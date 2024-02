PlayStation-eksklusive spil til PC hurtigere

Denne uge forventes Microsoft at afsløre, hvordan de vil håndtere eksklusive titler på rivalplatforme som PlayStation og Nintendo Switch. PlayStation overvejer også, hvordan de håndterer eksklusiver, især hvor hurtigt de kan gøre porte tilgængelige på PC.

Denne uge forventes Microsoft at præsentere, hvordan de vil tackle eksklusive titler på rivalplatforme som PlayStation og Nintendo Switch. En tredjedel af den ligning, PlayStation, overvejer også, hvordan de håndterer eksklusive spil, og især hvor hurtigt de kan gøre porte tilgængelige på pc. Dette ifølge Sony-præsidenten, Hiroki Totoki, der antydede, at gaming-divisionen i virksomheden aktivt kigger på måder at gøre dens eksklusive spil tilgængelige på pc'er hurtigere end i tidligere år.

Totoki talte om dette under spørgsmål og svar-sessionen efter en indtjeningssamtale tidligere i denne uge, bemærkede, at multi-platform kunne være en nøglestrategi fremadrettet. Under den samme indtjeningssamtale opdaterede Sony sine prognoser for salget af PS5-konsollen til 2025, idet det reviderede sine skøn ned med 5 procent. Totoki forklarede også, at den nuværende gen-konsol er på sin livscyklus' nedadgående skråning.

"Delvist på grund af at indtræde i den sidste halvdel af konsolcyklussen sigter vi efter at optimere salget med større vægt på balance med overskud. Så vi forventer et gradvist fald i enhedssalg fra næste regnskabsår," forklarede han. "Angående first-party-software planlægger vi at fortsætte med at fokusere på at producere produktioner af høj kvalitet og producere live service-spil. Men mens større projekter i øjeblikket er under udvikling, planlægger vi ikke at frigive nogen nye større eksisterende franchise-titler næste regnskabsår som God of War: Ragnarok og Marvel Spider-Man 2," bekræftede Sony-præsidenten.

Selvom udsigterne til konsoldrivende PlayStation-eksklusive ser slanke ud for det kommende år, kan vi se flere pc-porte komme frem. Her bemærkede Totoki, at et skub i denne retning kunne hjælpe gaming-divisionen i virksomheden med at generere mere indtjening. "I fortiden ønskede vi at popularisere konsoller, og et first-party-titels hovedformål var at gøre konsollen populær. Dette er sandt, men der er en synergi til det, så hvis du har stærkt first-party-indhold - ikke kun på vores konsol, men også andre platforme, som computere - kan et first-party [spil] vokse med multi-platform, og det kan hjælpe driftsresultatet med at forbedre, så det er en anden, vi vil arbejde proaktivt på," uddybede han.

"Jeg tror personligt, at der er muligheder derude for forbedring af margin, så jeg vil gerne være aggressiv på at forbedre vores marginpræstation," tilføjede Totoki. Med Sony-aktier, der falder på baggrund af de reviderede PS5-salgsprognoser, ser det ud til, at pc-porte vil udgøre en nøgle del af virksomhedens strategi, da den muligvis forbereder en opdatering af dens nuværende gen-konsol, som har været rygtet i noget tid nu.





