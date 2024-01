ASRock Phantom Gaming B650I Lightning WiFi

Der kommer stadig gode bud på ITX bundkort på AMDs AM5 nyeste platform. I dag tager vi et kig på et B650 baseret bundkort, som kommer med en fornuftig featureliste sammen med en god pris.

17 jan. 2024 kl. 10:26 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

Chipset: AMD B650

AMD B650 Memory

Dual Channel DDR5 Memory Technology

2 x DDR5 DIMM Slots

Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 7200+(OC)

Max. capacity of system memory: 96GB

Supports Extreme Memory Profile (XMP) and EXTended Profiles for Overclocking (EXPO) memory modules

Graphics:

Integrated AMD RDNA 2 graphics (Actual support may vary by CPU)

1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, supports HDR, HDCP 2.3 and max. resolution up to 4K 120Hz

Audio:

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)

Nahimic Audio

LAN:

2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Dragon RTL8125BG

Wireless LAN:

802.11ax Wi-Fi 6E Module

Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Supports Dual-Band 2x2 with extended 6GHz band* support

Storage

CPU:

1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode

Chipset:

1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode

2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors

En tur rundt om Phantom Gaming B650I Lightning WiFi

mITX formfaktoren betyder naturligvis, at der er tale om et lille bundkort. Det betyder dog ikke, at der ikke er pakket mange muligheder ind på kortet.

Designet er holdt meget afdæmpet primært i sort, uden en masse lir eller fluff. Personligt er det lige som jeg foretrækker det, men det er naturligvis et spørgsmål om personlig smag.

Som det er helt normalt, så er der kun to RAM slots på bundkortet. De understøtter dog op til 7200+ DDR 5 RAM og en maksimal kapacitet på 96GB.

Kortet drives af en 8+2+1 power phase design med en Dr. MOS power stage løsning. VRM design er netop en af de områder, hvor ASRock er rigtigt gode.

Det solide VRM design sammen med muligheden for op til 7200 MHz RAM betyder, at der er overclocking potentiale, hvis man vil give sig i kast med den slags.

Som jeg var inde på tidligere, er der også gode lagermuligheder med to M.2 pladser. Der er en placeret på forsiden af kortet, som understøtter PCIe Gen5x4 hastigheder. Den sidste, der findes på bagsiden af bundkortet, understøtter op til PCIe Gen4x4.

Ud over det er der også to almindelige SATA stik, hvis man vil supplere med SATA lager.

Ser vi på de øvrige interne tilslutninger får vi tre fire pins PWM stik til blæsere sammen med en hver af USB 2.0, USB 3.2 Gen1 og en USB C 3.2 Gen 1.

Det suppleres på den lidt mere lirede side af to tre pins ARGB stik, så der kan komme lys på systemet også.

Ser vi på de eksterne tilslutninger, er der også et fornuftigt udvalg. Der er hele fire USB 2.0 porte suppleret af tre USB 3.2 Gen2 og en enkelt USB 3.2 Gen2 Type C.

Netværk får vi både med LAN og WiFi. Det er et 2,5G LAN stik, hvis man foretrækker kablet netværk. Er man til WiFi kan de to medfølgende antenner tilsluttes og bruges sammen med den indbyggede 802.11ax Wi-Fi 6E chip på bundkortet.

Bruger du analog lyd er der mulighed for tilslutning på bagsiden med understøttelse for 7.1 HD Audio. Lyden styres af et Realtek ALC897 Audio Codec.

Pris

Konklusion

ASRock har pakket rigtigt mange gode features ind i et bundkort til en rigtigt god pris. Ved et hurtigt kig på et par danske forhandler sider var det pt det billigste B650 mITX bundkort jeg kunne finde. Det på trods af, at det i flere tilfælde tilbød en bedre featureliste, sammenlignet med nogen af de andre bud.

Muligheden for både PCIe 5.0 lager og super gode netværksmuligheder og et stærkt VRM design og RAM OC muligheder betyder, at man får rigtigt meget for pengene med Phantom Gaming bundkortet her fra ASRock.

Godt:

PCIe 5.0 M.2 lager

2.5G LAN

WiFi 6E

Skidt:

Intet nævneværdigt