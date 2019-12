AUTHOR :

CES 2019: ASUS ROG Zenith Extreme Alpha X399 og ROG Rampage VI Extreme Omega X299 HEDT bundkort fremvist

ASUS ROG Zenith Extreme Alpha X399 og ROG Rampage VI Extreme Omega X299 HEDT bundkort fremvist på CES 2019.

Designet til de hurtigste AMD Ryzen Threadripper og Intel Core-X CPUer, har ASUS meldt deres ankomst på CES, og vi kommer med en video senere, der gennemgår det nye menukort fra ASUS under CES 2019.

Med de nye produkter, har ASUS officielt lanceret deres nye ROG serie af bundkort for High-End Desktop CPUer fra AMD og Intel. Med kodenavne Alpha (X399) og Omega (X299), er de nye bundkort designet til at give bedst mulige support, overclocking, stabilitet og performance på AMD’s Ryzen Threadripper & Intels Core-X platforme.



Det betyder også ASUS lancerer bundkort til både Intel og AMD HEDT platforme på samme tid.



Keyfeatures på produkter:



ROG Zenith Extreme Alpha: AMD X399 til Ryzen Threadripper processorer, 4 PCIe 3.0 x16, NVIDIA SLI og AMD CrossFireX op til 3-way, op til 128GB 3600MHz DDR4

ROG Rampage VI Extreme Omega: Intel X299 til Core X-Series processorer, 3 PCIe 3.0 x16, NVIDIA SLI og AMD CrossFireX op til 3-way, op til 128GB 4266+MHz DDR4

Gældende for begge: DIMM.2 moduler med 2 PCIe x4 M.2 slots og onboard PCIe x4 slot som alle understøtter RAID konfigurationer, 10G Ethernet, 2×2 802.11ac MU-MIMO Wi-Fi, SupremeFX 8-channel HD Audio, ESS Sabre DAC, IR3555 PowIRstage, MicroFine Alloy chokes, 10K Black Metallic Capacitors, standard and addressable RGB headers, Aura Sync, 1.3” LiveDash OLED on IO cover, ASUS Node connector



ASUS ROG Zenith Extreme Alpha



ROG Zenith Extreme Alpha minder meget i designet om det originale Zenith Extreme i en opdateret version. TR4 socket er stadig placeret i midten, og understøtter AMD Ryzen Threadripper CPUer. Vi finder 8 DIMM slots og dermed understøttelse op til 128 GB RAM med hastigheder op til 3600 MHz+.



Bundkortet får saft via dual 8 pin connectors og en enkelt 24 pin ATX connector. ASUS monteret et 8 Phase VRM med 16 strømfaser. Ligeledes finder vi premium chokes, Capps, MOSFETs, samt IR3555 PowIRStage ICs, som skal sørge for bedst mulige stabilitet under overclocking og generel drift.



VRM heatsinken er også større på ASUS ROG Zenith Extreme Alpha, og ASUS har skjult to af de aktive fans under heatsink skjoldet, der gemmer på VRMs.



Resten af bundkort er i gængs Zenith Extreme stil, hvilket betyder fire PCI-e 3.0 x16 (x16/x8/x16/x8), 1x PCI-e 3.0 x4, dual M.2 slots.



PCH heatsinken har RGB LED'er, og lavet af anodiseret aluminium. I / O-coveret har ROG Live Dash-skærm, der viser forskellige aflæsninger fra CPU'en, som f.eks. frekvense, temps og den aktuelle spænding.



ASUS ROG Rampage VI Extreme Omega



ASUS ROG Rampage VI Extreme Omega minder meget om Zenith Extreme Alpha men er designet med LGA 2066 socket for understøttelse af Intels Core-X 7000 og Core-X 9000 serie. Her får vi dual 8 pin connectors, som forsyner socket mens en 24-pin ATX connector forsyner kortet. Vi får otte DDR4 DIMM slots, som i alt understøtter op til 128 GB RAM med hastigheder op til 4266 MHz+.

Bundkortet er udstyret med 3 PCI-e 3.0 x16 (x16/x8/x8), en enkelt PCI-e 3.0 x4 samt dual M.2 slots.

Begge nye bundkort er monteret med Aquantia 10Gb Ethernet LAN og bunker af tilslutningsporte.

Pris og tilgængelighed er ukendt.



