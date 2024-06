Nyt iCUE-partnerskab med GIGABYTE

CORSAIR annoncerede i dag et nyt iCUE-partnerskab med GIGABYTE, hvilket gør dem til den nyeste bundkortproducent, der understøtter CORSAIR iCUE-lysstyringssoftware. Dette samarbejde gør det muligt for kompatible CORSAIR-produkter at understøtte indbygget lyssynkronisering inden for GIGABYTE Control Center (GCC) og iCUE.

4 jun. 2024 kl. 10:17 Af Kenneth Johansen