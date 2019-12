AUTHOR :

Colorful snart mellem de top 3 mest sælgende bundkortproducenter, og målet for 2018 er 3 millioner solgte bundkort

Colorful vil mængde sig med de store fisk i vandet, og med et forventet salg af 2,8 millionerne bundkort i 2017, og et forventet salg af 3 millioner i 2018 via et nyt indtræden i Syd Korea, øget salg i asien, kan Colorful bestemt blande sig mellem de store dreng i klassen. Som det ser ud pt., er det især Gigabyte Technology, Asustek Computer og ASRock, som befinder sig i top 3 på nuværende tidspunkt, og det er her Colorful vil være en konkurrent i 2018.



Allerede i 2016 solgte Colorful 2,4 millioner bundkort, og dermed Kinas tredje største bundkortsproducent, der smed både MSI og ASRock bag sig i støvet i 2016, og nu søger nye områder i Europa, Japan, Korea, Vietnam, Thailand, Filippinerne og Indonesien, så virker en plads i top 3 i 2018 bestemt ikke umulig.



Blandt andet er der solgt mange Z370 baseret iGame 300 series bundkort, og nu teamer Colorful også op med Elitegroup Computer Systems (ECS), som forventer at hæve salget markant.



Colorful skriver:



“Korea's brand motherboard market has a market scale of around 1.2-1.5 million units a year and Gigabyte is expected to remain the largest brand with an over 30 percent share in 2017. With Asustek and ASRock together to account for an around 40 percent share, the top three brands' combined share is expected to reach 75 percent in 2017”