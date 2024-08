GIVEAWAY - Elegoo Saturn 3

Vi har startet endnu en GIVEAWAY og i denne omgang kan I vinde en resin 3D Printer fra Elegoo. Det perfekte hobby værktøj hvis du er på jagt efter at kunne lave dine egne detaljerede 3D Print derhjemme.

1 aug. 2024 kl. 15:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Vi har endnu engang stablet en GIVEAWAY på benene i samarbejde med Elegoo. Denne gang har I muligheden for at vinde en Elegoo Saturn 3 resin 3D Printer. Den kommer med en 10" 12K mono LCD skærm og en stor printvolumen. Det betyder, at du med den i hobbyrummet har mulighed for både store og detaljerede 3D Print.

Hvad enten det er til rollespil, modelbyggeri eller andre hobby projekter så er Elegoo Saturn 3 en super godt værktøj at have i baghånden og vil give dig et væld af creative muligheder.

Konkurrencen løber frem til den 16. august kl. 22.00 og det er ganske gratis at deltage. I kan læse mere om konkurrencen lige her.

Husk også at læse vores Elegoo anmeldelser lige her:

