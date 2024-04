PCIe 7.0 og 60GB/s SSDs kommer i 2025

PCI Express 7.0 er på vej, men spar ikke op til et nyt bundkort endnu. Hastigheden fordobles med hver generation, og PCIe 7.0 vil levere op til 128 GT/s - 8x hurtigere end PCIe 4.0!

4 apr. 2024 kl. 09:04 Af Maria DEL:

PCI Express 7.0 er på vej, men du behøver ikke at begynde at spare til et nyt bundkort lige foreløbig. PCI-SIG har netop frigivet 0.5-versionen, og den endelige version forventes at blive frigivet i 2025. Dette betyder, at understøttede enheder sandsynligvis ikke vil blive lanceret før 2026, og at 2027-28 sandsynligvis vil være de år, hvor vi ser en bredere udrulning.

I starten vil PCIe 7.0 være langt mere relevant for enterprise-markedet, hvor båndbredde-krævende applikationer som AI og netværk vil have gavn af det. Uanset hvad, så er PC-markedet ikke mættet med PCIe 5.0-enheder, og PCIe 6.0 er endnu ikke kommet ind i vores gaming-PC'er.

PCI Express båndbredde fordobles for hver generation, så PCIe 7.0 vil levere en maksimal datahastighed på op til 128 GT/s. Det er 8 gange hurtigere end PCIe 4.0 og 4 gange hurtigere end PCIe 5.0. Det betyder, at PCIe 7.0 er i stand til at levere op til 512 GB/s i tovejs gennemstrømning via en x16-forbindelse og 128 GB/s for en x4-forbindelse. Mere båndbredde vil bestemt være gavnligt for CPU-til-chipset-forbindelser, hvilket betyder, at flere integrerede enheder som 10G-netværk, WiFi 7, USB 4 og Thunderbolt 4 alle vil kunne køre på et forbrugerbundkort uden kompromis.

Og forestil dig, hvad al den båndbredde kunne betyde for PCIe 7.0 SSD'er. I de kommende år kunne en PCIe 7.0 x4 SSD nærme sig sekventielle overførselshastigheder på op til 60 GB/s. Vi vil have brug for nogle seriøse fremskridt inden for SSD-controller og NAND-flash teknologier for at se hastigheder i den størrelse. Men alligevel, det er et attraktivt forslag.

Hvad angår grafikkort, er du fint beskyttet i mange år fremover med PCIe 4.0. En PCIe 4.0 x16-forbindelse er ikke en flaskehals for et RTX 4090, mens Nvidia og AMD ikke har nogen problemer med at tilbyde mellemklassekort med x8-forbindelser. Næste generations grafikkort vil sandsynligvis alle have PCIe 5.0 support, men det vil tage mange år før vi ser et PCIe 7.0 grafikkort.

Hvis vi ser på PCIe x16 eller x4 overførselshastigheder er det ikke det mest interessante. Jeg er mere interesseret i at have flere x1 eller x2 forbindelser. Jeg kan godt lide ideen om at kunne have fire PCIe 7.0 x1 SSD'er på en kort, der passer i en x4-slot.

Hver drev kunne stadig understøtte hastigheder på omkring 14 GB/s - samme hastigheder som de bedste PCIe 5.0-drev. Det vil tage nogle af byrden væk fra bundkortproducenterne, som i øjeblikket er nødt til at fylde halvdelen af bundkortet med pladsbeslaglæggende M.2-slots.

Moderne bundkort har komplicerede elektriske layouts og kræver store heatsinks. Ofte er det nødvendigt at fjerne grafikkortet og tage små skruer ud for at få adgang til et slot, når du ønsker at tilføje en ny SSD.

Det vil tage et par år, før PCIe 7.0-enheder rammer butikshylder. PCIe 5.0 er endnu ikke udbredt, og PCIe 6.0 er stadig i sin spæde begyndelse. Men det er rart at spekulere over, hvad PCIe 7.0 vil betyde for gaming-PC'er, når vi nærmer os 2030.