AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-01-19 10:52:00

ASRock X299 Extreme4

ASRock har gjort det igen! De har sendt os endnu et X299 bundkort, der denne gang henvender sig til entry level niveauet. Vi skal nemlig se på ASRock X299 Extreme4, der til trods for en knap så voldsom specifikationsliste stadig er et knivskarpt bundkort. Læs endelig med når vi tester før nævnte.

Vi tager et kig på enndnu et bundkort, og denne gang et X299 bundkort i entry level serien. Til det formål tilbyder ASRock blandt andet deres X299 Extreme4, som vi skal kigge meget mere på her i dag. Listen af fede features er lang på ASRock X299 Extreme4, men prisen er også kravlet et stykke over tusind kroner på dette bundkort.

Blandt de mange features på dette socket 2066 kan nævnes; understøttese af DDR4 4200+(OC), XXL Aluminum Alloy Heatsink & Heatpipe Design, 3x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2 Socket (Key E), understøttelse af NVIDIA Quad SLI, AMD Quad CrossFireX, 2x USB 3.1 Gen2 10Gb/s (1 Type-A, 1 Type-C).

De tekniske specifikationer:

Supports Intel® Core™ X-Series Processor Family for the LGA 2066 Socket

11 Power Phase Design, Dual Power Connectors

Supports DDR4 4200+(OC)

XXL Aluminum Alloy Heatsink & Heatpipe Design

3 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Socket (Key E)

NVIDIA® Quad SLI., AMD Quad CrossFireX™

8 SATA3, 2 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3)

2 USB 3.1 Gen2 10Gb/s (1 Type-A, 1 Type-C)

6 USB 3.1 Gen1 (2 Front, 4 Rear)

Intel® Gigabit LAN

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec)

Supports Purity Sound. 4 & DTS Connect

ASRock RGB LED

Førstehåndsindtrykket af ASRock X299 Extreme4 bundkortet fejler bestemt intet. ASRock har uden tvivl børtet fordomstids dårlige ry af sig, og kan nemt matche de andre spillere på markedet mht. design og kvalitet.

Extreme4 kommer i en fin papkasse med et sort og blåt farvetema med diverse specifikationer på bagsiden. Det sorte og blå farvetema stammer med al sandsynlighed fra de tidligere Extreme4 bundkort. De kom nemlig med blå nuancer på blandt andet heatsinks.

Men de babyblå nuancer er heldigvis blevet skiftet ud med et sort og gråt tema, hvor det eneste farve, som bryder designet, er guldfarven på lydchippens kondensatorer.

Extreme4's MOSFET er dækket af en XXL heatsink, der er ASRock eget patenterede heatsink system. IO panelet er også dækket af en heatsink, og begge heatsinks er forbundet med en heatpipe for at køle strømstyringen bedst muligt og sikre det mest stabile system. Chipsettet er ligeledes kølet af en ASRock XXL Heatsink.

ASRock X299 Extreme4 er udstyret med en MOSFET med 11 strømfaser til at levere et 100% stabilt system under selv hårdt pres med lavest mulige køling.

ASRock X299 Extreme4 er udstyret med tre PCIe Gen. 3 x16 sokler, der kan køre med forskellige hastigheder bestemt ud fra ens CPU. Sort og grå sammen med guld-farvet kondensatorer giver et super sprødt udseende på LGA 2066 bundkortet.

Der åbnes for mulighed for:

CPU med 44 lanes: x16/x16/x4

CPU med 28 lanes: x16/x8/x4

CPU med 16 lanes: x16/x0/x4 eller x8/x8/x4

Dermed kan man enten køre 3-vejs CrossFireX- eller 2-vejs SLI multi GPU setups, hvilket ønske og ikke mindste budgettet tillader det.

Masser af RGB lys er selvfølgelig blevet en forventning og ikke mindst en selvfølge på nye bundkort. Det får man heldigvis også med ASRock X299 Extreme4. Lige så vel som at man også heldigvis har mulighed for at slukke for sit RGB lys, hvis man ikke er til den slags, og ønsker et mere neutralt udseende på bundkortet.

Et par hurtige close ups skal der da også være plads til, så man kan få en idé om, hvor lækkert et bundkort ASRock X299 Extreme4 egentlig er. ASRock kan nemt tage kampen op med andre bundkortsproducenter.

ASRock X299 Extreme4 bundkortet kommer selvfølgelig med otte DIMM sokler, hvori der kan monteres op til 128 GB non-ECC DDR4 RAM med en maksimal clock frekvens på op til DDR4 4200+(OC).

Lydsystemet på bundkortet går under det mundrette navn Purity Sound, og under dæknavnet gemmer der sig en Realtek ALC1220S lydchip, der kan spytte så meget som 120 dB(A) ud i 8 kanaler på I/O panelet. Vi har dermed både 7.1 surround support og DTS-HD Master support samt optisk udgang. Til frontpanelet har ASRock valgt en Texas Instruments NE5532 headphone amplifier, der kan klare headsets op til 600 ohm.

ASRock X299 Extreme4 er udstyret med otte SATA3 porte og to Ultra M.2 sokler. X299 chipsettet giver mulighed for at anvende NVMe SSD'er som bootdiske, så den mulighed har man selvfølgelig også.

Et sted, hvor man kan se, at ASRock X299 Extreme4 er et entry level bundkort er på det manglende Wi-Fi modul, der er blevet standard på high-end bundkort i dag. Men ASRock har dog tænkt så langt, at de har givet sig til at montere en M.2 sokkel til et Wi-Fi modul. Så Extreme4 i hvert fald er forberedt til det.

I/O panelet gemmer ikke på en masse ekstraordinært. Her kan vi dog også se et sted, hvor ASRock har sparet på specifikationerne. ASRock X299 Extreme4 kommer nemlig "kun" med en enkelt gigabit LAN chip. Hvilket også er mere end rigeligt for de fleste hverdagsbrugere.

Pris:

I skrivende stund, den 18. januar 2018, er ASRock X299 Extreme4 set med et prisskilt på 1.564,00 kroner.

Konklusion:

Denne gang fik vi lov til at lege med et bundkort til brugeren med et mindre budget i entry level klassen, der dog stadig kan være med langt hen af vejen. ASRock X299 Extreme4 er et lækkert bundkort med et super design. Selvfølgelig får man ikke ting som dual gigabit LAN og onboard Wi-Fi. Men til gengæld får man et bundkort, der yder glimrende og faktisk overclocker rigtig godt. Man får stadig en knivskarp lydchip. Personligt synes jeg, at det er en god idé, at ASRock har monteret en M.2 Wi-Fi sokkel på Extreme4 kortet, så man har mulighed for at udvide sine specifikationer. Kort og godt et lækkert bundkort med fine specifikationer og mange muligheder med et fornuftigt prisskilt. ASRock render ud af døren med en fin score på 8 og en Safe Buy Award.

Godt:

Flot design

Godt lydsystem

Yder ganske fornuftigt

Fornuftigt prisniveau

Knapt så godt:

Kortet kommer uden Wi-Fi (Dog er der en M.2 sokkel til Wi-Fi på Extreme4)

Der er ingen PCIe Gen. 3 x1 sokler til mindre indstikskort

Score: 8 + Safe Buy Award