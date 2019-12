AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-03-20 07:01:00

Gigabyte AB350-Gaming 3

En ny uge står for døren, og efter en weekend med sne i visse dele af Danmark, så trænger vi til noget at varme os på. Vi fortsætter med at udforske de nye ting, der kommer med Ryzen lanceringen, og kigger i dag på et test af bundkort fra GIGABYTE i form af deres nye Gigabyte AB350-Gaming 3.

Det er naturligvis altid spændende, når der kommer nyt hardware på markedet. Seneste hype har omhandlet AMD Ryzen, som uden tvivl har delt vandene blandt nørderne. AMD Ryzen 7 1800X, 1700X og 1700, har også være til test på Tweak.dk, og hånden på hjertet, så var vi ikke nær så positiv som mange andre medier, når snakken falder på flagskibet 1800X. Dog har det efterfølgende vist sig, at 1700X og 1700 virkelig er pengene værd, og nu venter vi bare på at komme igang med Ryzen 5 serien, hvor hypen bestemt ikke er mindre. Imellemtiden hygger Tweak.dk sig med en stak AM4 bundkort som ramte markedet i samme omgang som AMD Ryzen.

I dag bevæger vi os væg fra selve Ryzen CPUen, og tager et kig på et af de nye bundkort, der er kommet til den nye AM4 platform.



Vi tager et kig på et mellemklassekort fra GIGABYTE, når vi har deres AB350-Gaming 3 kort under luppen. Se hele vores video-review på vores YouTube kanal HER







Specifikationer på GA-AB350-Gaming 3 (

Supports AMD Ryzen™ & 7th Generation A-series / Athlon™ Processors

Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs

Fast 2 USB 3.1 Gen 2 with USB Type-A

2-Way CrossFire™ Multi-Graphics Support with Ultra Durable™ Metal Shielding over PCIe Slots

Ultra-Fast PCIe Gen3 x4 M.2 with PCIe NVMe & SATA mode support

ALC1220 120dB SNR HD Audio with Smart Headphone Amp

Realtek® Gigabit LAN with cFosSpeed Internet Accelerator Software

USB DAC-UP 2 & 2 Front USB 3.0 Ports with Adjustable Voltage

RGB FUSION with Multi-Zone LED Light Show design

Swappable Overlay for Accent LED

Smart Fan 5 features 6 Temperature Sensors and 5 Hybrid Fan Headers

GIGABYTE™ UEFI DualBIOS™

APP Center Including EasyTune™ and Cloud Station™ Utilities



B350 chipsættet er mellemtrinet i den nye AM4 platform, og adskiller sig fra X370 ved at have færre USB 3.1 gen 1 muligheder, færre PCIe lanes og færre SATA porte og så understøtter det hverken crossfire eller SLI muligheder. Så det er altså et chipset til dem der sigter efter et mere basalt system, uden behovet for at have ALLE de funktioner man f.eks. finder på de dyrere X370 chipset.

Med B350 har man dog stadig muligheden for at overclocke, hvis man har lyst til det. AB350-Gaming 3 bundkortet, kan pt. findes online til lige under 1100 kr.



På trods af antallet af features er minimeret på GA-AB350-Gaming 3, så er der dog stadig gode muligheder med bundkortet, som er udstyret med et fornuftig antal PWM stik til dine blæsere, der burde sikre dine behøv for køling, hvis du f.eks. vil overclocke din maskine.



Når vi er inde på overclocking, så brugte jeg sammen med GA-AB350-Gaming 3, Ryzen 7 1800X CPUen. Under mine tidligere overclocking tests af 1800X landede jeg på et ASUS Crosshair VI bundkort på 4,1GHz.



Med Gigabyte AB350-Gaming 3 præsterede jeg at ramme 4,0GHz før jeg løb ind i problemer. En del af det skyldes dog nok, at jeg på kortet her ikke havde mulighed for at benytte vores Cooler Master MasterLiquid AIO, da vi pt. ikke har AM4 montering til den.



Ved 4.0GHz fik jeg load temperaturer på 86 grader, hvilket i den grad er i den høje ende for en AMD CPU, så bedre køling er altså nødvendig, hvis man vil overclocke. Jeg forestiller mig dog, at en Ryzen 7 1700 CPU nok er et mere sandsynligt mål, eller måske endda en af de kommende Ryzen 5, hvor de fleste har en mere afdæmpet TDP end Ryzen R7.



Overclockingen gik dog relativt let med AB350-Gaming 3 motherboarded. Mulighederne i BIOS er ikke rettet imod et hardcore overclock, men alle de funktioner jeg havde brug for, var let tilgængelige og overskuelige at gå til.



På ydelsen var GA-AB350-Gaming 3 bagud på hele rækken af benchmarks, sammenlignet med ASUS Crosshair bundkortet, som jeg har testet imod. Her skal man dog være opmærksom på, at GIGABYTE bundkortet koster det halve af ASUS bundkortet, og så ændre historien sig pludseligt med et ydelse til pris forhold, som ender med at falde ud til GIGABYTES fordel.



Generelt synes jeg at AB350-Gaming 3 kortet fra GIGABYTE, er et fornuftigt kort i mellemklassen. Hvis man ikke har brug for de ekstra muligheder man får ud af X370 chipsettet, som f.eks. crossfire eller SLI, så kan der være gode penge at spare her, uden at man nødvendigvis ofre ret meget på ydelsen.

Pris

GIGABYTE GA-AB350-Gaming 3, kan 20-03-2017 findes til 1049DKK i Danmark.

Konklusion:

Gigabyte AB350-Gaming 3 er et fornuftigt kort i mellemklassen, hvis man ikke har behov for eller planer om et high end system, der spiller på alle tangenter. Du har ikke mulighed for crossfire/SLI, og begrænsede udvidelsesmuligheder, men stadig med muligheder for overclocking. AB350-Gaming 3 bundkortet klarer sig ganske fornuftig, og er værd at kigge på, hvis man overvejer en AMD Ryzen processor. Det er dog en af de dyreste kort i B350 klassen.



Godt:

Gode muligheder for køling med seks PWM stiks

RGB LED muligheder med hele to RGB stik

Fornuftigt overclocking for et mellemklassekort



Knap så godt:

Ingen USB 3.1 type C

En af de dyreste kort i B350 klassen



