AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2019-12-23 18:05

Det perfekte gaming bundle fra SteelSeries

SteelSeries har givet os deres bud på et gaming bundle bestående af et headset, mus, tastatur og musemåtte. Helt præcist er der tale om SteelSeries Apex 7 TKL, SteelSeries Sensei Ten, SteelSeries QcK EDGE musemåtte samt Arctis 1 Wireless. Vi skal i dagens artikel kigge nærmere på dette gaming bundle.





Sponsoreret artikel

SteelSeries Apex 7 TKL

Top Material: Aircraft Grade Aluminum Alloy Frame

Aircraft Grade Aluminum Alloy Frame N-Key Roll Over: 84-Key

84-Key Anti-Ghosting: 100%

100% Illumination: Dynamic Per Key RGB Illumination

Dynamic Per Key RGB Illumination Weight: 0.8 kilo

0.8 kilo Height: 40.44 mm

40.44 mm Width: 139.26 mm

139.26 mm Depth: 355.44 mm

Apex 7 TKL er, som navnet også antyder et tenkeyless tastatur, hvilken i daglig tale betyder, at der ikke er et nummerisk tastatur på det. Apex 7 er baggrundsbelyst af en LED i hver eneste tast, så det kan konfigureres helt efter brugerens ønske.

SteelSeries Apex 7 TKL er et mekanisk tastatur, som kan købes med enten røde, blå eller brune OmniPoint switches, der er SteelSeries' egne.

Tastaturet leveres også med en dejligt stor håndledsstøtte, så vi kan få ro i håndleddene under de lange gaming sessioner. Støtten "klikkes" fint på plads ved hjælp af magneter.

På Apex 7 TKL har vi også et lille OLED display, som er forudindstillet til at vise nogle animationer, når du bruger det. Det display kan ændres til at vise, hvad man end måtte ønske, via SteelSeries Engine softwaren. Displayet kan for eksempel vise KD ratio i spil, Discord beskeder, Spotify sangnavne eller meget andet.

Pris: 1.199,00 kroner.





SteelSeries Sensei Ten

Sensor: TrueMove Pro

TrueMove Pro Sensor Type: Optical

Optical CPI: 50–18,000 in 50 CPI Increments

50–18,000 in 50 CPI Increments IPS: 450 on SteelSeries QcK surfaces

450 on SteelSeries QcK surfaces Acceleration: 50G

50G Polling Rate: 1000Hz 1 ms

1000Hz 1 ms Hardware Acceleration: None





Historien bag Sensei Ten er, at Ten er det kinesiske tegn for "Heaven", og her har SteelSeries brugt det til at betegne musen som værende den helt rigtige gaming mus. Sensei Ten er udstyret med SteelSeries' egen TrueMove Pro sensor med op til 18.000 CPI og en polling rate på 1000 Hz.

Musen er udformet, så den passer til både højre- og venstrehåndede. Der er to konfigurerbare knapper på begge sider af musen.

Knapperne på musen er mekaniske switches, og rullehjulet er ikke trinløst. Musen er lavet i et lækkert soft touch materiale, og den ligger rigtig dejligt i hånden under brug.

Pris: 599,00 kroner





SteelSeries QcK EDGE musemåtte

Stitched edges for increased durability

Exclusive QcK micro-woven cloth for maximum control

Optimized for low and high DPI tracking movements

Durable and washable for easy cleaning

450 mm x 400 mm x 2 mm

Vi har modtaget Large udgaven af QcK EDGE stofmåtten, men den fås i flere forskellige størrelser og materialer. Der er i stofudgaven anvendt et fintvævet stof med syninger langs kanten, der skulle forhindre måtte i at gå op i kanten efter længere tids brug.

Her kan I se de forskellige størrelser.

Pris: 199,00 kroner





Arctis 1 Wireless

Speaker Drivers:

Headphone Frequency Response: 20–20000 Hz

Headphone Sensitivity: 98 dBSPL

Headphone Impedance: 32 Ohm

Headphone Total Harmonic Distortion: < 3%

Headphone Volume Control: 40 mm





Microphone:

Frequency Response: 100–6500 Hz

Type: Detachable boom

Sensitivity: -38 dBV/Pa

Polar Pattern

Bidirectional Noise-Canceling



Wireless:

Type: Lossless 2.4 GHz

Range: 30ft / 9m

Battery Life: 20 hours

Arctis 1 Wireless er et lækkert lavvægts headset, som kan anvendes trådløst eller med USB-C kabel. Headsettet kan grundet USB-C forbindelsen tilkobles mange forskellige bærbare enheder på farten, eller det kan anvendes på hjemmefronten i gaming sessioner.

Her har vi USB-C connectoren, der skal sættes til i ens enheder, så man kan bruge headsettet trådløst.

På den ene kop har man den fulde kontrol over headsettet.

Der medfølger en ClearCast noise cancellation mikrofon, som kan klikkes på med et almindeligt minijack stik. Hovedbøjlen er forstærket med metal, hvilket gør headsettet solidt.

Arctis 1 Wireless er et over ear headset med store skumpuder, der sidder godt på folk med store såvel som små ører. Det er et rigtig lækkert headset med god lyd. Da det er over ear, lukker de godt af for udefrakommende støj, samtidig med at de er fint ventilerede, så man ikke kommer til at svede af længere tids brug.

Pris: 899,00 kroner

Alt i alt er bundlet her fra SteelSeries et rigtig godt bud på et gaming bundle til den seriøse såvel som en casual gamer, og hvis man står med ivrige børn, som gerne vil have nyt i julegave, så kan man altså få det samlede sæt for 2.896,00 kroner, eller forsøge atvinde det herunder.





***GIVEAWAY***

I samarbejde med SteelSeries udlodder vi ovenstående bundle bestående af:

SteelSeries Apex 7 TKL

SteelSeries Sensei Ten

SteelSeries QcK EDGE

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Det eneste du skal gøre for at deltage, er at smide en kommentar i nedenstående kommentarfelt.

Vi trækker en vinder den 26 december, hvor efter vinderen kontaktes. Hører vi ikke fra den udtrukne vinder inden 7 dage, vil en ny vinder udtrækkes.





**Sponsoreret artikel**