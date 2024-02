ASRock's nyeste 600/700-serie BIOS-opdateringer

9 feb. 2024 kl. 09:40 Af Maria DEL:

Ejerne af ikke-K 14. generations Intel-processorer har noget interessant at se frem til. ASRock har frigivet nye BIOS'er til sin række af Z790 bundkort, der giver dig mulighed for at opnå en vis 'gratis' ydeevne. ASRock siger, at det vil rulle opdateringen ud til sine andre LGA 1700 bundkort med 600 og 700-seriens chipsets i den nærmeste fremtid.

Den nye BIOS aktiverer adgang til en indstilling kaldet CEP, eller Current Excursion Power. Denne funktion tillader låste 14. generations processorer at omgå strømgrænser, og dermed giver det dem mulighed for at nå og opretholde højere kernefrekvenser. ASRock hævder, at dette kan resultere i en forbedring på op til 10% i ydeevnen.

Som eksempel brugte de i7 14700, hvor de hævder en 10% forbedring i Cinebench R23 ydeevnen. Det er umuligt at sige uden at teste det, men et gæt ville være, at der kunne opnås større gevinster med i9 14900, som er endnu mere strømbegrænset i forhold til i9 14900K. Disse BIOS'er indeholder den seneste Intel-mikrokodeopdatering.

ASRock's pressemeddelelse angav, at det var den 'første' til at rulle opdateringen ud forud for de kinesiske nytårsferier. Det betyder, at andre producenter sandsynligvis vil følge trop med deres egne opdateringer inden længe. Dette er ikke første gang, vi har set nogle strømjusteringer for at øge ydeevnen af låste CPU'er. ASRock selv tidligere aktiverede lignende funktionalitet på LGA 1200 bundkort med en funktion, det kaldte 'Base Frequency Boost'.

Ved at aktivere højere PL1 strømgrænser, var brugere af ikke-K CPU'er i stand til at opnå meget højere langvarige basis-klokfrekvenser. Denne 14. generations funktion ligner mere eller mindre det samme. Selvfølgelig skal du sikre dig, at din køling er i stand til at håndtere de resulterende højere TDP'er, og du skal være indstillet på en stigning i systemets strømforbrug også.

Hvis intet andet, er det en god måde at komme tættere på den ydeevne, der tilbydes af en K-serie processor, til en billigere pris. I det mindste det er teorien.