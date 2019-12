AUTHOR : Kenneth

PUBLISHED : 2017-08-21 08:39:46

ASUS ROG Maximus IX Code Z270

ASUS har med deres Republic of Gamers serie af produkter længe været med i toppen af gaming segmentet. I dag tager vi et kig på deres Maximus IX Code bundkort til Z270 platformen, og ser om det stadig er tilfældet. Med et prisskilt over 2000 kr. forventer man mere end det gængse bundkort. Se med i vores review af ASUS ROG Maximus IX Code om det er tilfældet her.

ASUS og specielt deres Republic of Gamers mærke står for mange, som en solidt brand inden for gaming hardware, og ASUS bruger også selv en masse tid og penge for at sætte det populære mærke på deres produkter i deres ROG serie. I dag tager vi et kig på deres ASUS ROG Maximus IX Code bundkort til Z270 platformen, og ser om bundkortet kan være med i kampen. ASUS ROG Maximus IX Code kommer med funktioner rettet specielt imod vandkøling og med et piv lækkert ROG Armor!

Se med på YouTube, når jeg gennemgår ASUS ROG Maximus IX Code bundkortet.

Designet på Maximus IX Code tager godt fat i gaming udtrykket og skruer op på 11, med et aggresivt look helt i Republic of Gamers stilen. Det der tydeligst adskiller bundkortet fra de fleste andre bundkort, er det lækre ROG Armor, som dækker det meste af bundkortet, og skaber et meget sammenhængende look. Selvom det ikke har ret meget andet praktisk funktion end, at det måske holder støvet en smule ude af bundkortet, så er det efterhånden også svært at komme uden om, at udseendet betyder meget, når man bygger en PC - især i et segment som ASUS ROG Maximus IX Code bundkortet befinder sig i.

Selvom jeg altid går efter features og ydelse som det vigtigste, når jeg vælger hardware produkter som bundkort, så må det bestemt også gerne se godt ud på samme tid, og her synes jeg at ASUS rammer rigtigt godt med deres Maximus IX Code, men det er jo naturligvis altid et spørgsmål om personlig smag.

Farverne er holdt relativt afdæmpede på bundkortet, og det giver god mulighed for, at man selv kan sætte sit præg på tingene fx igennem brug af RGB LED lyset.

Det indbyggede RGB i bundkortet begrænser sig til lidt på I/O skjoldet, omkring power og reset knapperne, og så et Republic of Gamers logo midt på ASUS ROG Maximus IX Code bundkortet. Vi får dog også to RBG LED stik på kortet med - en i toppen og en i bunden, så man selv kan tilslutte LED strips til.

Hvis vi skal springe videre fra de rent æstetiske elementer, så er bundkortet baseret på Z270 chipsettet, og kommer med en Intel LGA1151 sokkel, og understøtter altså dermed Skylake og Kaby Lake CPUerne sammen med op til 64 GB DDR4 RAM, som ASUS selv nævner, kan presses helt op til 4133 MHz.

Det er uden tvivl et bundkort, der henvender sig til dem af os der sigter efter vandkøling.

Der er i alt otte PWM blæsertilslutninger fordelt på bundkortet, hvor to er tilpasset specielt til pumper, og en er med ekstra høj spænding, hvis man har brug for mere end de sædvanlige en ampere.

Hertil får vi også et flowmeter, der kan måle gennemstrømningen i systemet, og flere temperaturfølere, så der er mulighed for at overvåge temperaturen flere steder i ens loop. Det kræver dog naturligvis alt sammen tilbehør, som skal købes separat ,når man samler sit vandkølings loop.

Af andre praktiske muligheder på bundkortet, kommer det også med Start og Reset knapper direkte på ASUS ROG Maximus IX Code bundkortet, sammen med en MemOK knap, der kan afhjælpe RAM relaterede problemer i forbindelse med boot, _Der er også monteret en Retry og en Safe boot knap. På bagsiden finder vi også en Clear CMOS og en BIOS flashback knap, og sammen med Debug LEDen, så får vi altså et rigtigt godt udvalg af funktioner til fejlfinding og opsætning fx i forbindelse med overclocking.

På lagersiden får vi seks SATA porte, som suppleres af to M.2 porte med en skjult under ROG skjoldet, og den sidste i bunden med lidt alternativ montering. Begge to understøtter PCI-express 3.0x 4, mens den ene ud over det også understøtter SATA.

Af andre interne tilslutninger har vi tre USB tilslutninger med henholdvis 2.0, 3.0 og 3.1

På lydsiden er med ASUS klar med deres velkendte SupremeFX lyd og S1220 codec, og hvis vi skal nørde helt i detaljerne, en ESS9023P High Definition DAC. Lyddelen er isoleret fra resten af bundkortet, for at minimerer den potentielle elektriske forstyrrelse.

PRIS: 2385 i skrivende stund

Konklusion:

ASUS ROG Maximus IX Code er et bundkort spækket med features, som kan ende med at være guld værd, specielt hvis man sigter efter et vandkølet og overclocket system. Hvis ikke man har planer i den retning, så er det stadig et solidt high end bundkort, men så mister man en del af de ting der gør ASUS ROG Maximus IV Code specielt.

Mulighederne for at kunne overvåge og tune systemet direkte via bundkortet, og punkter som flowmeter og temperaturmålere, sammen med et godt udvalg af PWM stik med flere specielt tilpassede til pumper betyder, at man har et bundkortet med et solidt grundlag for vandkøling.

Det afspejler prisen naturligvis også, men for et bundkort med den funktionalitet og de muligheder det udløser, så synes jeg bestemt ikke det er en urimelig pris for et kort i entusiast segmentet.

Specielt ikke når det så samtidigt også ser forbandet godt ud!

Vi sender ASUS ROG Maximus IX Code afsted med et fortjent 9-tal og en Great Product Award.

Godt:

Masser af funktionalitet til overclocking og vandkøling

Et look der skiller sig ud

Gode RGB LED tilslutninger hvis man er til det

Solid softwarepakke til brug med bundkortet

Knap så godt

Mest brugbar til folk med planer for vandkøling

Conclusion:

The ASUS ROG Maximus IX Code is a motherboard full of great features if you are planning a overclocked and water cooled system. If you are not going that route you will loose out on some of the features that makes this board special.

With the options for monitoring and tuning your system with the on board options like flowmeter and temperature probes combined with a solid selection of PWM headers some of them tuned especially for pumps you have a solid foundation for a water cooled system.

Of couse this is reflected in the price but for at board with the functionality and options like this I don’t feel that the price is unreasonable in the enthusiast segment and the board looks damn nice oin top of all that.

Good:

Lots of options aimed at overclocking and water cooling

A look that stands out

Good options for RGB LED strips if you like that

Solid software bundle for the board

Not so good:

Most useable for people with plans for a water cooled build