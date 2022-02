ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI: Test

ASUS har forsødet os med en lille bundkort af slagsen. Dette bundkort er den oplagte mulighed, hvis du ønsker at bevæge dig over i Intels Alder Lake serie, men vil gøre det i et kabinet, hvor du nemt tager den under armen eller som kan fylde lidt på skrivebordet. Vi skal i denne test tage et kig på ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI et bundkort i ITX størrelse, med det overlegne Z690 chipset.

Vi skal selvfølgelig have specifikationerne på ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI inden vi bevæger os videre i testen.

De tekniske Specifikationer:

SOCKET: LGA1700

CPU (MAX SUPPORT): Intel 12 th Gen I9

CHIPSET: Intel Z690

DDR5 MEMORY: Up to 6400 MHz

MEMORY CHANNEL: Dual Channel

DIMM SLOTS: 2

MAX MEMORY (GB): 64 GB

PCI-E X16: 1

PCI-E X1: 0

SATAIII: 4

RAID: 0/1/5/10

M.2 SLOT: 2

LAN: 1x Intel I225-V 2.5Gbps LAN controller

Wifi: Intel Wi-Fi 6E Module

AUDIO: Realtek ALC4080 Codec

FORM FACTOR: ITX

SLI: No

CROSSFIRE: No

OPERATING SYSTEM: Support for Windows 10 & Windows 11

ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI kommer i en sort og rød æske, som fint fremhæver ROG brandet. På fronten har vi billede af bundkortet sammen med navnet, oppe i venstre hjørne ROG logoet. I bunden har vi ASUS logoet, sammen med logo for Intel, Windows 11, samt at dette lille bundkort understøtter DDR5 RAM, LGA1700 og PCIe 5.0

Tager vi et kig på bagsiden, får vi lidt flere informationer omkring de funktioner som ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI byder på. Dens 10+1 power stages på 105A. Der medfølger et ekstra kort som giver plads til fire SATA indgange samt tilslutning af lyd fra kabinettet. Vi har dobbelt M.2 indgange med heatsinks og to thunderbolt 4 på I/O panelet.

ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI er så lille at det er næsten dækket i køling og skjolde. Selvom bundkortet byder på den lille størrelse, så byder det stadig på Z690 chipset og høj kvalitet og flot design.

ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI kombinerer én 8pin strøm forbindelser, med ASUS egne ProCool II forbindelser.

Tager vi et kig på PCI-e indgangene har vi én PCIe Gen 5.0 x16 sokkel. Som sørger for du kan give den højeste forbindelse til dit grafikkort.

DIMM soklerne bruger Dual Channel DDR5 RAM, og ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI giver mulighed for helt op til 64 GB non-ECC, med en maksimal frekvens på 6400 MHz.

ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI er blevet forsynet med Realtek ALC 4080 Codec, sammen med ROG SupremeFX, sørger den for god lyd og mulighed for 7.1 surround sound.

Bundkortet har to M.2 sokler, hvor begge understøtter PCIe gen 4.0. Hvis du har behov for mere lagerplads, kan du installere ROG Strix front panel SATA card, og få plads til fire SATA indgange.

ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI har forud installeret I/O skjoldet. Som er blevet forsynet med syv USB indgange, to USB-C, indgange til HDMI. Ved siden af det har vi 2.5G LAN indgang, Stik til Wifi antenner, og stik til 3.5mm jackstik, så selv med dette lille bundkort, så sørger ROG STRIX for at dette ITX bundkort har de nødvendige indgange og flere til.

Pris

ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI har en pris på 3325,- DKK. Hvilket må siges at være i den dyre ende for dette lille bundkort og sammenlignet med andre modeller.

Konklusion

ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI er et lille bundkort, med stadig mange muligheder. Vi får et lækkert design med gode komponenter. Det er et ITX bundkort som byder på Z690 chipset, Wi-Fi 6e samt ALC4080 Codec.

Selvom vi har den lille størrelse har ASUS stadig formået at presse to M.2 tilslutninger i bundkortet, ved siden af det får vi også PCIe 5.0 forbindelse til grafikkortet, samt bruges DDR5 RAM hvilket gør bundkortet fyldt op med lækkerier og der er ingen i tvivl om at ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI er blevet presset til det yderste for at ITX brugerne ikke skal føle sig udenfor.

Hvis vi endelig skal kigge på en af de mindre negative, så er det helt klart prisen. Desværre så kommer vi ikke udenom at bundkort med Z690 ligger i mange tilfælde i den lidt dyre ende, og kigger vi på andre Z690 med DDR5 RAM, så er prisen ikke meget anderledes end andre tilsvarende modeller. Så skal spørgsmålet handle om de fleste ville vælge Z690 chipset i ITX format. For der er ingen tvivl om at vælger du dette ITX bundkort, i sammenspil med I9 12900K, så vil du nok ende med at begrænse CPU’ens ydelse eller få mulighed for at lave spejlæg på kabinettet. Hvilket også gør vi begrænser os mere til I7 eller endda en I5 CPU, for både at få noget ydelse men stadig ikke begrænse os for meget på varmen i det lille kabinet, selvom vi eventuelt kun snakker gaming brug.

Jeg slutter testen af med at give ROG STRIX Z690-I Gaming WIFI en score på 9 ud af 10 med enthusiast only award. Det som trækker meget ned er prisen, men det er stadig et bundkort, hvor det er en lille gruppe som ville vælge denne løsning til deres kabinet. Enten fordi de ønsker at få mest muligt ud af deres bundkort og CPU eller fordi de ikke kan vente på en mindre chipset i ITX format.

Pros

Lækkert design

To M.2 tilslutninger.

Lang feature liste for ITX

Gode onboard komponenter

Wi-Fi 6e

ALC4080 Codec

PCIe 5.0 X16

DDR5

Cons

Pris

Score: 9 + ”Enthusiast only" award