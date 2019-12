AUTHOR :

Det er officielt, NZXT springer ud som bundkortsproducent

NZXT tog de fleste af os med bukserne nede om anklerne, da de meldte ud de er på vej med deres første skud i bundkorts kanonen. Normalt kender vi kun NZXT som en producent af kabinetter, køling og strømforsyninger, men nu kan NZXT altså også kalde sig producent af bundkort.

I første omgang kommer der et NZXT N7 Z370, et ATX bundkort til Intels Coffee Lake processorer.

Som et smart træk fra NZXT, kommer integrationen af deres NZXT CAM software, som gør du får mulighed for at koble deres N7 Z370 sammen med RGB LED strips. N7 Z370 inkluderes med to LED light strips fra producentens egne rækker i kassen til bundkortet samt extensions kabler, 50 cm.

Hvad man kunne undres over er, at NZXT ikke selv vælger at designe bundkortet med on-board LED lys, da NZXT N7 Z370 holdes i sort eller hvid mht. farvetema og metalcoveret, der pryder N7 Z370.



Heatsinks og strømdelen beskyttes ligeledes af et cover, som er udført i et farvet omslag, blå, råd eller lilla.



Et kig på specy på N7 Z370 afslører et spændende bundkort ved første øjekast.

Bundkortet bærer præg af at være aimet efter high-end segmentet, når det kommer til Z370 bundkort.



N7 Z370 understøtter op til 64 GB DDR4 RAM med understøttelse af RAM op til 3866 MT/s. vi finder ligeledes to M.2 connectors, som begge understøtter PCIe 3.0 x4 enheder. To PCIe x16 slots, som supporterer 2-vejs SLI eller Crossfire, og så er N7 Z370 designet med et 15 faset strømdesign for at imødekomme overclockerne.

Specifikationer:

• Designed with Intel® Z370 Express Chipset

• Compatible with Intel® 8th Generation Core™ i7, Core™ i5, and Core™ i3 processors

• Intel® Optane™ Memory Ready

• Two M.2 connectors

• Multi-GPU support with NVIDIA® SLI™ and AMD CrossFireX™ Technology

• Supports memory overclocking speeds of up to 3866+ MHz and Intel® XMP 2.0

• 7.1 channel high-definition audio with Nichicon gold capacitors

• 15 digital power-phase design using Infineon ICs ensures clean and reliable power for your CPU, memory, and PCH chipset



Ifølge de spartane informationer på nuværende tidspunkt, bliver prisen $300 i USS og €324.90 i EU.

