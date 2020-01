AUTHOR : Uber

Reklamer tilbage i Windows 10 mail og kalender

Reklamer/annoncer er tilbage i Windows 10 mail og kalender Desktop-appen (og der er ingen måde at fjerne dem).





Vi så sidst disse annoncer i november sidste år, da Microsoft proklamerede, at de var en del af et eksperiment.

Derefter blev annoncerne kun vist for dem, der ikke havde Office 365 abonnement, men på nuværende tidspunkt, kan vi bekræfte de til stede for alle og ser ud til ikke at kunne fjernes.





Annoncerne er ikke et fixed format- når du læser din Gmail, får du tilbuddet om aflæse din Gmail på mobil, og for Outlook.com konti tilbyder den Outlook appen til mobil.

Det mest irriterende er, at annoncerne stadig er til stede, selvom du bruger Outlook-appen på mobilenheden og optager betydelig lodret plads i menuen.

“The ads within the app itself will be displayed regardless of which email address you use it with. It is not removable, but you can submit it as a suggestion within the Feedback Hub on Windows 10 here”

Annoncer i mail og kalender-appen er selvfølgelig ikke i sig selv dårlige, men de fleste vil nok føle, at de har betalt for den indbyggede software i Windows, f.eks. Mail-appen, da de købte computeren, og så oven i hatten skulle tvinges til at se annoncerne, selvom du bruger en ikke-Microsoft e-mail-udbyder.





