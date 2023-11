ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero

Tiden er kommet til en opdatering af den nye Intel CPU, og vi er kommet 14. generation. Dette har dog været en opdatering af tidligere generation, og det gør også producenterne har valgt at blive på samme generation af bundkort. Vi skal i dag kigge på den nye udgave fra ASUS ROG, med deres Maximus 790 Dark Hero, som er en opdateret udgave af ROG Maximus Z790 Hero.

ROG Maximus 790 Dark Hero er en opdateret version til Maximus 790 Hero. Derfor deler de også overordnet udseende med hinanden. ROG Maximus 790 Dark Hero kommer med større power stages samt WiFi 7.

Som nævnt deler den overordnet design med tidligere model. Der hvor den adskiller sig er varmeskjoldene omkring I/O, som har fået et lidt andet design/display. Samt skjoldene omkring PCIe indgangene, som også har fået lidt ændring i designet.

ROG Maximus 790 Dark Hero kommer med en 20+1+1 digital power design, som er sat op med et ”teamed Power Stage design”. Det skulle give en mere stabil og bedre forbindelse til CPU’en.

ROG Maximus 790 Dark Hero er udstyret med to PCIe Gen 5.0 x16 sokler, som er forstærket. Samt én PCIe Gen 4.0 x4 sokler. Den gør brug af Q-release på deres primær PCIe indgang. Hvilket gør det nemt at kunne afmontere grafikkortet, uden at skulle snige ind finger eller andet end for at få trykket på knappen til at slippe grafikkortet.

De forstærkede DIMM sokler bruger Dual Channel DDR5 RAM, og ROG Maximus 790 Dark Hero giver mulighed for helt op til 192 GB non-ECC, med en maksimal frekvens på 8000 MHz.

Bundkortet er blevet forsynet med Realtek ALC4080, og sammen med ROG SupremeFX 7.1 bliver du ikke holdt tilbage på lyden.

Vi har fem M.2 sokler, hvor den første understøtter PCIe gen 5.0. De fire andre understøtter PCIe gen 4.0, Det første M.2 slot og den ene PCIe 4.0 trækker fra CPU, hvor de andre bruger chipsettet på bundkortet. Bruger man den første M.2 med PCIe gen 5.0. Vil PCIEX16_2 blive deaktiveret, og PCIEX16_1 vil kun køre x8. Udover det har vi også fire SATA indgange som kan bruges.

ROG Maximus 790 Dark Hero har forudinstalleret I/O skjold, her får vi ni USB-A indgange, tre USB-C, displayport, indgange til lyd, 2.5G LAN indgang, samt indgang til WiFi 7 antenner, som også har fået nemmere tilslutning, som skal trykkes ind, fremfor at skrues.

Pris

Det har været muligt at finde ROG Maximus 790 Dark Hero til en pris på 6290,- DKK, hvilket en høj pris i forhold til forgængeren, som kan findes til 4361,- DKK.

Konklusion

Der er ingen tvivl om at med ROG Maximus 790 Dark Hero fra ASUS, kan du forsyne den med 14900K, og stadig have nok power til at overclocke CPU’en. Bundkortet er blevet forsynet med komponenter, som tager højde for entusiasterne og dem som bare ønsker et bundkort, som kan mere end standarden. Desværre kommer der også med en pris, og specielt taget betragtning at der ikke er sket markante ændringer fra den tidligere Z790 Hero, hvor det handler mest om Power Stage og at den nu kommer med WiFi 7, så er det en dyr ekstra kost.

Ved siden af det, så bevæger vi os over i en tid, hvor flere produkter kommer med USB-C fremfor USB-A, hvilket er godt at se ASUS følger med tiden, og langsomt sætter flere og flere på deres bundkort. Ved siden af det så kommer to af dem thunderbolt, hvor den sidste ”kun” kan op på 10Gbs hastighed.

Vi har stadig masser af M.2 tilslutninger, og det viser også at vi bevæger os mere hen imod M.2 harddiske, fremfor SATA tilslutninger. Designet er et meget klassisk ROG design, og hvis man er til rå sorte, så vil man heller ikke blive skuffet med ROG Maximus 790 Dark Hero.

Kigger vi på netværkstilslutningerne, så har vi selvfølgelig fået en stor opgradering her, i forhold til WiFi 7, som er den nye standard, der langsomt er begyndt at komme frem. Ved siden af det får vi 2.5G ethernet tilslutning, som næsten må være minimum, når vi er oppe i et bundkort som ROG Maximus 790 Dark Hero, både i forhold til kvalitet, men specielt også taget prisen i betragtning.

Det er nok ikke alle som vælger at bruge lige så meget på deres bundkort, hvis ikke mere end hvad CPU’en koster. Så er der selvfølgelig dem som ønsker at presse mest ud af deres setup eller bare få en masse for deres penge, her kan ROG STRIX Z790-E Gaming Wifi melde sig på banen. Det er selvfølgelig ikke ASUS’ dyreste bundkort, men jeg vil næsten påstå det er en af de highend som giver mest for pengene.

Vi står med et bundkort, som uden tvivl kan mere end de fleste ville have behov for. Den ekstra pris som er på ROG Maximus 790 Dark Hero i forhold til ROG Maximus 790 Hero, er nok mest afgørende, om du har behov for at være med på det nyeste teknologi, og her er det mest omkring WiFi 7. Samt om bundkortet har nogle features, du har behov for. Det gør også jeg slutter testen af med at give en score på 9 ud af 10 sammen med ”Enthusiast Only” award. Prisen her, er uden tvivl det som nok vil bremse en del her, specielt hvis de ikke har de største krav til systemet, men bare ønsker at kunne spille de nyeste spil.

Pros

Flot design

Fem M.2 tilslutninger.

Tre USB-C/thunderbolt

Gode onboard komponenter

ALC4080 Codec med ROG SupremeFX 7.1

Forstærket dele

2.5G LAN

WiFi 7

Q-release PCIe

Cons

Pris

Score: 9 + Enthusiast Only