Nvidia RTX 50 serien er klar

Selv om den største opmærksomhed naturligvis er rettet mod topkortet RTX 5090 så vil de mindre kort i RTX 50 serien for de fleste give mere mening. Heldigvis ser det også ud til at vi kan se frem til store forbedringer i ydelsen.

7 jan. 2025 kl. 10:27 Af Kenneth Johansen

Ud over flagskibet GeForce RTX 5090 og lanceringen af den nye DLSS 4-teknologi præsenterer NVIDIA resten af deres GPU-serie, herunder RTX 5080, RTX 5070 Ti og RTX 5070. Disse GPU’er sætter en ny standard for ydeevne og værdi med 2x forbedring i forhold til tidligere generationer.

NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB Grafikkort

NVIDIA GeForce RTX 5080 bygger på PCB-designet PG144/147-SKU45 og bruger GPU-kernen GB203-400-A1. Kortet anvender hele GB203 GPU-die med 84 SM’er og 10.752 kerner, hvilket er en reduktion på 51% sammenlignet med RTX 5090. Til sammenligning havde RTX 4090 og RTX 4080 en reduktion på 40%, så ydeevnen vil variere betydeligt.

RTX 5080 har en hukommelseskonfiguration på 16 GB GDDR7 VRAM på en 256-bit bus. Hukommelsen leverer 30 Gbps hastighed, hvilket giver en båndbredde på 960 GB/s. Kortet har en TBP på 360W, hvilket er 12,5% højere end RTX 4080 SUPER (320W), men det faktiske strømforbrug i praksis kan være lavere.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 GB Grafikkort

RTX 5070 Ti benytter en nedskaleret GB203 GPU med 8960 CUDA-kerner. Hukommelsen er 16 GB GDDR7 VRAM, som tilbyder en båndbreddeforøgelse på 78% sammenlignet med RTX 4070 Ti, op til 896 GB/s. Kortet opererer ved en boost-clock på 2,45 GHz.

NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB Grafikkort

RTX 5070 anvender GB205 GPU’en på PG147 PCB’et. GPU’en har op til 6144 CUDA-kerner, og hukommelsen benytter en 192-bit bus med 12 GB VRAM. Dette svarer til den eksisterende RTX 4070, men med en hukommelseshastighed på 28 Gbps, der giver en samlet båndbredde på 672 GB/s – en 33% forbedring.

Yderligere Specifikationer og Tilgængelighed

RTX 50-serien introducerer en opdateret PCB proces for bedre signalintegritet mellem GPU og GDDR7 VRAM. Serien har et 14-lags PCB-design og benytter en enkelt 12V-2x6-strømkonnektor, bortset fra nogle topmodeller, der bruger en dual 16-pin konnektor.

RTX 5080 lanceres den 30. januar, mens RTX 5070 Ti og RTX 5070 kommer i februar. Alle modeller vil være tilgængelige i både Founders Edition og partervarianter.