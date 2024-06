AMD Ryzen Strix Halo mobile APU board spottet

Ny evalueringsboard konfiguration, Maple REVB, med AMD Ryzen Strix Halo mobile APU er blevet spottet med op til 128GB hukommelse og 120W TDP.

En ny evalueringsboardkonfiguration, Maple REVB, udstyret med AMD Ryzen Strix Halo mobile APU, er blevet identificeret ved tolden og understøtter op til 128 GB hukommelse. Den termiske designeffekt (TDP) for denne evalueringsplatform er sat til 120 W, med tidligere maksimale hukommelseskapacitet rapporteret til 64 GB. Strix Halo APU bruger FP11-pakning og har op til 16-core Zen 5 CPU og 40 CU RDNA 3+ GPU-kerner. Denne processor inkluderer 16 MB L2 cache, 64 MB L3 cache og 32 MB MALL Cache, svarende til Infinity Cache. Derudover understøtter Strix Halo 256-bit LPDDR5x-8000 hukommelse, en betydelig stigning i forhold til den traditionelle 128-bit bredde.

Den neurale behandlingsenhed (NPU) på Strix Halo opnår en beregningskraft på 60 TOPS. Denne boards tekniske specifikationer antyder betydelige fremskridt inden for hukommelseskapacitet, behandlingskraft og datatransferkapaciteter, hvilket gør det til en bemærkelsesværdig udvikling inden for mobile APU'er. Disse funktioner forventes at forbedre ydeevnen i forskellige krævende applikationer og give robust støtte til højhastighedsdatabehandling og intensive beregningsopgaver. Inkluderingen af 128 GB hukommelse og evnen til at håndtere et strømforbrug på 120 W fremhæver dets potentiale for højtydende computermiljøer.

Udgivelsen og den efterfølgende test af evalueringsboardet vil give yderligere indsigt i dets reelle ydeevne og kapaciteter og potentielt sætte nye standarder i branchen. Kombinationen af Zen 5 CPU-kerner, RDNA 3+ GPU-kerner, betydelig cache-hukommelse og understøttelse af højhastigheds LPDDR5x-hukommelse afspejler en omfattende tilgang til at levere korrekt ydeevne og effektivitet.