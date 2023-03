ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi

Det er blevet tid til et kig på endnu et AMD AM5 bundkort. Denne gang bliver det dog et kig på et baseret på det lidt mindre B650E chipset. Vi ser på ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi.

13 feb. 2023 kl. 08:42 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Chipset: AMD B650

AMD B650 Memory

4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*

Dual Channel Memory Architecture

Supports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)

OptiMem II

Graphics

1 x DisplayPort 1.4

1 x HDMI® port 2.1

Expansion Slots

AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors

1 x PCIe 5.0 x16 slot

AMD B650 Chipset

1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)

2 x PCIe 4.0/3.0 x1 slots

Storage

Total supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports

AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors

M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)

M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)

AMD B650 Chipset

M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)

4 x SATA 6Gb/s port

Ethernet: 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet

1 x Intel® 2.5Gb Ethernet Wireless & Bluetooth

Wi-Fi 6E

2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Supports 2.4/5GHz frequency band

Bluetooth v5.2

USB

Rear USB (Total 12 ports)

1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®)

3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C®)

4 x USB 3.2 Gen 1 port (4 x Type-A)

4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)

Front USB (Total 7 ports)

1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®)

1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports

2 x USB 2.0 headers supports additional 4 USB 2.0 ports

Audio: ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080

ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 Back Panel I/O Ports

1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®)

3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C®)

4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)

4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)

1 x DisplayPort

1 x HDMI® port

1 x Wi-Fi Module

1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet port

5 x Audio jacks

1 x BIOS FlashBack™ button

Som vi kan se, og vi kommer ind på senere, så er der en ret omfattende liste af tilslutninge rbåd einterne og eksterne på bundkortet. Det er sammen med relativt bred RAM understøttelse og 2,5Gb netværk og WiFi 6E.





Lidt om AM5 og B650 platformen

Inden vi kaster os over selve kortet, vil jeg lige bruge lidt tid på et kig på de nye AM5 og B650 platforme, som er kommet med de nye CPU’er fra AMD.

Med lanceringen af Ryzen 7000 serien, skiftede AMD med den nye AM5 socket over til en LGA socket. Mest åbenlyst betyder det, at man nu har sine pins siddende på bundkortet og ikke på CPU’en, som vi har set med de tidligere generation af Ryzen CPU’er. Det er altså samme stil, som AMD har haft på deres Threadripper CPU’er, og som Intel har kørt på deres CPU’er i lang tid.

Skiftet skete, fordi et LGA setup giver mulighed for at klemme flere pins ind på mindre plads, hvilket var nødvendigt med Ryzen 7000.

Alt det betyder naturligvis, at der ikke er nogen form for kompatibilitet mellem den nye serie af Ryzen CPU’er og de tidligere.

Samtidigt er en af de store skift også, at der på AM5 de nye chipsets bliver tilføjet PCIe 5.0 og DDR5. I forhold til PCIe 5.0 betyder det ikke nødvendigvis ikke så meget, da det er bagudkompatibel med PCIe 4.0. Det åbner dog op for lynhurtigt PCIe 5.0 lagerløsninger. Med PCIe 5.0 er der mulighed for hastigheder, der ligger mere end 50% over PCIe 4.0 løsningerne, som allerede var hurtige.

Skiftet til DDR5 betyder dog noget mere, da der ikke er nogen vej uden om her. Hvis man skifter til AM5, kan man ikke tage sine DDR4 RAM med fra et tidligere system. Det kan betyde noget for den samlede omkostning ved et nyt system, da DDR5 stadig er en god del dyrere end DDR4.

Hvordan den nøjagtige konfigurationer ender, er til dels op til producenterne af bundkort. De forskellige muligheder af PCIe lanes og USB muligheder kan ændres, inden for visse rammer af producenterne, alt efter hvad de vil fokusere på.

Det er altså vigtigt at være opmærksom på, at AM4 platformen nu er en blindgyde i forhold til vidreudvikling, efter AM5 er kommet på markedet. Det betyder, at der er en del mere fremtidssikring i AM5 og X670, selv om det medfører en højere pris.

Heldigvis har AMD god historie med at understøtte deres platforme i lang tid, hvilket vi også så med AM4.

B650 platformen er den lidt mindre platform i forhold til X670 men kommer dog stadig med gode muligheder. Specielt B650E platformen som vi er på her har kun få features mindre end den fuldfede X670. Der er med B650 mulighed for PCIe 5.0 support til både M.2 og PCIe slots til ting som grafikkort.

Den store forskel i forhold til X670 er en anelse mindre PCIe lanes. Det betyder at producenterne har lidt mindre fleksibilitet i forhold til de forskellige ting som lager og USB.

Hvor X670 platformen har mulighed for op til 44 PCIe lanes så er vi på B650 begrænset til 36. Antallet af tilgængelige PCIe 5.0 lanes er dog det samme på 24.

Hvor X670 byder på op til 12 SuperSpeed USB 10 Gps så er der på B650 kun mulighed for seks og for den endnu hurtigere USB 20 Gps er vi gået fra to på X670 til en enkelt på B650.

Så selv om der er lidt mindre at gøre godt med så vil det dog for de fleste brugere være mere end rigeligt.





En tur rundt om ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi

Bundkortet her er ASUS’ topkort i B650 serien og kommer med et tydeligt ASUS ROG design. Farverne er holdt i overvejende sort med enkelte detaljer i sølv og rød. Det betyder at der er god mulighed for at få bundkortet til at passe ind i de fleste systemer.

Kortet er ikke dækket af helt så store afdækninger over kortet som det store og betydeligt dyrere X670E Crosshair vi så på for ikke så længe siden.

Der er dog stadig en solid heatsink på VRM delen af kortet. Kortet kommer med en solid 12+2 strømløsning der kræver et otte og et fire pins EPS stik til CPU strømmen.

Der er også heatsinks til chipsettet og alle de tre M.2 lagerplader. Der er en lidt større heatsink til den ene PCIe 5.0 M.2 plads.

Alle M.2 pladser kommer med den meget praktiske Q-latch, der betyder at man let og hurtigt kan installere eller skifte en M.2 SSD, uden behov for at fjerne skruer. Man skal naturligvis stadig have fat i en skruetrækker for at få fjernet de heatsinks der sidder over M.2 pladserne så helt fri for værktøj bliver man ikke.

B650E chipsettet giver mulighed for både PCIe 5.0 til M.2 og et PCIe slot som typisk vil være dedikeret grafikkort. I dette tilfælde er det det øverste PCIe x16 slot.

Ud over det kommer kortet med en enkelt PCIe x 15 slot som dog kun er PCIe 4.0 sammen med to PCIe x1 slots som også er PCIe 4.0.

De praktiske løsninger fortsætter også på det øverste PCIe slot, hvor man typisk vil have sit grafikkort siddende. Her har ASUS tilføjet en Q-Release knap, der gør det betydeligt lettere at slå haspen fra, så man kan få sit grafikkort ud. Så er det slut med at stå med sine pølsefingre eller en skruetrækker, for at få skubbet til haspen.

M.2 lageret kan suppleres med fire SATA porte hvis man også vil benytte sig af ældre SSD’er eller mekaniske harddiske.

I forhold til USB er der i en enkelt USB 3.2 Gen 2 (Type C) stik, to USB 3.2 Gen 1 stik og endeligt to USB 2.0 stik.

For et ASUS ROG kort er der overraskende lidt RGB lys på kortet. Det er begrænset til et enkelt RGB felt over VRM køleren. Der er dog mulighed for tilslutning af ekstern RGB via et enkelt fire pins RGB stik og tre tre pins DRGB stik fordelt på kortet.

Køling kan klares via syv fire pins PWM blæserstik som sidder godt fordelt rundt om på kortet.

Springer vi til de eksterne tilslutninger er der også et rigtigt fornuftig udvalg på bagsiden. Der er ikke mindre end 12 UBS stik fordelt på 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®), 3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C®), 4 x USB 3.2 Gen 1 port (4 x Type-A)

og 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)

Den ene USB port giver også mulighed for en BIOS Flashback funktion til opdatering af BIOS. Det kan klares via den ene USB port sammen med BIOS Flash knappen som også findes på bagsiden.

Meget praktisk kommer der på kortet også display outputs i form af både HDMI og DisplayPort. Meget praktisk hvis man vil benytte sig af den onboard grafik som er blevet en del af Ryzen 7000 CPU’erne.

Endeligt er der tilslutning til 2,5G LAN og stikkene til WiFi 6E antennen. Endeligt er de fem lydstik som giver mulighed for større lydsystemer.

Lydkortet sidder på en isoleret del af bundkortet og drives af et ROG SupremeFX 7.1 ALC4080 Audio Codec.

Samlet set synes jeg at kombinationen af interne og eksterne muligheder på ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi giver rigtigt gode muligheder som dækker langt de fleste brugsscenarier ind.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi med en online pris på lige under 2500 kroner.





Konklusion

Som altid er køb af bundkort en opvejning af hvilke funktioner man har brug for. Det er ofte ting som antallet af lagerpladser, USB og til dels netværk som kan være afgørende i forhold til et bundkort.

Hvis man har planer om avancerede ting som overclocking eller custom vandkøling kan features der understøtter den slags også være centralt.

ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi kommer med en solid kombination af muligheder hvor der er sikret PCIe 5.0 muligheder til både grafikkort og M.2 lager.

Besparelsen er til at tage og føle på sammenlignet med det noget dyrere B670 chipset. Langt de fleste almindelige brugere og specielt dem med gaming for øje vil sagtens kunne klare sig med et bundkort i denne klasse.

Hvis man ikke har planer om at springe på PCie 5.0 vognen så kan man dog spare flere penge og se på B650 som udelukkende kommer med PCIe 4.0 understøtelse.

Vil man gerne benytte sig af PCIe 5.0, eller ihvertfald have muligheden med tiden, så er ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi et rigtigt godt bud med solide muligheder.

Prisen lander rigtigt godt hvis vi ser på andre kort på markedet. Jeg kan pt finde flere B650 uden PCIe 5.0 muligheder som er dyrere end ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Safe Buy award for et godt valg i midtersegmentet som kommer med en god pris.





Godt:

Masser USB muligheder

PCIe 5.0 til både lager og grafik

2,5G LAN og WiFi 6E





Skidt:

Intet nævneværdigt.