Google Maps bliver mere farverig og informativ

Der er mange ting at være fan af ved Google Maps på grund af de forskellige funktioner og features, der er tilgængelige som en del af tjenesten. Hvis du imidlertid følte, at Google Maps har manglet det sidste touch i det visuelle eller manglen på flere detaljer, så er der godt nyt på vej.

20 aug. 2020

Google har annonceret, at de i en opdatering til Google Maps introducerer, hvad de kalder visuelle forbedringer af tjenesten, takket være brugen af nye farvekortlægningsalgoritmer, der hjælper med at få kortene til at se mere farverige ud og også mere detaljerede. Dette vil forhåbentlig give brugerne en bedre idé om placeringen, såsom at identificere forskellige niveauer af terræn, typer af terræn osv.

“With a new color-mapping algorithmic technique, we’re able to take this imagery and translate it into an even more comprehensive, vibrant map of an area at global scale. Exploring a place gives you a look at its natural features—so you can easily distinguish tan, arid beaches and deserts from blue lakes, rivers, oceans and ravines. You can know at a glance how lush and green a place is with vegetation, and even see if there are snow caps on the peaks of mountaintops.”, lyder det fra Google.

Tjenesten vil fortsat fungere som vi kender og elsker, bortset fra nu vil den være mere detaljeret for brugere, der måske er interesseret i den slags ting. Disse opdateringer er under udrulning, så hold øje med det, hvis dette er noget, du mener kan være nyttigt for dig.

Google har løbende opdateret Maps med nye funktioner, og senest kom muligheden for at kunne følge andre Google Maps brugere. Virksomheden sendte også en opdatering ud til Google Maps, som havde fokus på bedre Apple understøttelse,

