket af et samlet skjold/heatsink. Alle pladser er forsynet med thermal pads.

De kommer også alle sammen med praktisk værktøjsfri installation, hvor M.2 SSD’erne kan klikkes på plads.

Den samme praktikalitet ser vi også på begge PCIe slots på kortet som kommer med ASUS Q-Release. Her har du mulighed for at tage fx dit grafikkort ud uden behovet for at skulle finde plads til at nå en lås der skal trykkes ned.

Begge PCIe slots er forøvrigt PCIe 5.0 x16 slots.

Det hele er en del af hvad ASUS kalder deres Q-Design, som er med til at lette arbejdet med et bundkort. Inkluderet her er også deres Q-Code og Q-LED, som giver fejlkoder, så det er lettere at fejlfinde, hvis der er noget galt. Men det er også detaljer som lettere tilslutning af den inkluderede Wi-Fi antenne, som ikke skal skrues på som tidligere typer. I stedet for kan de to stik bare klikkes på.

Man får også en power knap direkte på kortet, som suppleres af en ReTry og en FlexKey knap. Alle sammen gode features, hvis man planlægger at bruge bundkortet uden for et kabinet, til fx overclocking eller benchmarking.

Der er i alt otte 4 pins PWM stik fordelt rundt på kortet til brug for blæsere og evt. pumper til vandkøling/AIO. Der er en tilpasset AIO pumper og en tilpasset pumper til open loop vandkøling.

Generelt er der rigtigt gode interne tilslutninger. Ser vi på USB mulighederne er der to USB 20Gbps (USB Typbe-C) tilslutninger, der suppleres af to USB 5Gbps tilslutninger, der hver understøtter to stik. Det rundes af med to USB 2.0 tilslutninger, der igen hver understøtter to stik.

De fem M.2 pladser suppleres af fire almindelige SATA 6Gb/s stik og en enkelt SlimSAS connector, som er noget mere nichepræget, men meget passende på et high end bundkort som dette.

Helt i moderne gaming stil, så er der naturligvis også A-RGB på kortet med tre tilslutninger fordelt rundt om på kortet. Så hvis man vil supplere den indbyggede RGB med mere, så er der rig mulighed.

Springer vi til de ydre tilslutninger på bagsiden af kortet, er vi også dækket ret godt ind.

Der er i alt 10 USB porte fordelt på otte USB 10Gbps, delt op i seks Type-A og to Type-C. De suppleres af to USB 4 (Type-C) porte, som nu er blevet en fast del af X870E chipsettet.

Der er en BIOS Flashback knap og en Clear CMOS knap i toppen sammen med et HDMI stik, så der er mulighed for at bruge integreret grafik hvis man har en CPU med det.

På netværket er der også ret brede muligheder med både 5G og 2.5G LAN sammen med WiFi 7 og Bluetooth 5.4.

Lyden klares af et SPDIF stik sammen med Line Out og Mic In.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde ASUS ROG Crosshair X870E Hero med en online pris på lige knap 6000 kroner. Det placerer den pt, som et af de dyreste AM5 bundkort jeg kan finde til salg, umiddelbart kun overgået af MSIs X670E Godlike bundkort.





Konklusion

ASUS har med ROG Crosshair X870E Hero lavet et smukt og gennemført bundkort, som er fyldt til randen med features og muligheder.

Personligt er jeg vild med designet, som rammer en fin balance imellem afdæmpet og aggressivt.

Der er i sagens natur ikke tale om et bundkort, som henvender sig til mainstream markedet. Alene den høje pris trækker den ned på den front.

Listen af features på dette kort taler til de PC entusiaster, som sigter efter et super high end system med krav om masser af hurtigt lager og netværk, sammen med de nyeste USB 4.0 muligheder.

Der er også et rigtigt godt fundament her, hvis man leder efter et bundkort, som skal bruges til overclocking af den mere ekstreme type.

Hvis man “bare” er på udkig efter et bundkort til et mere gennemsnitligt gaming system, så er det ikke her man skal kigge. I den forbindelse er ROG Crosshair X870E Hero super meget overkill.

Til den krævende bruger med store krav, så kan det dog være det rette valg, men det kommer som sagt med en heftig pris.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en entusiast Only award, for et solidt bundkort til de meget krævende brugere.





Fordele

Brede tilslutningsmuligheder

Masser af fleksibilitet

God byggekvalitet

Solidt Power Design og VRM køling





Ulemper