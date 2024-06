Nye MSI X870 bundkort til AMD Ryzen 9000

Helt som de fleste forventede annoncerede AMD på Computrex i år deres kommende 9000 serie af CPU'er. Det betyder også at producenter som MSI officielt kan løfte sløret for deres nye bundkort som følger med den nye serie af CPU'er fra AMD.

3 jun. 2024 kl. 10:10 Af Maria DEL:

MSI har nu officielt kunne løfte sløret for nogen af nyhederne inden for bundkort som kommer sammen med den nye Ryzen 9000 serie fra AMD. Den nye high end bunkort serie kommer på et nyt X870 chipset. MSI har udsendt en pressemeddelelse omkring nogen af de nye bundkort fra dem:





MSI er begejstret for at annoncere lanceringen af de nyeste AMD Ryzen™ 9000 Series-processorer, der debuterer på de nye X870-chipsæt. Drevet af banebrydende 4nm CPU-processorteknologi lover Ryzen 9000-serien at revolutionere computerlandskabet med enestående ydeevne, effektivitet og alsidighed for gamere og indholdsskabere. Ved lanceringen vil der være fire nye AMD Ryzen 9000 Series-CPU'er tilgængelige: Ryzen™ 9 9950X, 9900X, Ryzen™ 7 9700X og Ryzen™ 5 9600X. De er kompatible med AM5-soklen, og eksisterende AMD 600 Series-motherboards og Ryzen 9000 Series-processorer kan integreres problemfrit med hinanden ved at opdatere til den nyeste BIOS, som er let tilgængelig på MSI's produktsupportside.

På dette års Computex 2024 vil besøgende på MSI-standen have mulighed for at se to modeller på første hånd, MAG X870 TOMAHAWK WIFI og PRO X870-P WIFI. Derudover venter en omfattende række funktioner brugerne på tværs af MPG- og MEG-serierne, hvilket sikrer et bredt udvalg af muligheder for at opfylde enhver behov.

MSI X870 Motherboards Produktfunktioner

I denne nyeste generation af motherboards har vi lanceret flere meget forventede funktioner, herunder den helt nye "EZ PCIe Release" og "EZ PCIe Clip II." EZ PCIe Release gør det muligt for brugerne nemt at fjerne grafikkort installeret i den primære PCIe Gen 5.0-slot på X870-baserede motherboards. I mellemtiden har den opdaterede EZ PCIe Clip II en forbedret hook-mekanisme, der forbedrer både fjernelse og installation.

Når det kommer til grafikkort, kan deres stigende størrelse og vægt belaste motherboardet. For at imødegå dette har MSI forstærket alle sine motherboards med tre ekstra ankerpunkter og tykkere materiale brugt til slottene. Denne ændring gør PCIe-slotten 121% stærkere sammenlignet med tidligere generation PCIe Steel Armor slot. Den er i stand til at modstå dobbelt så meget vægt som grafikkortet og sikrer stabilitet og pålidelighed uden bekymringer.

Vi introducerer vores anden generation af EZ M.2 Clip II, som gør installation og fjernelse af M.2 SSD-lagring nemmere end nogensinde. Med et nyt skruefrit design er fjernelse nem med et enkelt klem på sidestyret for at åbne den skruefri M.2 Frozr helt. Installationen er lige så ligetil - et enkelt tryk låser M.2 SSD'en på plads, mens fjernelse kun kræver et let træk til venstre.

Efterhånden som nyere enheder fortsætter med at avancere i hastighed, får MSI's motherboards også en opgradering. Alle X870-motherboards er udstyret med Lightning PCIe Gen 5.0 og M.2 slots, der maksimerer båndbreddepotentialet for moderne enheder. Derudover er en USB 4-stik nu standard på alle MSI X870-motherboards, som understøtter hastigheder på op til 40 GB/s.

Udover lynhurtig lagring er uafbrudt tilslutning afgørende for hurtig dataoverførsel og problemfri netværksoplevelser. MSI har også opgraderet Wi-Fi antennemodulet med en hurtigudløsermekanisme, der forenkler installationen på enhver PC-bygning. MAG X870 TOMAHAWK WIFI og PRO X870-P WIFI er begge udstyret med avanceret 5G LAN, Wi-Fi 7 og Bluetooth 5.4 teknologier. Uanset om du spiller eller multitasker, kan du stole på, at de håndterer enhver opgave eller applikation problemfrit og sikrer en glat og uafbrudt brugeroplevelse.