Gigabyte AMD X870E og X870 nyheder

GIGABYTE T præsenterer deres nye AMD X870E/X870 bundkort. Designet med AI-drevet ydeevneforbedring, premium termisk styring, næste-generations hukommelsesoptimering, intuitive DIY-venlige funktioner og avanceret BIOS-teknologi, maksimerer GIGABYTE X870E/X870 bundkort mulighederne i de nyeste AMD Ryzen 9000-serie processorer og løfter gamingydelsen.

1 oct. 2024 kl. 09:14 Af Kenneth Johansen

I forbindelse med lanceringen af de nye bundkort fra Gigabyte har de frigivet denne pressemeddelelse:

AORUS AI SNATCH

GIGABYTE X870E/X870-serien præsenterer den innovative AORUS AI SNATCH, som kan frigive ultimativ ydeevne med ét enkelt klik. Drevet af en AI-motor kan hukommelses- og systemydelsen forbedres med forbedret multitasking og generel systemrespons. Brugerne kan overclocke som eksperter med en enkel grænseflade og samtidig nyde smart og sikker overclocking. AI-processeringen accelereres også for bedre ydeevne med optimal energieffektivitet.

Ydelse og køling

Med eksklusiv banebrydende DDR5-teknologi inden for hardware og BIOS-design tilbyder GIGABYTE X870E/X870 bundkort en uovertruffen DDR5-hukommelsesydelse på op til 8600 MT/s. Det premium strømdesign med op til 20 faser og 110A SPS, i samarbejde med overlegen PCB-teknologi på op til 8-lags serverklasse PCB, løfter din overclocking og gamingydelse til næste niveau med stabilitet. Den innovative DDR Wind Blade og ventilerede bagpanel samt omfattende VRM- og M.2-termiske løsninger skaber synergi i varmeafledning for at holde systemet køligt og effektivt.

Let og brugervenlig samling

GIGABYTE X870E/X870 bundkort præsenterer mere brugervenlige hardware-, software- og BIOS-grænsefladedesigns, som igen hæver barren for DIY-venlige innovationer. M.2 EZ-Match-funktionen har magnetisk fastgørelsesdesign, der gør det nemt at genfastgøre kølepladen og øger effektiviteten af systemvedligeholdelse. WIFI EZ-Plug-designet integrerer Wi-Fi-antennepropper i én adapter, så brugerne slipper for den besværlige skruemontage under installationen. Det nyudviklede EZ-Debug Zone centraliserer debug-LED'er og kontrolknapper for en bekvem og organiseret fejlfinding. Sensor Panel Link-funktionen med indbygget videoudgang gør installationen af Sensor Panelet lettere uden bekymring om kabelføring. PCIe EZ-Latch Plus sikrer skruefri installation af PCIe-grafikkort, mens M.2 EZ-Latch Click og M.2 EZ-Latch Plus muliggør værktøjsfri installation af M.2 SSD'er og køleplader.

Skræddersyet computing

Den opgraderede brugercentrerede UC BIOS tilbyder en redesignet brugerflade med mere brugervenlige og intuitive ydeevnejusteringsmekanismer. Det nye Multi-theme design giver brugerne mulighed for at vælge forskellige BIOS-temaer med et enkelt klik og indeholder et helt nyt brugervenligt gråtonetema for en fordybende brugeroplevelse. Den nye AIO Fan Control giver brugere, der ikke bruger Windows, mulighed for at justere AIO blæserhastigheden direkte i BIOS, før de går ind i operativsystemet. Desuden løfter GIGABYTE's eksklusive partnerskab med HWiNFO med nye funktioner. Den nye Power Monitor giver realtidsmonitorering af CPU Vcore-strømfaserne. AORUS- og HWiNFO-medbrandede OSD (On-Screen Display) kan vise værdier som tekst eller grafer i en overlay eller i et uafhængigt vindue, også i fuldskærmsapplikationer og spil, uden behov for yderligere softwareinstallation. Derudover kan GIGABYTE's eksklusive Active OC Tuner automatisk skifte mellem AMD P.B.O. og den manuelle OC-tilstand afhængigt af brugerens scenarie for at frigive den maksimale overclockingydelse.

Omfattende tilslutningsmuligheder

Med næste-generations kablede og trådløse netværk, PCIe 5.0-lager og de nyeste USB4-porte lover GIGABYTE X870E/X870 bundkort ultimativ og pålidelig tilslutning. Udstyret med Wi-Fi 7 og GIGABYTE retningsbestemt ultra-high gain-antenne øger disse bundkort dramatisk båndbredden for lynhurtig filoverførselshastighed og en fordybende VR-oplevelse. De to nyeste USB4 Type-C-porte leverer lynhurtige og pålidelige overførselshastigheder på op til 40 Gbps hver. Med omfattende kompatibilitet, effektiv opladning og ultra-HD DisplayPort-tilslutning er USB4 en fordel for videoredigering, store filoverførsler og dataintensive opgaver.

GIGABYTE X870E/X870 bundkort løfter AI-drevet gaming og generel ydeevne til nye højder. For mere information besøg den officielle GIGABYTE hjemmeside: https://www.gigabyte.com/Motherboard/AMD-Series