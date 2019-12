AUTHOR :

AMD Radeon RX Vega viser tænder i Forza Motorsport 7

AMD Radeon RX Vega viser tænder i Forza Motorsport 7, og sætter både Nvidia GTX 1080 Ti og GTX 1080 til vægs i flere resultater

Det nye AMD Radeon RX Vega, bliver løbende trimmet gennem nye drivers, og nu viser Forza Motorsport 7 optimeringerne har sin virkning. I en test, hvor Radeon RX Vega 64 og Vega 56 battler mod Nvidia GTX 1080 Ti og GTX 1080, løber AMD faktisk af med sejren, hvis nedenstående resultat er valid.



Testen er produceret af redaktionen hos Computerbase.de på et setup bestående af Intels Core i7-6850K CPU, 16GB DDR4-3000 RAM samt seneste Radeon og Geforce drivers. Her lister AMDs Radeon RX Vega 64 altså forbi Nvidias GTX 1080 Ti med en klar føring.



Sejren kommer også i 1080p og 1440p, mens AMD taber andele i 2160p.



Værd at noterer sig er, at et grafikkort som Radeon RX 580 og R9 Fury X også kan mænge sig mellem de store NVIDIA grafikkort.



We gave a heads up to Nvidia, which said that this is the correct performance of its graphics cards on DirectX 12 and Forza Motorsport 7, which means that AMD is certainly doing something right when it comes to driver optimizations, as those RX Vega graphics cards were nowhere near Nvidia's GTX 1080/1080 Ti in earlier benchmarks.

