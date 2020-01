AUTHOR :

AMD lancerer en red 50 års jubilæum udgave af Radeon VII

Forud for Computex 2019, har AMD proklameret lanceringen af special editions af deres Radeon VII flagskib og en Ryzen 7 2700X processor.



29 april fejrer AMD deres 50 års jubilæum ved at lancerer special editions af deres populære hardware, og her fremhæves især Ryzen 2700X CPU special edition og en red version af deres Radeon 7.



Begge enheder vil sandsynligvis være tilgængelige i en begrænset mængde, da begge forventes at være cherry picked for at fejre jubilæet.



Ryzen 7 2700X 50 års jubilæum udgaven, er allerede listet hos flere butikker, hvilket kunne tyde på de ikke bare er forbeholdt udvalgte retailers.



På nuværende tidspunkt har vi ikke kunne finde priser på special edition Radeon VII grafikkortet.

