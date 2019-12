AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-24 07:57:48

ASUS fremviser ROG STRIX Radeon RX Vega 56

ASUS er den første AIB producent, der fremviser prototyper af deres kommende ROG STRIX Radeon RX Vega 56. tiltrods for vi stadig mangler specifikationerne, så virker begge udspil yderst interessante.

Det tyder på ASUS er den eneste AIB producent, der kunne fremvise en prototype af det nye Vega grafikkort med HBM2 RAM. Ikke alene har de fremvist et RX Vega 64 grafikkort med custom design – de har også et RX Vega 56 klar fra produktionslinjen.



Denne gang har vi fokus flyttet til RX Vega 56 modellen, som kommer i 2 versioner. Designmæssigt er de ens, og ROG-STRIX-RXVEGA56-8G-GAMING, bliver ifølge ASUS en neddroslet version af ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING (OC Edition). Vi mangler dog stadig at se den komplette liste over specifikationer på begge kort.



Ens for begge grafikkort er en triple-fan køler samt optager begge RX Vega 56 grafikkort 2,5 slots på bundkortet. Begge grafikkort er udstyret med en backplate og to 8-pins power connectors. Modsat reference kortet, er ROG-STRIX-RXVEGA56-8G-GAMING og ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING udstyret med yderlige en DVI-I port.

ROG Strix RX VEGA56 OC edition 8GB with Aura Sync RGB for best VR & 4K gaming

MaxContact Technology that is 2X more contact with GPU for improved thermal transfer.

Patented Wing-Blade IP5X-Certified Fans for maximum airflow and longer fan lifespan.



ASUS FanConnect II equips with hybrid controlled fan headers for optimal system cooling.



Industry Only Auto-Extreme Technology with Super Alloy Power II delivers premium quality and best reliability.



ASUS Aura Sync RGB LED synchronization enables a gaming system personalization.



VR-friendly HDMI ports let you enjoy VR experiences anytime without having to swap cables.



GPU Tweak II with XSplit Gamecaster provides intuitive performance tweaking and real-time streaming.



Forventet release af RX Vega 64/56 ROG STRIX series er september.

