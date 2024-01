ASUS arbejder videre med skjulte kabler

ASUS afslører den ny hardware med skjulte strømstik, så du kan slippe for at se på kabler i dit kabinet. Det var en trend som vi så på sidste års Computex, og som nu ser ud til at bide sig mere fast.

12 jan. 2024 kl. 08:22 Af Maria DEL:

ASUS har netop annonceret deres nye ROG Maximus Z790 Hero BTF bundkort, som har et utroligt smukt design, skjulte strømstik. Da Tweak holdet var I Taiwan til Computex var ASUS en af de producenter, som sprang med på vognen med skjule stik. Altså hvor strømstikkene var flyttet om på bagsiden af bundkortet. På den måde ville alle kabler være skjult og ikke synlige inden i systemets hovedkammer. Der var nogen skepsis omkring den nye ide, da det ville kræve andre komponenter, som grafikkort og kabinet, der også understøttede den nye formfaktor. Nye ideer af denne type dukker fra tid til anden op, for så blot at ende med ikke at få nok understøttelse. Heldigvis ser det dog ud til, at ikke kun ASUS, men også andre producenter fortsætter med at bygge videre på konceptet. Så er det næste håb at der kommer en standard på tværs af de forskellige mærker.

ASUS på har på CES i år lanceret flere produkter i deres BTF serie af produkter, som alle sammen er bygget til at fungere med de flyttede strømstik. BTF står for Back-To-the-Future og serien dækker både bundkort, grafikkort og kabinetter.

Det nye ASUS ROG Maximus Z790 Hero BTF bundkort byder på en række high end funktioner, herunder en PCIe 5.0 x16 slot, der er klar til ikke kun dagens grafikkort, men også fremtidens. ASUS er klar til et monster af et grafikkort med sit PCIe High-Power Connector grafikkort, der er i stand til at trække 600W gennem den nye BTF forbindelse på ROG Maximus Z790 Hero BTF bundkortet. Det kræver naturligvis et grafikkort der også understøtter den nye BTF forbindelse.

ASUS anvender en højkvalitets strømløsning på ROG Maximus Z790 Hero BTF bundkortet, med 20+1+2 strømstadier (hver vurderet til at kunne håndtere op til 90A) med dobbelte ProCool II strømforbindelser, højkvalitets og holdbare kondensatorer, der vil gå hånd i hånd med Intel 14. generations Core "Raptor Lake Refresh" processorer, helt op til den førende Core i9-14900K processor.

Der er en onboard PCIe 5.0 M.2 slot, samt 4 yderligere PCIe 4.0 M.2 slots til masser af superhurtig lagring. I forhold til tilslutningsmuligheder tilbyder det nye ASUS ROG Maximus Z790 Hero BTF bundkort entusiast-grade 2.5GbE netværk side om side med Wi-Fi 7, hvilket sikrer, at du har højhastigheds netværk, uanset om det er kablet eller trådløst. ASUS har også dual Thunderbolt 4 porte, 6 x USB-C 10Gbps porte (5 x Type-A og 1 x Type-C) samt 4 x USB 5Gbps porte (4 x Type-A) på bagsiden af bundkortet alene.

ASUS har masser af strøm, der flyder ind og ud af ROG Maximus Z790 Hero BTF bundkortet, med 1 x PCIe High-Power Connector slot (600W), samt den almindelige 1 x 24-pin ATX strømforbindelse, 2 x 8-pin +12V strømforbindelser og en 1 x 12V-2X6 hjælpe-strømforbindelse på bundkortet. For at udvide på det ovenstående, ASUS ROG Maximus Z790 Hero BTF bundkort er virkelig en teknologisk bedrift, og et kraftværk af et bundkort, der er designet til at håndtere de mest krævende opgaver og de nyeste teknologier.

Det er fremtidssikret med sin PCIe 5.0 x16 slot, som er klar til at håndtere de mest kraftfulde grafikkort på markedet, både nu og i fremtiden. Hvis du er en hardcore gamer eller en entusiastisk PC-bygger, er det nye ASUS ROG Maximus Z790 Hero BTF bundkort et must-have.