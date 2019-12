AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-26 09:52:37

AMD Radeon RX Vega stiller skrappe krav til din strømforsyning

Overvejer du et nyt grafikkort fra Vega serien, så skal du tjekke inden, om din strømforsyning kan følge med.

Fra uventet side, kommer en kommentar omkring de kommende AMD Radeon RX Vega grafikkort, at de stiller høje krav til strømbamsen i sit system. Informationerne stammer denne gang fra MSI's marketing director, som stadig ikke er omtalt ved navn, med en kommentar som "needs a damn lot of power".



Informationer om Radeon Vega Frontier Edition og Radeon Instinct MI25, er også frigivet, og some r baseret på same VEGA GPU – dog henvendt til professional and deep learning markets, og her stilles der også høje krav til strømforsyningen grundet en høj TDP over 300W på de luft-kølet versioner, og 375W for væske-kølet Radeon Vega FE.



Vi som forbrugere, kan håbe på AIB partnerne får trimmet strømforbruget fra reference versionerne af RX Vega noget tid efter Siggraph 2017, der løber af staben 30 juli.



Tidligere rygter forventer Radeon RX Vega, akn holdes nede mellem 250W-300W, og vil kræve 2 stk. 8 pin PCIe power connectors, for at kunne levere solid "performance per watt" mod NVIDIA.