ASUS opdaterer BIOS for Intel bundkort

ASUS arbejder på at rulle nye beta BIOS opdateringer ud for at rette en potentiel hardwarefejl i Intels 13. og 14. Gen CPU'er. Tjek din bundkorts supportside for '0x129 microcode' opdateringen.

13 aug. 2024 kl. 09:01 Af Maria DEL:

Efter at have udsendt en officiel erklæring om de fortsatte problemer med sine 13. og 14. Gen CPU'er, hvor de bekræftede, at en 'mikrokode' opdatering vil "rette" problemet med potentiel hardwarefejl, ustabilitet og nedbrydning - er mange bundkortproducenter begyndt at rulle nye firmware ud med '0x129 mikrokode' opdateringen som nye beta BIOS-udgivelser.

Med utallige bundkort dækkende Intel's Socket 1700-serie af processorer, herunder et bredt udvalg af Z790, B760, B660, Z690, W680 og andre bundkort, har ASUS bekræftet, at virksomheden udover sin omfattende BETA-udrulning arbejder hårdt på at sikre, at den tilbyder rettidige UEFI BIOS-opdateringer til alle berørte kunder.

ASUS har allerede opdateret omkring 211 forskellige Intel-bundkort fra sit brede udvalg af ROG Maximus, ROG Strix, ProArt, TUF Gaming, Prime, EX, TX Gaming og Pro-serier med beta BIOS-udgivelser. ASUS påpeger, at den bedste måde at se, om dit Intel-bundkort har en '0x129 mikrokode' opdatering tilgængelig, er at tjekke bundkortets supportside.

Alternativt kan brugere tjekke My ASUS App for nye UEFI BIOS-udgivelser og verificere den nuværende BIOS-version installeret ved hjælp af Armoury Crate 3 (eller ved at starte op i BIOS-interfacet).

"ASUS lægger stor vægt på vores kunders tilfredshed, og vi forbliver forpligtet til at levere den højeste kvalitet og service," siger ASUS's pressemeddelelse. ASUS planlægger at rulle de formelle udgivelser og BIOS-opdateringer ud til alle kunder fra midten af august.

Med hundredevis af BIOS-opdateringer allerede tilgængelige for ASUS-bundkort, forventer vi, at virksomheden hurtigt vil frigive sin massive bølge af officielle BIOS-opdateringer. For en komplet liste over berørte bundkort, gå til de respektive landingssider for ASUS Intel 700 Series Motherboards og ASUS Intel 600 Series Motherboards.