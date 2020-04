AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-08-07 16:00

Armor S Royal: Gaming stol med Royalt design

Vi har efterhånden set på en række forskellige stole fra producenten Cougar, men er langt fra igennem dem alle. I denne test skal vi derfor se på endnu en af slagsen, denne gang i form af deres Armor S Royal stol, som tilbyder et unikt design kontra den normale Armor S stol, samt en række gode justerings muligheder.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cougars hjemmeside og fundet en række oplysninger på Armor S Royal stolen til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationerne og features op, efterfulgt af et par billeder, der går lidt mere i detaljer med nogle af de ting som Armor S Royal stolen tilbyder:

- Modelnavn: Armor S Royal

- Størrelse: Medium

- Diamant syninger: Ja

- Overflade: PVC læder / kunstlæder

- Base materiale: Lakeret stål

- Armstøtte justering: 4D

- Maksimal vægt understøttet: 120 kilo

- Produktvægt: 21 kilo

- Inkluderede puder: Ja, lænd – og nakkepude

- Dimensioner: Tjek første billede herunder





Unboxing og samling

Med styr på de tekniske detaljer, så at sige – vi har trodsalt kun med en stol at gøre, er det nu blevet tid til at vi skal have pakket herligheden ud og få de samlet. Som enhver anden gamerstol, kommer Armor S Royal stolen i en stor og tung papkasse som vejer over 20 kilo.

Når kassen åbnes op, finder vi et hav af forskellige dele inkluderet, som alle er fint pakket ned i plastikposer med skum eller bobleplast omkring for at sikre dem mod stød under transporten. Lad os få alle tingene ud af kassen og pakket ud, så vi kan denne os et overblik over hvad man får med.

Nedenfor ser vi alt indholdet fra kassen pakket ud, og klar til samling. Umiddelbart virker Armor S Royal stolen til at være i lækker kvalitet, med et anonymt design i sort og guld i form af syningerne og Cougar logoerne. Det er lækkert at se at der ikke er nogle skrigene farver eller andet der direkte indikerer ”gaming”, ud over formen på stolen naturligvis, men sådan er mere eller mindre alle af disse stole.

Vi finder naturligvis inkluderet en detaljeret samlevejledning, som gør samlingen af stolen let – især hvis man har prøvet det før. Mere eller mindre alle af disse gamerstole samles på samme måde, og Armor S Royal er ingen undtagelse. Derfor har jeg også valgt at springe samlingen over i denne gennemgang, da det som sagt foregår på samme måde som det plejer, minus en enkelt ting.

Normalt når gamerstole skal samles, skal man selv sørge for at montere armlænene, men dette er ikke tilfældet med Armor S Royal. Cougar har nemlig været så venlige at montere disse fra fabrikken, hvilket gør samlingen endnu lettere end den plejer. Hvis du ønsker at se vores gennemgang af hvordan en lignende gamerstol samles, kan du tjekke vores test af den normale Cougar Armor S ud. Her gennemgår vi samlingen, og du kan blot skippe afsnittet hvor armlænene monteres. Med det sagt, lad os så kigge på den færdigsamlede Armor S Royal stol som det næste.

En tur rundt om Cougar Armor S Royal Gamerstolen

Hvis du er en af dem der også læste vores test af den normale Armor S stol, vil designet på Armor S Royal stolen ikke være noget nyt for dig. Designet er mere eller mindre identisk på de to stole, ud over at Royal udgaven er lidt mere afdæmpet i designet og ikke skriger gaming helt på samme måde. Der er også kælet for detaljerne på Armor S Royal, i forhold til den normale Armor S udgave. Nedenfor ser vi den færdigsamlede stol uden de inkluderede puder monteret – sort og guld spiller fint sammen, og giver et cool look i min optik.

Med puderne monteret, brydes det stilrene design en smule, men Armor S Royal er stadig pæn at kigge på. Monteringen af både nakke– og lændepuden foregår som på enhver anden gamerstol, med nogle elastikbånd og plastikklips. Lad os gå lidt mere i detaljer rundt omkring stolen og se på hvad Cougar har gjort, for at gøre Armor S Royal behagelig at bruge.

Vi starter i toppen på netop nakkepuden. Da jeg testede TITAN stolen fra SecretLab roste jeg den inkluderede pude til skyerne for at være virkelig blød og behagelig. Det samme kan jeg nu gøre med puden der er inkluderet til Armor S Royal stolen. Den er nemlig lavet i det samme lækre og bløde materiale, som er utrolig behageligt at røre ved. Puden er ikke helt ligeså stor, men har stadig en fin størrelse, og alene overfladen gør den mange længder bedre end de normale puder i kunstlæder som der for eksempel medfølger til den normale Armor S stol.

Cougar gør en del ud af at fortælle om deres diamant syninger og åndbart PVC-læder som de kalder det på deres hjemmeside. Der er jo i bund og grund bare tale om kunstlæder, som er billigt at have med at gøre, og giver det klassiske gamerstol look. Dog skal Cougar have ros for farvekombinationen med stort og guld som de har valgt at bruge – jeg synes det ser godt ud.

Ned langs siderne på rygstøtten og på sidebasen, finder vi et alcantara lignende materiale som fint bryder resten af designet i kunstlæder. Det giver Armor S Royal stolen et lækkert og lidt mere eksklusivt look, end hvis blot det hele havde været det samme. Cougar skriver jo også selv at vi har at gøre med en ”Deluxe gaming chair” – så der skal også kæles for detaljerne, for at skille sig lidt ud fra mængden.

I højre side under armlænet, finder vi to håndtag som gør det muligt at indstille lidt forskellige ting på Armor S Royal stolen. Det nederste håndtag gør det selvfølgelig muligt at køre stolen op og ned, samt låse/åbne for at stolen kan vippes. Håndtaget ovenfor, gør det muligt at justere vinklen på ryglænet så man kan komme ned at ligge, sidde tilbagelænet eller helt oprejst, alt efter hvad man laver. Som enhver anden gamerstol med denne feature, er ryglænet fjederpåvirket, hvilket betyder at det kommer op af sig selv når man løfter i håndtaget.

Cougar har også udstyret Armor S Royal med hvad industrien kalder 4D armlæn. Sagt på dansk betyder det, at armlænene kan bevæge sig på fire måder, for at give brugeren de bedst mulige indstillingsmuligheder. Der er en knap på hver yderside af armlænene, samt en på indersiden og i enden. Dette gør det muligt at bevæge armlænene op/ned, frem/tilbage, ind/ud og sidst men ikke mindste gøre dem skrå ind eller ud af. Med andre ord, kan du indstille armlænene som du har lyst til, for at få den bedst mulige komfort når du sidder i Armor S Royal.

Brugen – Komfort og Justeringsmuligheder

Vi har nu været mere eller mindre hele turen rundt om Armor S Royal stolen, og det er blevet tid til at se hvordan den rent faktisk er at sidde i og bruge. Eftersom at jeg tidligere på året allerede har testet den normale Armor S udgave, vidste jeg derfor godt hvad der var i vente. Jeg bruger stadig den dag i dag TITAN stolen fra Secretlab, som har været fast inventar på mit kontor lige siden den blev testet. For dem der ikke ved hvad dette er for en stol, kan du finde min test af denne ved at klikke HER. Modsat stort set alle andre stole på markedet, er min TITAN stol med en stofoverflade som gør det lettere for kroppen at ånde. Så igen skal jeg tilbage til kunstlæder, hvilket bliver spændende. Testen gik i alt sin enkelthed ud på at jeg brugte Armor S Royal ved mit skrivebord i nogle uger, mens at TITAN stolen blev skubbet til siden. Lad mig starte med at kommentere lidt på de inkluderede puder man får med til stolen.

Som nævnt tidligere i testen her, benytter Armor S Royal stolen et lignende materiale på de inkluderede puder, som også findes på TITAN stolen. Det betød derfor at nakkepuden var dejlig blød og havde en god størrelse og form. Det er rigtig lækkert at læne sig tilbage i stolen og lade hovedet/nakken hvile på overfladen som nakkepuden har – klart en forbedring i forhold til puden der medfølger til den normale Armor S stol, som er i kunstlæder. Hvad angik lændepuden, er denne stadig en fjende for mig, selvom den har fået den samme lækre overflade som nakkepuden. Jeg har aldrig været fan af disse puder som for det meste er alt for store, og for det andet aldrig giver støtte hvor det er nødvendigt. Monteringen med de lange elastikker er heller ikke elegant, og gør bestemt ikke noget godt for designet eller komforten i min optik. Derfor blev lænepuden afmonteret som det første, inden jeg for alvor gik i gang med at bruge Armor S Royal stolen.

Ligesom den normale Armor S stol, er Royal udgaven markant mindre sammenlignet med TITAN stolen, som er betydeligt bredere og større på alle måder. Både ryglænet og selve siddefladen er en hel del smallere, hvilket ikke gør noget hvis man er en mindre person eller et barn. Dette er jeg dog ikke, med mine 188 centimeter i højden og forholdsvis brede skuldre. Eftersom at den fysiske størrelse på den normale Armor S stol og Royal udgaven er identiske, havde jeg igen samme oplevelse når jeg brugte stolen – lad mig derfor inddrage hvad jeg skrev i min oprindelige test af den normale Armor S stol: Derfor betød det at jeg ikke rigtig kunne læne mig korrekt tilbage i stolen, da den meget buede form i toppen, ganske enkelt gjorde at mine skuldre ikke kunne være der, og man kom derved til at sidde en anelse sammenkrøllet. Historien var lidt den samme på selve sidefladen, hvor jeg godt kan lide at side med let spredte ben, eller endda med det ene oppe på stolen. Dette kunne ikke gøres på behageligvis med Armor S Royal stolen desværre – i hvert fald ikke for personer i min størrelse. Hvis du er lavere eller ikke går så meget i fitness (brede skuldre) som mig, bør dette ikke være et problem for dig. Det var lidt et deja-vu og en gentagelse af hvad jeg sagde i min test af Armor S stolen – men hvordan med armlænene og resten af Armor S Royal?

De to stole bruger den samme type armlæn, hvilket er et plus i bogen, da disse også var gode på den normale udgave af stolen. De kan justeres lige som man måtte have lyst til, således at stolen tilpasser sig til dig og ikke omvendt, som det bør være. Højde og vippe funktionen fungerer også som de skal, og gør det muligt at læne sig tilbage hvis man ser film, eller køre ryglænet helt frem, hvis der skal fuld fokus på skærmen. Selve puderne på ryglænet og siddefladen er en anelse blødere ned på min TITAN stol, som jeg også nævnte i Armor S testen. Hvorvidt dette er godt eller skidt, kommer an på den enkelte person og hvad man foretrækker. Derfor er dette ikke noget jeg lader trække den endelige karakter op eller ned.

Et af de store ankepunkter ved den oprindelige Armor S stol, var de inkluderede hjul. Disse var ganske enkelt ikke særlig gode, og rullede virkelig skidt på både hårde flader og især tæpper. Dog kan jeg rapportere at de medfølgende hjul til Royal udgaven er betydeligt bedre og ruller som de skal – det er nærmest om dag og nat. Det er dejligt at se når producenterne anerkender at der måske har været en ”fejl” og retter den, sådan Cougar! Sammenlignet med den normale Armor S stol, tager Royal udgaven tingene til det næste niveau. Mange af de ting der tilbydes er identiske og ikke noget man kan gøre noget ved. Men designet, de inkluderede puder og ikke mindst hjulene er KÆMPE opgraderinger i forhold til den normale udgave. Armor S Royal er stadig ikke for høje og større personer, men for normale dødelige og børn, vil man klart kunne blive tilfreds. Med de ord, synes jeg vi skal snakke pris og konkludere som det næste og sidste herunder.

Pris

I skrivende stund d. 07/08 2019 kan Armor S Royal stolen findes på nettet til omkring 1800,- DKK inklusiv fragt. Sammenlignet med andre gamerstole på markedet med lignende features, er dette faktisk en fornuftig pris. Royal udgaven som vi her har testet, kan faktisk fås for det samme som den normale Armor S udgave kostede, da vi testede den tilbage i starten af året – jeg ved godt hvad jeg havde valgt i hvert fald. Featuresættet er i orden, og til prisen kan man ikke rigtig forlange meget mere end hvad Armor S Royal leverer. Dog er jeg stadig lidt for stor/høj til at kunne sidde perfekt tilbagelænet i denne størrelse stol, hvilket man skal have i baghovedet hvis man selv er over 185 cm høj.





Konklusion

Enden er nået, og det er blevet tid til at få samlet tanker og sat de sidste ord på vores test af Armor S Royal stolen fra Cougar. Testen her har været lidt af en deja-vu oplevelse for mig, da jeg tidligere på året også kiggede på en normale Armor S stol, som jeg havde en lidt blandet oplevelse med. Mange af tingene går igen på Royal udgaven, hvilket langt hen af vejen er positivt. Dog er det lækkert at se at Cougar har rettet nogle af de klare ”fejl og mangler” som den normale udgave havde.

Først og fremmest er samleprocessen, som i forvejen var lige til, gjort endnu lettere, da man nu ikke selv skal montere armlænene. Det betyder at man er oppe og køre indenfor blot 15-20 minutter med det inkluderede værktøj. Den overall byggekvalitet var også stadig ganske fornuftigt, og der var ikke rigtig noget at komme efter. Cougar har kælet lidt for detaljerne med Royal udgaven og holdt farverne på et minimum med sort og guld, kombineret med lidt alcantara look-a-like stof ned langs siderne på stolen. Dette giver et fedt look og gør at stolen føles lidt mere dyr og eksklusiv end den reelt er.

De medfølgende puder til nakke og lænd har også begge fået en opgradering i forhold til den normale Armor S udgave. Det betød at de nu er fremstillet i lækkert blødt stof, i stedet for kunstlæder som på den normale udgave – meget blødere og mere behageligt at røre ved. Armlænene på Royal udgaven, er identiske med dem vi fandt på den normale udgave, og tilbyder derfor stadig hvad Cougar kalder for 4D justering. Det betyder kort sagt at du kan indstille dem lige som du måtte ønske, så at stolen tilpasses til dig og ikke omvendt.

Et af de absolut største og nærmest eneste problemer jeg oplevede med Armor S Royal stolen, var også til stede i originaludgaven, og ikke noget der umiddelbart kan gøres noget ved. Størrelsen og udformningen på ryglænet betød at jeg stadig ikke kunne læne mig ordentligt tilbage, da mine skuldre ganske enkelt ikke kunne være der. Ligeledes var det også kun muligt for mig at sidde med samlede ben, på grund af den meget smalle siddeflade og de høje kanter på hver side. Nu er jeg også forholdsvis høj med mine 188 cm og bestemt ikke en lille person. Derfor er jeg også sikker på at personer i ”normal” størrelse som ikke er så høje, vil kunne bruge Armor S Royal, uden nogle af de problemer jeg netop har nævnt. Hjulene som var et nærmest grænseløst irritationsmoment for mig på den normale Armor S stol, er nu fikset på Royal udgaven, hvilket er et kæmpe plus i bogen!

Cougar har med Royal udgaven af Armor S, fikset langt de fleste af de ting der gik mig på ved den normale udgave. Prisen er holdt på det samme, hvilket gør det lidt til en no brainer når man skal vælge imellem de to stole. Armor S Royal får derfor en flot score på 9/10 samt vores Safe Buy award. Her får du en rigtig fornuftig stol til prisen, med masser af justeringsmuligheder, fin kvalitet og et design som ikke stjæler alt opmærksomheden. Dog skal du stadig være opmærksom på din fysiske størrelse, da Armor S Royal ikke er god til høje personer, eller dem der går for meget i fitness – men hvilke nørder gør reelt det, right?

Godt

- Legende let samling og betjening

- Neutralt udseende med fine detaljer

- Lækre inkluderede puder til lænd og nakke

- Armlæn med 4D justering

- Bedre hjul end på den normale Armor S stol

- Fornuftig stol til prisen

- Byggekvalitet og finish er fin

Knap så godt

- Store/brede personer kan få pladsproblemer