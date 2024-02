ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi

AM5 platformen fra AMD giver en masse gode features, og heldigvis skal man med B650 platformen ikke bruge en formue, for at få fornuftige bundkort. I dag tager vi et kig på ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi.

28 feb. 2024 kl. 11:37 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale features

12(60A)+2(60A)+2 power stages

PCIe 5.0 for M.2 storage

2.5 Gb Ethernet

WiFi 6





En tur rundt om ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi

TUF Gaming serien fra ASUS ligger i deres mellemsegment. Serien giver dog gode muligheder for gamere, som gerne vil skære ind til benet i forhold til features, som man måske alligevel ikke ender med at bruge.

Der er også skåret lidt ind til benet med designet på ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi. Det er et bundkort der ikke er fyldt med en masse lir, i form af dækplader og andre fordyrende elementer, der mest er kosmetiske i sidste ende.

Farverne er en kombination af sort og hvid sammen med enkelte diskrete gule highlights.

Kortet kommer med et 12+2+2 power design, og her har ASUS ikke sparet og har sørget for en solid, næsten overdrevet stor heatsink.

CPU’en får strøm fra et otte og et fire pins stik i toppen af kortet, så man burde være dækket fint ind der til at kunne presse systemet fornuftigt.

Selv om der er skåret ned på dækplader, så er der stadig heatsinks til de tre M.2 pladser på kortet. Der er en enkelt PCIe 5.0 x4 sammen med to PCIe 3.0 X4. De suppleres af fire SATA stik med mulighed for op til 6Gb/s.

Fordelt strategisk rundt på kortet får vi i alt syv fire pins PWM stik til blæsere. En af disse er high voltage beregnet til pumper, hvis du vil vandkøle dit system.

På den lidt mere flashy front er der hele tre tre pins ARGB stik og et enkelt fire pins RGB på kortet, med to i toppen og to i bunden af kortet.

De interne forbindelser tæller også USB 2.0 stik, et USB 3.1 og et enkelt USB 3.2 Gen2x2 Type C.

PCIe slot konfigurationen tæller et enkelt PCIe 4.0/3.0 x16, et PCIe 4.0/3.0 x16 slot og to PCIe 4.0/3.0 x1 slots. Der er altså ingen PCIe 5.0 understøttelse her. Den luksus er brugt på M.2 lager, hvilket i de fleste tilfælde også giver mere mening.

De ydre tilslutninger på bagsiden af kortet giver os også et fornuftigt udvalg. Her er der otte USB stik fordelt på En USB 3.2 Gen 2x2 type C, en USB 3.2 Gen 2 Type C, to USB 3.2 Gen 2 Type A og fire USB 2.0.

Det ene USB stik kan bruges sammen med BIOS Flashback knappen på bagsiden til at opdatere din BIOS let og simpelt.

Til den integrerede grafik er det rart at se at vi får både HDMI og DisplayPort.

Netværk er klaret med et stik til WiFi 6 modulet sammen med Bluetooth 5.2 og så et LAN stik til Realtek 2.5Gb Ethernet.

Der er også gode muligheder for lyden med et Realtek 7.1 Surround Sound setup.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi med en online pris på 1349 kroner. Det er blandt de billigste B650 bundkort jeg pt kan finde.





Konklusion

ASUS skærer med TUF Gaming serien ind til benet og fokuserer på de centrale features og skærer det overflødige væk. Det betyder, at de med ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi har lavet et bundkort, som kommer med alle de features du har brug for til gaming, uden at du behøver at betale for ekstra lir.

ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi er pt et af de billigste B650 bundkort jeg kan finde, og det på trods af at det kommer med et lækkert funktionelt design og en feature liste, der vil passe super godt i et solidt gaming setup.

Vi lander med en endelig karakter på 9 for et rigtigt godt bud på et B650 bundkort.





Godt:

Gode tilslutninger

Solid VRM køler

PCIe 5.0 M.2 lager

Skarp pris





Skidt: