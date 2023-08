Mountain præmie bundle GIVEAWAY

I forbindelse med vores anmeldelse af Mountain DisplayPad, har vi i samarbejde med Mountain lavet en GIVEAWAY, hvor I har mulighed for at vinde en lækker Mountain Bundle af produkter med tastatur, mus og et DisplayPad.

11 aug. 2023 kl. 08:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Mountain har sendt os en lækker præmie bundle, som vi kan give videre til en af jer!





Præmierne er:





Alt det går til en heldig vinder, som kan blive klar til efterårets gaming med nyt grej. Det eneste I skal gøre for at deltage er:

Oprette jer som Medlem af Tweak (så har vi oplysninger til at kontakte vinderen) Smid en kommentar i vores anmeldelse af Mountain DisplayPad og fortæl os hvilket tastatur var dit første :)

Så trækker vi fredag den 18. august kl. 12.00 en vinder blandt kommentarerne og kontakter vinderen direkte via email.

Du kan oprette dig som Medlem af Tweak ganske gratis her, og fordelen er, at du efterfølgende hver måned har muligheden for at deltage i nye lodtrækninger om lækre præmier.





Konkurrencen er sponsoreret af Mountain, som også sender præmien direkte til vinderen. Det er kun muligt at deltage engang og dobbeltkommentarer eller sekundære profiler sorteres fra. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Oprettelse som bruger sker jf. Tweaks Regler og vilkår.