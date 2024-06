Intels CPU ustabilitet bekymrer producenter

Intel's 13. & 14. Gen CPU'er skaber hovedpine for producenter. Kan AMD få fordelen, hvis dette påvirker fremtidige Arrow Lake-udgivelser?

28 jun. 2024 kl. 09:40 Af Maria DEL:

Intels 14. og 13. Gen CPU'er har forårsaget store problemer for gamere, der bruger virksomhedens nyeste chips. Det problematiske forløb har været ret langt, med Intel, der oprindeligt var helt uvidende om, hvad der forårsager problemet, men nu har opdaget en mulig årsag.

For nu er Intels Default Setting guidance og ETVB BIOS-fixen den eneste måde, købere kan komme ud af dette problem på. Men dette har også tvunget bundkortproducenter til at reducere strømbegrænsningerne for de berørte chips, hvilket fører til lavere CPU-ydelsesniveauer end tidligere muligt.

Det ser ud til, at problemet er ved at sprede sig til den "finansielle" side af industrien. Ifølge en koreansk artikel på ZDNet har bundkortproducenter besluttet at tage bladet fra munden og tale om problemet, samtidig med at de opretholder deres anonymitet.

Her er, hvad de havde at sige: "Hvis stabilitetsproblemet ikke bliver løst klart og tydeligt, vil forbrugernes mistillid stige, og salget af "Arrow Lake", en ny processor til stationære PC'er, som Intel planlægger at frigive i fjerde kvartal, vil falde," - via ZDNet Korea

Dette betyder to ting. For det første skal Intel udvikle en afgørende løsning så hurtigt som muligt, da ydelsesbegrænsningerne ikke kun påvirker forbrugere, men også bundkortproducenter, da de oplever faldende salg. For det andet kan AMD have en åbning til at fylde hullet i markedet.

Ifølge rapporten oplever AMD større popularitet i detailsektoren, med en salgsandel på over 55%, ifølge den koreanske prisovervåger Danawa. Når man kombinerer dette med lanceringen af AMD's Ryzen 9000-serie desktop-processorer, kan AMD gøre seriøs skade på Intels tilstedeværelse, ikke kun i regionale markeder, men på globalt plan.

Med ydelsesforbedringerne Zen 5-arkitekturen kommer med, kan Intel's nuværende-gen Raptor Lake, sammen med den kommende Arrow Lake-frigivelse, blive overskygget, og med det kan balancen tippe til AMD's side. Intels Arrow Lake Desktop CPU'er forventes at lancere i oktober, mens AMD's Ryzen 9000 Desktop CPU'er forventes at lancere den 31. juli.