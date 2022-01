ASRock Z690 PG Riptide: Test

Vi har tidligere set på Z690 Steel Legend fra ASRock, denne gang går vi et hak længere ned og kigger på en af deres mindre bundkort, selvom chipset stadig er Z690. Vi skal i denne omgang kigge på deres Z690 PG Riptide, ligesom Steel Legend, byder PG Riptide på socket LGA1700, PCIe 5.0 og DDR4 RAM.

De tekniske Specifikationer:

SOCKET: LGA1700

CPU (MAX SUPPORT): Intel 12 th Gen I9

CHIPSET: Intel Z690

DDR4 MEMORY: Up to 4800 MHz

MEMORY CHANNEL: Dual Channel

DIMM SLOTS: 4

MAX MEMORY (GB): 128 GB

PCI-E X16: 2 (PCIe 5.0 og 3.0)

PCI-E X1: 3

SATAIII: 8

RAID: 0/1/5/10

M.2 SLOT: 3

LAN: 2.5 Gigabit LAN

AUDIO: Realtek ALC897 codec

FORM FACTOR: ATX

SLI: No

CROSSFIRE: Yes

OPERATING SYSTEM: Support for Windows 10 & Windows 11

ASRock Z690 PG Riptide kommer i en blå og sort æske. Vi har navnet på bundkortet i venstre side, og nedenunder kan vi se at det understøtter 12. generation Intel, sammen med Polychrome Sync, som giver mulighed for at synkronisere RGB lyset, via bundkortet udover det har den HDMI indgang. Det er ikke meget andet information vi får her og skal videre for at blive klogere.

Når vi får vendt pakken rundt, så bliver vi klogere på hvad Z690 PG Riptide har at byde på. Udover en mere detaljeret liste af specifikationer, har vi nogle af de nøglefunktioner som kommer med. Blandt andet har vi PCIe 5.0, Killer E3100 2.5G LAN og USB porte som er blevet optimeret til gaming, da det giver high report rate til mus og tastatur.

Sammenligner vi lidt med Steel Legend Z690, så har Z690 PG Riptide en del mindre skjolde og køling, hvilket også med det blotte øje kan få det til at virke som et kort som er i en billigere prisklasse. Z690 PG Riptide har lidt en blålig nuance i bunden af kortet, ellers er det primært sort. Der er kun en enkelt heatsink til en M.2 SSD, ellers er de andre åbne og bliver ikke skjult.

ASRock Z690 PG Riptide kommer med en 13 faset 55A Dr.MOS. Hvilket skulle give mulighed for at kunne overclocke CPUen og holde temperaturen nede ved gaming.

Tager vi et kig længere nede, så har vi 2x PCIe x16 indgange. Den øverste er vi forsynet med gen5 hvilket skulle kunne håndtere dobbelt så meget data end gen4. den næste er PCIe gen3x4. Som kun kan skyde ¼ del data igennem i forhold til gen5.

Ligesom Steel Legend, så har PG Riptide fokus på at du ikke også skal ud og investere i DDR5 RAM, og derfor gør Z690 PG Riptide brug af dual channel DDR4 RAM teknologi, med mulighed for op til 4800Mhz. Den har i alt fire DIMM indgange du kan bruge, og op til 128 GB RAM.

ASRock Z690 PG Riptide er ligesom Steel Legend også blevet forsynet med Realtek ALC897 codec.

På Z690 PG Riptide har vi også gode muligheder for M.2 installation, da vi bliver forsynet med tre M.2 sokler, med to af dem som Hyper M.2, hvilket understøtter PCIe gen4, og den sidste som værende Ultra M.2 med gen3. Udover det er der også otte SATA3 indgange.

Tager vi et kig på I/O skjoldet, har vi øverst indgang til HDMI, og PS2 port. Udover det så er der seks USB-A indgange og en USB-C, vi har RJ45 stik og guldbelagte jackstik til lyden, samt til optisk kabel.

Pris

ASRock Z690 PG Riptide har et prisskilt på 1.920,- DKK. Hvilket ligger den meget tæt på ASRock Z690 Steel Legend med flere features.





Konklusion

Det er altid svært at lave en konklusion på et produkt, hvor vi ikke får nogle tal ud, og det derfor bunder ud i funktioner, udseende og pris. Der er en tvivl om at Z690 PG Riptide kunne have været et spændene produkt, som bringer chipset Z690 med sig, og kan være interessant for dem som ønsker at overclocke eller bare gerne vil sikre sig fleste mulige features sammen med sit nyerhvervet generation 12 CPU fra Intel.

Alligevel så ender ASRock med et bundkort som specielt på grund af prisen ligger sig utrolig tæt på blandt andet Steel Legend som vi også har haft inde, og det kan pludselig være svært at skulle bedømme hvilket køb er bedst. For på den ene side så har vi PG Riptide som tydeligt på udseende har fået skåret ind til benene, med blandt andet stål I/O fremfor integreret, samt lavere clock hastighed på RAM. Når vi så kigger på prisforskellen er den så utrolig lille, og det gør lige pludselig at PG Riptide lidt mister fodfæste og måske kun er en kandidat, hvis det handler om de små beløb, hvor du skal skære helt ind til benet på grund af et budget.

For der er ingen tvivl om at Z690 PG Riptide kommer med nogle fornuftige features, selvom der er blevet sparet på andre ting, hvor vi stadig får mulighed for to Hyper M.2 indgange, sammen med PCIe gen5 og 2.5G LAN stik. Det er altså et kort som godt kan være med også hvis du skal bruge det til en 12700K eller 12900K endda. Selvfølgelig kan det ikke sammenlignes med de helt store kort, men PG Riptide kan sagtens fungere som plug and play løsning.

Jeg slutter derfor testen af med at give Z690 PG Riptide 7 ud af 10, som specielt bygger på at prisen på PG Riptide kontra Steel Legend, som er to bundkort fra samme producent ikke kan forsvares til ikke at skulle vælge Steel Legend ud fra kolde fakta omkring funktioner og features.

Pros

To Hyper M.2 tilslutninger

Mulighed for HDMI

2.5Gbe LAN

M.2 Key-E til WiFi

PCIe 5.0

Cons