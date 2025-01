Nvidia lancerer DLSS 4 med den nye RTX 50 serie

Det var ikke kun ny hardware som Nvidia havde med til CES. Sammen med den nye RTX 50 serie kommer DLSS4 også, der sammen med den nye hardware kan være med til at skubbe endnu mere massiv gaming ydelse ud til brugerne.

7 jan. 2025 kl. 10:55 Af Kenneth Johansen DEL:

NVIDIA har introduceret sin DLSS 4-opskaleringsteknologi, som giver en 8x ydelsesforbedring på RTX 50 GPU’er med funktionen Multi-Frame Generation.

NVIDIA DLSS 4 er 8x Hurtigere end DLSS 3 – Multi-Frame Generation på RTX 50-serien med Forbedret Opskaleringskvalitet på RTX 20 og derover.

Som altid er det dog værd at tage Nvidias tal med et gran salt. Det er trods alt deres egen marksføring og hvor godt DLSS4 rent faktisk virker når man tager højde for ting som latency og billedkvalitet må vi vente at se.



Pressemeddelelse: På CES 2025 har NVIDIA igen avanceret DLSS med introduktionen af DLSS 4. Teknologien, som inkluderer Multi-Frame Generation til GeForce RTX 50-seriens grafikkort og laptops, vil være understøttet i 75 spil og applikationer ved lancering.





DLSS Multi-Frame Generation genererer op til tre ekstra frames for hver traditionelt gengivet frame. Denne funktion arbejder sammen med hele DLSS-teknologipakken for at multiplicere billedhastigheden op til 8 gange i forhold til traditionel rendering. Denne massive ydelsesforbedring på GeForce RTX 5090 grafikkort muliggør fantastisk 4K 240 FPS gaming med fuld ray-tracing.

På GeForce RTX 5090 muliggør DLSS 4 med Multi-Frame Generation en ydelse, der er over 8x højere end traditionel rendering i en Cyberpunk 2077-scene, samtidig med at latens halveres for mere responsiv gameplay og forbedret billedkvalitet.





DLSS 4 introducerer også den største opgradering til sine AI-modeller siden lanceringen af DLSS 2.0 i 2020. DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution og DLAA bliver nu drevet af grafiksindustriens første realtidsimplementering af transformer-teknologi, som også driver avancerede AI-modeller som ChatGPT, Flux og Gemini. Transformermodellerne forbedrer billedkvaliteten med bedre temporal stabilitet, mindre ghosting og højere detaljeniveau i bevægelse.

Multi-Frame Generation: Multiplicer Ydelse med GeForce RTX 50-seriens GPU'er

DLSS 4 Multi-Frame Generation kombinerer innovationer i både Blackwell-hardware og DLSS-software. Den nye AI-model til frame-generation er 40% hurtigere, bruger 30% mindre VRAM og behøver kun at køre én gang pr. gengivet frame for at generere flere frames.

For eksempel gav modellen i Warhammer 40,000: Darktide en 10% højere billedhastighed og brugte 400 MB mindre hukommelse ved 4K, max settings med DLSS Frame Generation aktiveret.

Ny Transformermodel – Forbedringer af Billedkvalitet for Alle GeForce RTX Brugere

DLSS 4 introducerer en transformermodel, der anvender vision transformer-teknologi for at vurdere vigtigheden af hver pixel over hele billedet og over flere frames. Denne model tilbyder større stabilitet, reduceret ghosting og højere detaljegrad i bevægelse.

I spil som Alan Wake 2 forbedrer den nye Ray Reconstruction-model detaljegraden markant i komplekse lysforhold, hvilket giver en mere fordybende oplevelse.

75 Spil og Applikationer med Multi-Frame Generation Fra Dag 0

Når GeForce RTX 50-seriens grafikkort lanceres, vil spillere kunne opleve DLSS Multi-Frame Generation i 75 spil og applikationer. Alle GeForce RTX-brugere vil kunne drage fordel af de transformerbaserede DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution og DLAA i over 50 spil og applikationer.

Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and the Great Circle og Star Wars Outlaws vil blive opdateret med indbygget support til DLSS Multi-Frame Generation, mens andre titler som Black Myth: Wukong og Microsoft Flight Simulator 2024 følger kort efter.





DLSS Override-funktionen i NVIDIA-appen vil også muliggøre forbedringer i spil, som endnu ikke har opdateret til de nyeste DLSS-modeller.

NVIDIA DLSS 4: Den Bedste Teknologi Bliver Endnu Bedre

DLSS har revolutioneret gaming med kontinuerlige AI-forbedringer, der øger ydelsen, forbedrer billedkvaliteten og skubber grænserne for ray-tracing. Med lanceringen af DLSS 4 sammen med GeForce RTX 50-seriens GPU’er modtager alle GeForce RTX-brugere nye opgraderinger, der gør deres spil og applikationer endnu bedre.

