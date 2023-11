ASRock Z790 Nova

Den nye generation af Intel er udkommet, og selvom mange nok forventet at de ville komme med nyt chipset, så har Intel valgt at køre videre på LGA1700, det gør også producenterne har valgt at opgradere deres eksisterende chipset Z790, og derved kommer der nye features på bordet. En af dem er ASRock, som er kommet med Z790 Nova Wifi, som blandt andet kommer med den nye standard WiFi 7.

De tekniske Specifikationer:

SOCKET: LGA1700

LGA1700 CPU (MAX SUPPORT): Intel 14 th Gen I9 + Intel 13 th Gen I9 + Intel 12 th Gen I9

Intel 14 Gen I9 + Intel 13 Gen I9 + Intel 12 Gen I9 CHIPSET: Intel Z790

Intel Z790 DDR5 MEMORY: Up to 8000 MHz

Up to 8000 MHz MEMORY CHANNEL: Dual Channel

Dual Channel DIMM SLOTS: 4

4 MAX MEMORY (GB): 192 GB

192 GB PCI-E X16: 2

2 PCI-E X4: 0

0 PCI-E X1: 1

1 SATAIII: 4

4 RAID: 0/1/5/10 (Both SATA and NVME)

0/1/5/10 (Both SATA and NVME) M.2 SLOT: 6

6 LAN: 1x Killer E3100G 2.5Gb Ethernet

1x Killer E3100G 2.5Gb Ethernet Wifi: WiFi 7

WiFi 7 AUDIO: Realtek ALC4082

Realtek ALC4082 FORM FACTOR: ATX

ATX SLI: No

No CROSSFIRE: Yes

Yes OPERATING SYSTEM: Support for Windows 10 & Windows 11

Z790 Nova fra ASRock, er deres high end bundkort i Phantom Gaming serien. Bundkortet er blevet forsynet med et stilrent og sort design, kombineret med RGB til at lyse det op og adskille sig fra mængden.

Siden det er et high end bundkort, så er det også blevet dækket til med varmeskjolde, til at beskytte den hardware som bliver monteret. Det sorte design, bliver brudt af det farverige mønster i blå og lilla/pink farver.

Z790 Nova kommer med en 20+1+1 digital power design, som giver gode muligheder for at håndtere de større CPU’er, samt mulighed for overclocking. Ved siden af det er den udstyret med Dr.Mos med Smart Power Stage teknologi, som optimere overvågningen temperaturen på hver fase.

Z790 Nova er udstyret med én PCIe 5.0 x16, som er forstærket. Så har vi én PCIe 4.0 x16, som også er forstærket. Til sidst er der også én 3.0 x1 sokkel. Hvis M2_1, som er den hurtigste NVME tilslutning, vil PCIe 5.0 bliver nedgraderet til x8.

De forstærket DIMM sokler bruger Dual Channel DDR5 RAM, og Z790 Nova giver mulighed for op til 192 GB non-ECC, med en maksimal frekvens på 8000 MHz.

Bundkortet er blevet forsynet med Realtek ALC4082 Audio Codec, som giver en god lydoplevelse. Samt sikre muligheden for at bruge USB headset og stadig udnytte lyddriveren.

Vi har seks M.2 sokler, Den første understøtter Gen5, og kan opnå en hastighed på 128 Gb/s. Dette er dog på bekostning af PCIe 5.0 som vil nedgraderes til x8. De efterfølgende M.2 er Gen4, og kan opnå hastighed på 64 Gb/s. M.2_1 og M.2_2 trækker på CPU, hvor resten trækker på chipsettet, på bundkortet. M.2_1 er også blevet lavet til at kunne fjernes uden værktøj, men med en et simpelt ryk på knappen, som derved sikre du kan løfte varmeskjoldet op, og montere M.2 NVME. Ved siden af de seks M.2 tilslutninger, har Nova også fire SATA indgange.

Z790 Nova har forudinstalleret I/O skjold, her får vi ni USB-A indgange, én USB-C, HDMI, Displayport, indgange til AUX og mikrofon, 2.5G LAN indgang, samt indgang til WiFi 7 antenner.

Pris

Det er ikke mange butikker, som har fået ASRock Z790 Nova på lager endnu, under testen. Men det er lykkedes at finde bundkortet med en pris på 2890,- DKK.

Konklusion

Phantom Gaming, er ASRocks serie fra gamere til gamere. Det ses også tydeligt men den nye tilføjelse af Z790 Nova, som kommer med et lækkert design, som de fleste gamere vil være med på, sammen med en feature liste som er lang.

Ved siden af, vi får en masse gode komponenter, og nogle store varmeskjolde, til at holde temperaturen nede på bundkortet og de omkring liggende komponenter. Så sørger Z790 Nova, også for at være med up to date. Vi har som tidligere nævnt WiFi 7, som er den nyeste netværksstandard, der lige er kommet frem. En standard, som stikker helt af, når det handler om den mulige hastighed, netværket kan opnå i forhold til WiFi 6e.

Ved siden af det, har vi også 2.5G LAN tilslutning, som selvfølgelig godt kunne have været højere, men det er nok de færreste hjem, som ville kunne udnytte det, og selv ved 2.5G, handler det nok mere omkring at være fremtidssikret, fremfor at kunne udnytte det i dag.

Kigger vi på tilslutningerne til bundkortet, så har vi op til seks M.2 tilslutninger, hvor mange andre ligger mellem fire til fem, og vi får også ALC4082, som sikre en god lyd selv ved USB-tilslutning af headset.

Mange producenter, prøver at gøre bundkortene mere brugervenlige, og det gælder også ASRock, hvor de med Z790 Nova, har lavet muligheden for toolless adgang til M.2 tilslutning på Gen5. Her handler det om en knap, som skal trykkes til siden, for at kunne fjerne varmeskjoldet, og montere eller afmontere NVME harddisken. Dog trækker det ned at M2_1 tager kræfterne fra PCIe, hvilket betyder du enten skal vælge at få fuld power på NVME eller grafikkortet. Her formår andre producenter, at kræfterne fra SATA indgangene.

Så kigger vi på prisen. Det er ikke fordi vi vælter i de nye Z790 med WiFi 7, men af dem som er indtil videre, så er Z790 Nova fra ASRock, sat med en utrolig skarp pris, hvor mange af de andre enten er markant dyre eller kommer slet ikke med de samme features som Z790 Nova. Det gør også at jeg slutter testen af med at give Z790 Nova fra ASRock en score på 9 ud af 10, sammen med "Safe Buy" award.

Er du ude efter et nyt bundkort til Intel, og ønsker du at være med på den nyeste teknologi i form af WiFi 7, og vil du sikre dig et bundkort som giver dig meget for pengene, så er Z790 Nova, uden tvivl en af de bedste valg som det ser ud nu.

Pros

Gode onboard komponenter

Forstærket dele

2.5G LAN

Seks M.2 tilslutninger

WiFi 7

ALC4082

Pris

Toolless adgang til primær M.2 tilslutning

Cons

M2_1 nedskaler PCIe 5.0

Score: 9 + Safe Buy