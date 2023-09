MSI Brugere oplever BSOD fejl

Nogen brugere med MSI 600/700 series bundkort oplever en Blue Screen of Death fejl efter installationen af Windows opdateringen Windows 11 update, KB5029351 Preview. MSI arbejder på at finde årsagen til problemet og løse det.

29 aug. 2023 kl. 09:53 Af Kenneth Johansen

MSI har netop udsendt en pressemeddelelse, hvor de gør opmærksom på problemet. En del kunder har meldt tilbage, at de efter installationen af Windows 11 update, KB5029351 Preview oplever system crash med en en fejlmeddelelse, der melder om “UNSUPPORTED_PROCESSOR” fejl.

MSI fortæller, at de er opmærksomme på problemet og arbejder på at finde årsagen og ikke mindst løse det. De er dog ikke kommet frem til en løsning endnu, og indtil de er blevet klogere på problemet anbefaler MSIs supportafdeling, at brugere af et MSI 600/700 series bundkort undlader at installere Windows 11 update, KB5029351 Preview opdateringen.

Hvis man allerede er løbet ind i problemet, anbefaler MSI at man forsøger at afinstallere opdateringen. Det kan dog godt være et problem at få den fjernet, grundet system crash problemet. Det kan dog løses ved at installere en tidligere BIOS på dit bundkort og forsøge igen.

MSI har i deres pressemeddelelse inkluderet et link til en videoguide til, hvordan man opdaterer eller kører BIOS versionerne tilbage.